Короли k-pop Группа BTS после четырех лет вернулась с концертом и альбомом

Kорейская k-pop группа BTS 21 марта выступила с первым за четыре года шоу в Сеуле, а за два дня этого выпустила первый за шесть лет альбом Arirang. В творческой деятельности коллектива был перерыв из-за прохождения участниками срочной армейской службы. На площади Кванхвамун собрались десятки тысяч фанатов, чтобы послушать своих кумиров, которые вскоре отправятся в мировое турне по Северной и Южной Америке, Австралии и Европе. Яркие кадры с выступления BTS — в фотогалерее «Ъ».