«Делай, что должен, и будь что будет»

Главе Башкирии Радию Хабирову исполнилось 62 года

20 марта 1964 года родился глава республики Радий Хабиров. Начав свой трудовой путь в 1981 году учеником фрезеровщика Ишимбайского завода транспортного машиностроения, он успел побыть заместителем декана юридического факультета БашГУ, заместителем начальника управления по внутренней политики администрации президента России, главой администрации Красногорска. В 2018 году господин Хабиров возглавил республику в статусе исполняющего обязанности главы региона, а спустя недолгое время стал руководителем региона без этой приставки. Жизненный и политический путь Радия Хабирова — в галерее «Ъ-Уфа».
Будущий глава Башкирии родился в деревне Сайраново Ишимбайского района. Когда Радию Хабирову исполнилось шесть лет семья переехала в райцентр — Ишимбай. В то время, вспоминал господин Хабиров, он ни слова не знал по-русски. Воспитательница в детском саду, не понимая этой особенности, предложила матери будущего политика перевести его в учреждение для особенных детей: она думала, что ее воспитанник отстает в развитии. Несмотря на этот казус, будущий руководитель региона, попав в другую языковую среду, успешно поступил школу

Будущий глава Башкирии родился в деревне Сайраново Ишимбайского района. Когда Радию Хабирову исполнилось шесть лет семья переехала в райцентр — Ишимбай. В то время, вспоминал господин Хабиров, он ни слова не знал по-русски. Воспитательница в детском саду, не понимая этой особенности, предложила матери будущего политика перевести его в учреждение для особенных детей: она думала, что ее воспитанник отстает в развитии. Несмотря на этот казус, будущий руководитель региона, попав в другую языковую среду, успешно поступил школу

Фото: из личного архива

Как-то на пресс-конференции Радий Хабиров признался, что хотел стать биологом, закончив биофак МГУ. «Не поверил в свои силы, побоялся. И слава богу, что не поступил»,— говорил он. На фото: Радий Хабиров (второй справа в третьем ряду) в первом классе

Как-то на пресс-конференции Радий Хабиров признался, что хотел стать биологом, закончив биофак МГУ. «Не поверил в свои силы, побоялся. И слава богу, что не поступил»,— говорил он. На фото: Радий Хабиров (второй справа в третьем ряду) в первом классе

Фото: из личного архива

Учительница физики ишимбайской школы №11 Аллюра Сафиуллина как-то говорила журналистам: «Бывают ребята, которые везде и перед всеми хотят быть первыми, лидерами. А он сам по себе был лидером». На фото: Радий Хабиров (в центре во втором ряду) в седьмом классе

Учительница физики ишимбайской школы №11 Аллюра Сафиуллина как-то говорила журналистам: «Бывают ребята, которые везде и перед всеми хотят быть первыми, лидерами. А он сам по себе был лидером». На фото: Радий Хабиров (в центре во втором ряду) в седьмом классе

Фото: из личного архива

Сабантуй — праздник плуга, который отмечают летом Башкирии и Татарстане. Во время праздника его участники соревнуются в бою с мешками в руках, стрельбе из лука, особо отчаянные взбираются на высокий деревянный столб. Традиционно главным призом на Сабантуе был и остается живой барашек

Сабантуй — праздник плуга, который отмечают летом Башкирии и Татарстане. Во время праздника его участники соревнуются в бою с мешками в руках, стрельбе из лука, особо отчаянные взбираются на высокий деревянный столб. Традиционно главным призом на Сабантуе был и остается живой барашек

Фото: из личного архива

В 1981-1982 годах 18-летний Радий Хабиров работал учеником фрезеровщика Ишимбайского завода транспортного машиностроения

В 1981-1982 годах 18-летний Радий Хабиров работал учеником фрезеровщика Ишимбайского завода транспортного машиностроения

Фото: из личного архива

С 1982 по 1984 год Радий Хабиров служил в Вооруженных силах СССР в мотострелковой дивизии Забайкальского военного округа в городе Борзя. «Мы проходили очень серьезный курс огневой подготовки, учились на санинструкторов. Это очень тяжелая работа на самом деле. Я помню, что в санинструкторы всегда выбирали ребят покрепче, потому что вынести на себе человека — невероятно сложно»,— вспоминал глава региона

С 1982 по 1984 год Радий Хабиров служил в Вооруженных силах СССР в мотострелковой дивизии Забайкальского военного округа в городе Борзя. «Мы проходили очень серьезный курс огневой подготовки, учились на санинструкторов. Это очень тяжелая работа на самом деле. Я помню, что в санинструкторы всегда выбирали ребят покрепче, потому что вынести на себе человека — невероятно сложно»,— вспоминал глава региона

Фото: из личного архива

После службы в армии Радий Хабиров поступил на юридический факультет Башкирского государственного университета. Диплом будущему главе республики вручили в 1989 году. Во время учебы студент Хабиров был активным участником студотряда — коллектива студентов, которые возводили жилые дома и промышленные объекты. На фото: Радий Хабиров второй слева в нижнем ряду

После службы в армии Радий Хабиров поступил на юридический факультет Башкирского государственного университета. Диплом будущему главе республики вручили в 1989 году. Во время учебы студент Хабиров был активным участником студотряда — коллектива студентов, которые возводили жилые дома и промышленные объекты. На фото: Радий Хабиров второй слева в нижнем ряду

Фото: из личного архива

Какой студенческий отряд без гитариста? Радий Хабиров (первый слева) наверняка был душой компании

Какой студенческий отряд без гитариста? Радий Хабиров (первый слева) наверняка был душой компании

Фото: из личного архива

Мама Радия Хабирова — Разия Хабирова — преподавала русский язык и литературу. Ее не стало в 2015 году. «Как сын, который до сих пор жалеет, что не «набылся» с мамой, не поговорил, не позвонил просто так, закрутившись в своих делах... Отложите все дела и заботы, позвоните маме, приедьте к ней и просто посидите рядом, прижавшись к ней, как когда-то очень давно»,— писал глава региона в соцсетях

Мама Радия Хабирова — Разия Хабирова — преподавала русский язык и литературу. Ее не стало в 2015 году. «Как сын, который до сих пор жалеет, что не «набылся» с мамой, не поговорил, не позвонил просто так, закрутившись в своих делах... Отложите все дела и заботы, позвоните маме, приедьте к ней и просто посидите рядом, прижавшись к ней, как когда-то очень давно»,— писал глава региона в соцсетях

Фото: из личного архива

После работы в Башкирии Радий Хабиров несколько лет жил и работал за пределами республики. В 2008-2016 годах он занимал пост директора департамента по взаимодействию с Федеральным собранием РФ и политическими партиями управления главы государства по внутренней политике, а затем до 2016 года был заместителем начальника управления по внутренней политике

После работы в Башкирии Радий Хабиров несколько лет жил и работал за пределами республики. В 2008-2016 годах он занимал пост директора департамента по взаимодействию с Федеральным собранием РФ и политическими партиями управления главы государства по внутренней политике, а затем до 2016 года был заместителем начальника управления по внутренней политике

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Любимые цитаты Радия Хабирова: «Делай, что должен, и будь что будет», «Бороться и искать, найти и не сдаваться», «Делаешь — не бойся, боишься — не делай». «Совокупность этих трех цитат во многом определяет мое поведение»,— заявлял он

Любимые цитаты Радия Хабирова: «Делай, что должен, и будь что будет», «Бороться и искать, найти и не сдаваться», «Делаешь — не бойся, боишься — не делай». «Совокупность этих трех цитат во многом определяет мое поведение»,— заявлял он

Фото: Коммерсантъ / Ханиф Сунагатуллин

В сентябре 2019 года он набрал 82,02% голосов избирателей на выборах главы Башкирии

В сентябре 2019 года он набрал 82,02% голосов избирателей на выборах главы Башкирии

Фото: Башинформ

В августе 2020 года Радию Хабирову выпало серьезное испытание: глава региона приехал на шихан Куштау под Стерлитамаком, чтобы успокоить жителей республики, протестовавших против промышленной разработки горы

В августе 2020 года Радию Хабирову выпало серьезное испытание: глава региона приехал на шихан Куштау под Стерлитамаком, чтобы успокоить жителей республики, протестовавших против промышленной разработки горы

Фото: Сайт Главы РБ

Президент России Владимир Путин и глава Башкирии Радий Хабиров во время встречи в Кремле в 2024 году

Президент России Владимир Путин и глава Башкирии Радий Хабиров во время встречи в Кремле в 2024 году

Фото: пресс-служба президента РФ

На этом фото глава Башкирии Радий Хабиров дарит картину Владимиру Жириновскому

На этом фото глава Башкирии Радий Хабиров дарит картину Владимиру Жириновскому

Фото: пресс-служба главы Башкирии

«Недавно мы с коллегами столкнулись с проблемой, которой еще 15 лет назад у нас не было. Хотели найти поле для игры в футбол на два занятия в неделю, но нашли только на одно — все время занято»,— сетовал в 2019 году тогда еще врио главы Башкирии. На этом фото, сделанном в 2007 году в Октябрьском, Радий Хабиров, судя по всему, не испытывал таких проблем

«Недавно мы с коллегами столкнулись с проблемой, которой еще 15 лет назад у нас не было. Хотели найти поле для игры в футбол на два занятия в неделю, но нашли только на одно — все время занято»,— сетовал в 2019 году тогда еще врио главы Башкирии. На этом фото, сделанном в 2007 году в Октябрьском, Радий Хабиров, судя по всему, не испытывал таких проблем

Фото: Станислав Шахов

Известно, что Радий Хабиров время от времени лично записывает контент для публикации в соцсетях, а также мониторит их

Известно, что Радий Хабиров время от времени лично записывает контент для публикации в соцсетях, а также мониторит их

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Будущий глава Башкирии родился в деревне Сайраново Ишимбайского района. Когда Радию Хабирову исполнилось шесть лет семья переехала в райцентр — Ишимбай. В то время, вспоминал господин Хабиров, он ни слова не знал по-русски. Воспитательница в детском саду, не понимая этой особенности, предложила матери будущего политика перевести его в учреждение для особенных детей: она думала, что ее воспитанник отстает в развитии. Несмотря на этот казус, будущий руководитель региона, попав в другую языковую среду, успешно поступил школу

Фото: из личного архива

Как-то на пресс-конференции Радий Хабиров признался, что хотел стать биологом, закончив биофак МГУ. «Не поверил в свои силы, побоялся. И слава богу, что не поступил»,— говорил он. На фото: Радий Хабиров (второй справа в третьем ряду) в первом классе

Фото: из личного архива

Учительница физики ишимбайской школы №11 Аллюра Сафиуллина как-то говорила журналистам: «Бывают ребята, которые везде и перед всеми хотят быть первыми, лидерами. А он сам по себе был лидером». На фото: Радий Хабиров (в центре во втором ряду) в седьмом классе

Фото: из личного архива

Сабантуй — праздник плуга, который отмечают летом Башкирии и Татарстане. Во время праздника его участники соревнуются в бою с мешками в руках, стрельбе из лука, особо отчаянные взбираются на высокий деревянный столб. Традиционно главным призом на Сабантуе был и остается живой барашек

Фото: из личного архива

В 1981-1982 годах 18-летний Радий Хабиров работал учеником фрезеровщика Ишимбайского завода транспортного машиностроения

Фото: из личного архива

С 1982 по 1984 год Радий Хабиров служил в Вооруженных силах СССР в мотострелковой дивизии Забайкальского военного округа в городе Борзя. «Мы проходили очень серьезный курс огневой подготовки, учились на санинструкторов. Это очень тяжелая работа на самом деле. Я помню, что в санинструкторы всегда выбирали ребят покрепче, потому что вынести на себе человека — невероятно сложно»,— вспоминал глава региона

Фото: из личного архива

После службы в армии Радий Хабиров поступил на юридический факультет Башкирского государственного университета. Диплом будущему главе республики вручили в 1989 году. Во время учебы студент Хабиров был активным участником студотряда — коллектива студентов, которые возводили жилые дома и промышленные объекты. На фото: Радий Хабиров второй слева в нижнем ряду

Фото: из личного архива

Какой студенческий отряд без гитариста? Радий Хабиров (первый слева) наверняка был душой компании

Фото: из личного архива

Мама Радия Хабирова — Разия Хабирова — преподавала русский язык и литературу. Ее не стало в 2015 году. «Как сын, который до сих пор жалеет, что не «набылся» с мамой, не поговорил, не позвонил просто так, закрутившись в своих делах... Отложите все дела и заботы, позвоните маме, приедьте к ней и просто посидите рядом, прижавшись к ней, как когда-то очень давно»,— писал глава региона в соцсетях

Фото: из личного архива

После работы в Башкирии Радий Хабиров несколько лет жил и работал за пределами республики. В 2008-2016 годах он занимал пост директора департамента по взаимодействию с Федеральным собранием РФ и политическими партиями управления главы государства по внутренней политике, а затем до 2016 года был заместителем начальника управления по внутренней политике

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Любимые цитаты Радия Хабирова: «Делай, что должен, и будь что будет», «Бороться и искать, найти и не сдаваться», «Делаешь — не бойся, боишься — не делай». «Совокупность этих трех цитат во многом определяет мое поведение»,— заявлял он

Фото: Коммерсантъ / Ханиф Сунагатуллин

В сентябре 2019 года он набрал 82,02% голосов избирателей на выборах главы Башкирии

Фото: Башинформ

В августе 2020 года Радию Хабирову выпало серьезное испытание: глава региона приехал на шихан Куштау под Стерлитамаком, чтобы успокоить жителей республики, протестовавших против промышленной разработки горы

Фото: Сайт Главы РБ

Президент России Владимир Путин и глава Башкирии Радий Хабиров во время встречи в Кремле в 2024 году

Фото: пресс-служба президента РФ

На этом фото глава Башкирии Радий Хабиров дарит картину Владимиру Жириновскому

Фото: пресс-служба главы Башкирии

«Недавно мы с коллегами столкнулись с проблемой, которой еще 15 лет назад у нас не было. Хотели найти поле для игры в футбол на два занятия в неделю, но нашли только на одно — все время занято»,— сетовал в 2019 году тогда еще врио главы Башкирии. На этом фото, сделанном в 2007 году в Октябрьском, Радий Хабиров, судя по всему, не испытывал таких проблем

Фото: Станислав Шахов

Известно, что Радий Хабиров время от времени лично записывает контент для публикации в соцсетях, а также мониторит их

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

