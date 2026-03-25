55 лет в небе

«Самолет ста профессий» отмечает юбилей

25 марта исполнилось 55 лет со дня первого полета самолета Ил-76. Этот тяжелый транспортный самолет создавался как универсальная платформа для решения как военных, так и гражданских задач. «Транспортник» грузоподъемностью до 60 тонн выпускался на Ташкентском авиационном производственном объединении. После развала СССР в 2010 году его производство возобновили в Ульяновске уже с новыми двигателями, авионикой и «стеклянной кабиной». Основные вехи в истории легендарного Ила — в фотогалерее «Ъ-Волга»
За всю историю производства Ил-76 неоднократно модернизировался. В 1995 году прошла презентация первого полета самолета Ил-76 МФ, который отличался от предыдущей версии МД удлиненной грузовой кабиной и новыми двигателями ПС-90А-76. На фото - летчик-испытатель Анатолий Кнышев (слева) и генеральный конструктор ОКБ имени Ильюшина Генрих Новожилов (в центре) во время презентации

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Самолеты Ил-76 на военной стоянке аэропорта Стригино. На заднем плане виден самолет с бортовым номером RA-76825, пострадавший в Махачкале во время авиапроисшествия. Инцидент произошел в аэропорту Уйташ 15 января 2009 года из-за ошибки диспетчеров, летчиков и плохих погодных условий

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

13 января 2002 года транспортный самолет Ил-76 доставил участников российской воздушной полярной экспедиции под руководством прежнего зампреда Госдумы РФ Артура Чилингарова (1939-2024) на ледник Пэтриот Хиллз в Западной Антарктиде

Фото: Коммерсантъ / Ольга Чумаченко  /  купить фото

МАКС-2007. Двигатель НК-93 на самолете Ил-76. За время эксплуатации Ил-76 неоднократно предпринимались попытки заменить двигатели на нем на более экономичные, но в серию с силовой установкой НК-93, разработанной самарским СНТК им. Кузнецова, самолет не пошел

Фото: Коммерсантъ / Константин Лантратов

Военно-транспортный самолет Ил-76, принадлежавший внутренним войскам МВД России, потерпел крушение при вылете из аэропорта города Мирный (Якутия). На борту находились 11 человек — семь членов основного экипажа и четверо сменного. Все они погибли. Официальные результаты расследования в полном объеме не обнародовались

Фото: ГТК "Алмазный край"

На базе Ил-76 для военных был разработан самолет А-50, выполняющий функции дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Свой первый полет он совершил в 1978 году. Всего было построено 42 экземпляра

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Последняя модификация Ил-76 под литерой МД-90А на стапелях ульяновского самолетостроительного завода ПАО «Авиастар-СП»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

Ил-76 предназначался, в том числе, для десантирования военных грузов, легкобронированной техники и военнослужащих Советской, а затем и Российской армии. На фото: соревнования летных экипажей объединений Военно-воздушных сил «АВИАДАРТС 2014». Военно-транспортный самолет Ил-76М в небе над полигоном &quot;Погоново&quot;

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Учения на Северном морском флоте в рамках внезапной проверки боевой готовности войск (сил). Военнослужащие Ивановского соединения Воздушно-десантных войск прибыли на военно-транспортных самолетах Ил-76 на аэродром под Оленегорском в Мурманской области для участия во внезапной проверке Северного флота

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Командно-штабные учения с соединением Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Псковской области. Высадка десанта с применением парашютных систем Д-10 и систем специального назначения &quot;Арбалет&quot;

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Ил-76 в ВКС РФ используется также в качестве самолета-заправщика. На фото — репетиция воздушной части Парада Победы в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в мае 2015 года. Ил-76 имитирует дозаправку стратегического бомбардировщика Ту-160

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Праздничные мероприятия 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге в 2015 году. Военный Парад, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на Красной Площади. В небе три Ил-76 ВКС РФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Командно-штабные учения с соединением Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Псковской области в 2016 году. Погрузка в Ил-76 модернизированных боевых машин десанта второго поколения

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Ил-76 неоднократно участвовал в различных военных парадах и авиашоу. На фото —празднование 25-летия создания авиационных групп высшего пилотажа (АГВП) &quot;Стрижи&quot; (выступающих на самолете МиГ-29) и &quot;Русские Витязи&quot; (выступающих на самолете Су-27). Выступление АГВП &quot;Русские Витязи&quot;. Ил-76 выступает в качестве самолета-лидера

Фото: Коммерсантъ / Михаил Сырица  /  купить фото

2019 год. Вывод из производственных цехов завода &quot;Авиастар-СП&quot; нового Ил-76 МД-90А

Фото: Коммерсантъ / Сергей Титов

Помимо военных и гражданских задач Ил-76 использовался для тушения природных пожаров

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Ил-76 может осуществлять взлет и посадку как со специально подготовленных аэродромов, так и с грунтовых полос и аэродромных участков дорог общего пользования. На фото — момент учения смешанной авиационной группировки Западного военного округа на аэродромном участке трассы Е 38 «Курск-Саратов» в Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Самолет ИЛ-76 сейчас активно используется в ходе СВО. На фото — доставка гуманитарной помощи из Ростова-на-Дону в период проведения специальной военной операции Вооруженных Сил России на Украине на аэродром &quot;Гвардейское&quot; Республики Крым для дальнейшей отправки жителям юга Украины

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В июне 2022 года военно-транспортный самолет Ил-76МД (бортовой номер RF-78778) потерпел крушение в пойме реки Плетенка в районе Михайловского шоссе. Пять членов экипажа погибли и четверо выжили

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

