Огласили на троих

Как выносили приговор фигурантам дела экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева

23 марта Нефтекамский горсуд Башкирии признал экс-главу Ижевска Олега Бекмеметьева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК). Бывший градоначальник получил пять лет лишения свободы. Во время оглашения обвинительного приговора была зачитана только резолютивная часть. Суд также признал виновными еще двух фигурантов дела — руководителя застройщика «Ухтомского один» Олега Бушмакина и экс-прокурора Октябрьского района Ижевска Николая Пушина. Как прошло заседание — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».
Нефтекамский горсуд Башкирии вынес приговор экс-главе Ижевска днем 23 марта

Олег Бекмеметьев признан виновным в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК)

По версии обвинения, в 2021-2022 годах он передал ижевскому застройщику участок под строительство многоэтажного дома без торгов и незаконно изменил вид разрешенного использования участка в пригороде Ижевска, где в дальнейшем был возведен коттеджный поселок «Найди»

На заседании была зачитана только результативная часть обвинительного приговора, Олег Бекмеметьев получил пять лет лишения свободы

Сам бывший градоначальник свою вину не признает и указывает, что все делал в рамках закона. Кадр сделан до вынесения приговора

Под стражей Олег Бекмеметьев провел более 2,5 года, что соответствует 3,7 года в колонии общего режима

Рассмотрено дела из Удмуртии в Башкирию было перенесено по ходатайству прокурора, обосновавшего это тем, что подсудимые занимали руководящие посты в муниципальных органах власти и прокуратуры, вследствие чего могут оказать давление на суд.

Материальный ущерб бюджету столицы Удмуртии определили в более чем 34 млн руб. Гражданский иск прокуратуры Башкирии к фигурантам о взыскании этих средств оставлен без рассмотрения, решение по нему будет приниматься в рамках гражданского судопроизводства

В центре — фактический руководитель застройщика «Ухтомского один» Олег Бушмакин, в пользу которого, считает следствие, был передан земельный участок под строительство многоквартирного дома. Ему инкриминируется подстрекательство (ст. 285 УК)

Слева — бывший прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин, обвиняемый в пособничестве (ст. 285 УК). Кадр сделан до вынесения приговора

Судья Нефтекамского горсуда Башкирии Александр Акулов оглашает приговор

Судебная инстанция признала Олега Бушмакина и Николая Пушина виновными и назначила каждому по два года лишения свободы в колонии общего режима

Во время прений гособвинитель запрашивал Олегу Бекмеметьеву шесть лет лишения свободы, Олегу Бушмакину и Николаю Пушину — по три года

Защитники подсудимых намерены обжаловать приговор в вышестоящие инстанции

