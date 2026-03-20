«Изображение всего, что имеет жизнь, есть главная трудность искусства»

И.И. Шишкин, Автопортрет, 1854. Иван Шишкин родился 25 января 1832 года в Елабуге (ныне Татарстан) в купеческой семье. Его отец, Иван Васильевич Шишкин, был хлеботорговцем, неоднократно избирался городским главой и на собственные средства построил в Елабуге деревянный водопровод. Увлечение рисованием проявилось у художника в самом раннем детстве. Он постоянно рисовал мелом и углём, покрывая стены и двери затейливыми изображениями. В 12 лет будущего великого пейзажиста отправили в Первую Казанскую мужскую гимназию, где он проучился пять классов, после чего вернулся домой и провел в родном городе еще четыре года. В 1852 году поступил в Московское училище живописи и ваяния, которое окончил в 1856-м. С 1857 года продолжил обучение в Императорской Академии художеств у профессора-пейзажиста Сократа Воробьева

