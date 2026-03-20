«Изображение всего, что имеет жизнь, есть главная трудность искусства»
128 лет назад ушел из жизни великий живописец Иван Шишкин
20 марта исполнилось 128 лет со дня смерти Ивана Шишкина. Великий живописец, родившийся в Елабуге, за полвека творческой жизни создал образ русской природы, который стал узнаваемым и родным для миллионов. Современники называли его «лесным богатырем» и «царем леса» — и не только за монументальные полотна, воспевающие мощь сосновых боров и корабельных рощ, но и за ту неутомимую силу, с которой он постигал душу русского пейзажа. От ранних академических этюдов на Валааме до всенародно любимого «Утра в сосновом лесу» — творческий путь художника в фотогалерее «Ъ Волга-Урал».
