25.03.2026, 17:25

55 лет в небе «Самолет ста профессий» отмечает юбилей

25 марта исполнилось 55 лет со дня первого полета самолета Ил-76. Этот тяжелый транспортный самолет создавался как универсальная платформа для решения как военных, так и гражданских задач. «Транспортник» грузоподъемностью до 60 тонн выпускался на Ташкентском авиационном производственном объединении. После развала СССР в 2010 году его производство возобновили в Ульяновске уже с новыми двигателями, авионикой и «стеклянной кабиной». Основные вехи в истории легендарного Ила — в фотогалерее «Ъ-Волга»