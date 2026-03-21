Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Короли k-pop

Группа BTS после четырех лет вернулась с концертом и альбомом

Kорейская k-pop группа BTS 21 марта выступила с первым за четыре года шоу в Сеуле, а за два дня этого выпустила первый за шесть лет альбом Arirang. В творческой деятельности коллектива был перерыв из-за прохождения участниками срочной армейской службы. На площади Кванхвамун собрались десятки тысяч фанатов, чтобы послушать своих кумиров, которые вскоре отправятся в мировое турне по Северной и Южной Америке, Австралии и Европе. Яркие кадры с выступления BTS — в фотогалерее «Ъ».
Предыдущая фотография
Концерт группы The Comeback Live: Arirang был бесплатным для желающих, но можно было купить билеты на лучшие места или обычные билеты

Фото: Kim Hong-Ji / Pool Photo / AP

Власти ожидали, что шоу соберет до 260 тыс. зрителей

Фото: Kim Hong-Ji / Pool / Reuters

Режиссером шоу стал Хэмиш Гамильтон, который известен организацией шоу в перерыве «Супербоула» и церемонии вручения премии «Оскар»

Фото: Kim Hong-Ji / Pool Photo / AP

15 тыс. полицейских и пожарных охраняли порядок, меры безопасности были усилены

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Участники группы BTS прошли срочную службу. Последний из них вернулся из армии летом 2025 года, после чего началась подготовка к туру

Фото: Kim Hong-Ji / Pool Photo / AP

Фанаты группы на площади Кванхвамун в центре Сеула

Фото: Ahn Young-joon / AP

В кинотеатрах Московской области и Екатеринбурга покажут запись концерта BTS

Фото: Jihoon Lee / Reuters

Участники k-pop группы BTS перед концертом

Фото: BIGHIT MUSIC / Netflix / Handout / Reuters

Министр финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоль ожидает, что шоу принесет стране «триллионы вон»

Фото: Minwoo Park / Reuters

Выступление k-pop группы BTS

Фото: Kim Min-Hee / Pool Photo / AP

Концерт группы BTS в Сеуле

Фото: Kim Min-Hee / Pool Photo / AP

Новый, пятый альбом группы уже успел установить рекорды по продажам, скачиваниям и прослушиваниям

Фото: Kim Hong-Ji / Pool / Reuters

Фанатка группы из Мексики показывает фото, которые она принесла для обмена с другими фанатами

Фото: Lee Jin-man / AP

Фанаты BTS, не попавшие на концерт на площади, собрались за ее пределами

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Фанат группы в самодельном жилете из фотографий участников группы

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Дроны передавали изображения участников на экран

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Песня с нового альбома под названием Swim уже через час после релиза взлетела на первое место в Топ-100 и набрала более 10 млн просмотров за четыре часа

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Дроны летали вокруг в площади в форме символов с обложки нового альбома BTS Arirang

Фото: Lee Jin-man / AP

До 19 апреля в Сеуле продлится фестиваль BTS The City

Фото: Lee Jin-man / AP

Следующая фотография
1 / 19

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Новости компаний Все