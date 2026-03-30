Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ТЮЗ приехал «Ревизор»

Ярославский театр поставил самый дорогой спектакль в своей истории

В Ярославском театре юного зрителя состоялась премьера спектакля «Ревизор или инкогнито из Петербурга» по пьесе Николая Гоголя. Это вторая премьера после масштабной реконструкции ТЮЗа. Поставил спектакль режиссер из Калуги Игорь Кумицкий, уже знакомый ярославцам по спектаклю «По щучьему велению». Постановка получилась масштабной — в ней задействована вся труппа театра. Эмоции премьеры — в фоторепортаже «Ъ-Ярославль».
Предыдущая фотография
«Гоголь закрутил все так, что это навечно. Как никогда актуальна пьеса, обо всем плохом, что еще осталось в нашей стране, о всех пороках. Сейчас стоит всем посмотреть, кто руководит нами, кто руководит страной нашей, которая на пороге такого перелома стоит, на пороге перехода в другую совсем консистенцию»,— сказал «Ъ-Ярославль» режиссер Игорь Кумицкий (слева) перед премьерой.

Фото: Зоя Голицына

Перед премьерой режиссер Игорь Кумицкий провел для журналистов и блогеров экскурсию по закулисью театра и рассказал о театральных секретах

Фото: Зоя Голицына

Актрису Ольгу Джебраилову готовят к выходу на сцену

Фото: Зоя Голицына

Актеры готовятся к спектаклю: Елена Башмакова в роли дочери городничего Марьи Антоновны

Фото: Зоя Голицына

«Цель была к открытию театра обновленного занять всю труппу — 100%. Поэтому как-то все это и легло. Пьеса легла на всю труппу»,— режиссер Игорь Кумицкий.

Фото: Зоя Голицына

Иван Поздняков в роли Хлестакова, чиновника из Петербурга

Фото: Зоя Голицына

«Это классическая постановка, в хорошем смысле слова: не заржавелая, не закостенелая, не заплесневелая. Я думаю, мы раскрыли все, что писал Гоголь, мы не хотели испортить автора, потому что зачем дописывать и портить Гоголя, замечательного драматурга. Не классика-классика, которую будет нудно смотреть, а классика веселая»,— режиссер Игорь Кумицкий.

Фото: Зоя Голицына

Заслуженный артист РФ Иван Баранов в роли Антона Антоновича Сквозника-Дмухановского, городничего

Фото: Зоя Голицына

Народный артист РФ Виталий Стужев в роли уездного лекаря Христиана Ивановича Гибнера

Фото: Зоя Голицына

Для спектакля было пошито более 100 костюмов, их шили в мастерских ТЮЗа

Фото: Зоя Голицына

Хлестаков в богоугодном заведении

Фото: Зоя Голицына

Хор больных

Фото: Зоя Голицына

По словам директора театра Сергея Конева, постановка стала самой дорогой в истории ТЮЗа

Фото: Зоя Голицына

Хлестаков, дочь городичего Марья Антоновна, жена городничего Анна Андреевна (актриса Марина Мартынова)

Фото: Зоя Голицына

Хлестаков и Марья Антоновна

Фото: Зоя Голицына

Хлестаков и Анна Андреевна

Фото: Зоя Голицына

В спектакле задействованы все имеющиеся на данный момент технические возможности театра

Фото: Зоя Голицына

Финальный поклон

Фото: Зоя Голицына

Зрители встретили премьеру долгими аплодисментами

Фото: Зоя Голицына

Следующая фотография
1 / 19

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд