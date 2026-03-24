24.03.2026, 08:14

Огласили на троих Как выносили приговор фигурантам дела экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева

23 марта Нефтекамский горсуд Башкирии признал экс-главу Ижевска Олега Бекмеметьева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК). Бывший градоначальник получил пять лет лишения свободы. Во время оглашения обвинительного приговора была зачитана только резолютивная часть. Суд также признал виновными еще двух фигурантов дела — руководителя застройщика «Ухтомского один» Олега Бушмакина и экс-прокурора Октябрьского района Ижевска Николая Пушина. Как прошло заседание — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».