В ТЮЗ приехал «Ревизор»
Ярославский театр поставил самый дорогой спектакль в своей истории
В Ярославском театре юного зрителя состоялась премьера спектакля «Ревизор или инкогнито из Петербурга» по пьесе Николая Гоголя. Это вторая премьера после масштабной реконструкции ТЮЗа. Поставил спектакль режиссер из Калуги Игорь Кумицкий, уже знакомый ярославцам по спектаклю «По щучьему велению». Постановка получилась масштабной — в ней задействована вся труппа театра. Эмоции премьеры — в фоторепортаже «Ъ-Ярославль».
