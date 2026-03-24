24.03.2026, 11:09

О куклах и людях В Ярославле прошел молодежный театральный фестиваль

С 18 по 21 марта в Ярославле впервые состоялся фестиваль дипломных спектаклей будущих артистов кукольных театров «Школа кукол». Он собрал студентов шести театральных школ страны, которые представили зрителям свои выпускные работы. Организаторами стали Ярославский государственный театральный институт и фонд «Совет меценатов Ярославии», фестиваль проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Показы состоялись на площадке ЯГТИ и Ярославского театра кукол. Кадры фестиваля — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».