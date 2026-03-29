Фото 29.03.2026, 18:08 Москва читающая Фоторепортаж Перебои в работе мобильного интернета, наблюдавшиеся в марте в столице, повысили интерес москвичей к литературе. Как горожане коротают время в пути — в фотогалерее «Ъ». Одни изучают в пути психологию Другие погружаются в мир фэнтези Кто-то не может расстаться с книгой даже на выходе из поезда Чтение остается одним из самых популярных способов просвещения среди россиян, подтверждает ВЦИОМ Жители Москвы и Санкт-Петербурга читают активнее всего — в среднем около 13 книг в год Для женщин книга скорее терапия и диалог, говорят социологи ВЦИОМ. Женское чтение сфокусировано на внутреннем мире и переживаниях Каждый пятый проводит время с книгой каждый день Мужское чтение тяготеет к внешнему миру. Больший интерес к истории, науке, нон-фикшн и религиозно-философской литературе — своего рода попытка понять устройство мира и общества Старшее поколение часто выбирает бумажные носители информации — газеты, книги, журналы, записные книжки и другие аналоговые форматы В Москве и Санкт-Петербурге с покетбука читает каждый пятый — 20% Многие находят ответы на свои вопросы у классиков Доминирование художественной литературы и литературы по саморазвитию говорит о запросе на получение эмоций и понимание себя, утверждают социологи Некоторые читают книги на языке оригинала Среди тех, кто говорит об интересе к научной литературе, выше процент мужчин, россиян среднего возраста, граждан с высшим или незаконченным высшим образованием и жителей мегаполисов