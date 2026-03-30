Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

От Ленина до «барахолки»

Как выглядит сегодня центральный парк Ростова-на-Дону

30 марта во всем мире отмечается День прогулок по парку (англ. Take a Walk in the Park Day). В открытых источниках нет упоминания о том, кто именно и когда придумал этот неофициальный праздник. Зато подчеркивается, что главная цель этого дня — привлечение внимания горожан к обычному и очевидному способу отдыха. «Ъ-Ростов» побывал в центральном парке столицы региона — парке культуры и отдыха им. Максима Горького и посмотрел, насколько он готов для прогулок. Подробности — в фотогалерее издания
Предыдущая фотография
У входа в парк им М. Горького навечно замерла «Цветочница». Эту скульптурную композицию установили в 2007 году. По одной из городских легенд, прообразом девушки послужила слепая продавщица цветов из кинофильма «Огни большого города» с Чарли Чаплином

Фото: Владимир Андреев

С другой стороны от входа в парк — памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину

Фото: Владимир Андреев

Центральная аллея парка — своеобразное продолжение пер. Соборного. Она проходит от Большой Садовой (главной улицы Ростова) до Пушкинской, посредине которой есть своя пешеходная зона

Фото: Владимир Андреев

Аллея приводит к фонтану «Цапля». В июле 2025 года у фонтана появилось ночное световое оформление

Фото: Владимир Андреев

Каждое воскресенье на площади между фонтаном и «Городком аттракционов» проходит выставка предметов старины (так ее называет администрация парка). Туристам это место известно как блошиный рынок в парке. А ростовчане любя именуют его «барахолкой»: все вещи здесь можно не только посмотреть, потрогать, но и купить

Фото: Владимир Андреев

Более трети на этой «выставке» занимают прилавки с посудой, домашней утварью и предметами интерьера

Фото: Владимир Андреев

Детям тоже интересно приходить на «барахолку», потому что здесь можно увидеть и купить старинные игрушки

Фото: Андрей Бакеев

В апреле 2021 года на сайте «Активный ростовчанин» инициативная группа горожан попросила власти города сохранить «барахолку» в парке им. М. Горького, потому что этот «стихийный вещевой рынок существует несколько десятилетий, давно стал достопримечательностью Ростова, на него даже специально приезжают люди из других городов». Судя по тому, что «выставка предметов старины» до сих пор работает в парке, власти к горожанам прислушались

Фото: Владимир Андреев

Еще одно место в парке, которые очень любят дети, это местная обсерватория, расположенные рядом с ней солнечные часы и глобус звездного неба

Фото: Владимир Андреев

Целый ряд объектов парка культуры и отдыха им. М. Горького нуждается в обновлении. В октябре 2025 года в администрации города посчитали, что ремонт только двух объектов ландшафтной композиции «Рог изобилия с бассейном, фонтаном и ротондой» и шахматно-шашечного павильона (на фото) обойдется в 71,1 млн руб. Работы планируется выполнить в ближайшие три года

Фото: Владимир Андреев

Элемент ландшафтной композиции «Рог изобилия с бассейном, фонтаном и ротондой»

Фото: фотоархив парка им. М. Горького

На месте, которое сейчас ограждено забором с детскими рисунками, в советское время располагалось одно из самых красивых зданий Ростова-на-Дону – кинотеатр «Россия». В нулевые здание пришло в негодность и в 2016 году было демонтировано. Владелец, который приобрел этот объект, еще в 2005 году заявлял о намерении построить здесь современный киноконцертный комплекс. Проект так и не был реализован. В 2024 году у этого участка появился новый владелец, который планирует реализовать проект к 2027 году. За минувшие десятилетия на этом месте уже вырос молодой «лес»

Фото: Владимир Андреев

Часть парка им. Максима Горького, которая выходит к администрации Ростова-на-Дону, облюбовали художники. Они устроили здесь выставку-продажу своих картин

Фото: Владимир Андреев

Этот парк (до 1917 — Городской сад) был основан в 1813 году и является старейшим парком Ростова-на-Дону. Занимает площадь 11 га и является зеленым оазисом столицы юга России. В парке можно увидеть множество различных растений, включая редкие и краснокнижные

Фото: фотоархив парка им. М. Горького

Следующая фотография
1 / 14

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд