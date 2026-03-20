Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Изображение всего, что имеет жизнь, есть главная трудность искусства»

128 лет назад ушел из жизни великий живописец Иван Шишкин

20 марта исполнилось 128 лет со дня смерти Ивана Шишкина. Великий живописец, родившийся в Елабуге, за полвека творческой жизни создал образ русской природы, который стал узнаваемым и родным для миллионов. Современники называли его «лесным богатырем» и «царем леса» — и не только за монументальные полотна, воспевающие мощь сосновых боров и корабельных рощ, но и за ту неутомимую силу, с которой он постигал душу русского пейзажа. От ранних академических этюдов на Валааме до всенародно любимого «Утра в сосновом лесу» — творческий путь художника в фотогалерее «Ъ Волга-Урал».
Предыдущая фотография
И.И. Шишкин, Автопортрет, 1854. Иван Шишкин родился 25 января 1832 года в Елабуге (ныне Татарстан) в купеческой семье. Его отец, Иван Васильевич Шишкин, был хлеботорговцем, неоднократно избирался городским главой и на собственные средства построил в Елабуге деревянный водопровод. Увлечение рисованием проявилось у художника в самом раннем детстве. Он постоянно рисовал мелом и углём, покрывая стены и двери затейливыми изображениями. В 12 лет будущего великого пейзажиста отправили в Первую Казанскую мужскую гимназию, где он проучился пять классов, после чего вернулся домой и провел в родном городе еще четыре года. В 1852 году поступил в Московское училище живописи и ваяния, которое окончил в 1856-м. С 1857 года продолжил обучение в Императорской Академии художеств у профессора-пейзажиста Сократа Воробьева

Фото: Государственный Русский музей

И.И. Шишкин, «В мастерской на острове Валааме», 1860. Художник обрел профессиональное мастерство не только в академических стенах, но и на этюдах в суровой природе Валаама. Этот остров в северной части Ладожского озера с 1840-х годов считался творческой Меккой для русских художников, и Иван Шишкин, будучи молодым и ищущим живописцем, не раз приезжал туда за вдохновением. Представленный этюд — зримое свидетельство одной из таких поездок

Фото: Государственный Русский музей

И.И. Шишкин, «Городские крыши зимой», 1860-е. «Городские крыши зимой» — одна из ранних и наиболее нехарактерных для Ивана Шишкина работ. Это городской зимний пейзаж, в котором художник через обобщенные формы и сдержанную цветовую гамму, построенную всего на трех цветах и множестве их оттенков, передаёт состояние тишины и гармонии. Большая часть ранних работ Шишкина не сохранилась — они сгорели во время городского пожара еще раньше, в 1850 году

Фото: Государственный Русский музей

И.И. Шишкин, «Буковый лес в Швейцарии», 1863. Через два года по окончании Академии художеств Шишкин уехал в Швейцарию и Германию для дальнейшего совершенствования в живописи. В это время заметное воздействие на его творчество, как и на творчество многих русских мастеров, оказывал известный швейцарский пейзажист Александр Калам. Однако эффектные горные виды, которые он создавал, не находили отклика у художника, выросшего среди бескрайних лесов Прикамья. В Швейцарии Шишкин обратился к изображению не гор и озер, а лесных массивов, отдельных деревьев и горных дорог

Фото: Государственный Русский музей

И.И. Шишкин, «Тевтобургский Лес», 1865. Так, в 1862–1865 годах Шишкин совершенствовал мастерство в Германии и Франции, посетил Чехию, а в Цюрихе освоил технику офорта в мастерской Рудольфа Коллера. Наиболее плодотворным стал для него период работы в Дюссельдорфе, где находились ателье известных пейзажистов Андреаса и Освальда Ахенбахов. В поисках мотивов, напоминающих родную природу, художник обращался к окрестностям среднего Рейна, в частности к Тевтобургскому Лесу

Фото: Государственный Русский музей

И.И. Шишкин, «Дорога во ржи», 1866. Пребывание за границей, вдали от родины, вызвало у художника острое чувство неудовлетворенности. Несмотря на теплый приём и признание иностранной публики, особенно ценившей его рисунки, уже в 1865 году Иван Шишкин принял решение досрочно вернуться в Россию. Он стремился к более глубокому и плодотворному изучению родной природы. С возвращением на родину в его жизни начался новый деятельный этап, ознаменованный окончательным формированием авторского стиля и творческой зрелостью. Художник много работал с натуры, создавая композиции для будущих крупных полотен. Представленный этюд был написан в усадьбе Братцево под Москвой, где Шишкин проводил лето

Фото: Государственная Третьяковская галерея

И.И. Шишкин, «Рубка леса», 1867. Картина «Рубка леса», написанная после возвращения художника на родину, стала произведением, в котором ярко проявилась его живописная оригинальность — в выборе мотивов, композиционных решениях и манере письма. Особенно заметно умение художника передать атмосферу северной русской природы, исполненной сурового величия, но при этом близкой человеку. В центре композиции — мощная срубленная и распиленная сосна, а фигуры лесорубов справа выглядят несоразмерно малыми на фоне лесного гиганта

Фото: Государственная Третьяковская галерея

И.И. Шишкин, «Полдень. В окрестностях Москвы»,1869. Лето 1866 года Иван Шишкин провел в селе Братцево под Москвой, где нашел необычный для себя мотив — извилистую дорогу посреди поля, которой посвятил множество этюдов и зарисовок. Спустя три года эти наработки легли в основу представленной картины. Эта работа также стала первым произведением художника, попавшим в собрание будущей Третьяковской галереи

Фото: Государственная Третьяковская галерея

И.И. Шишкин, «Вечер», 1871. Несмотря на знакомство с европейской школой, вплоть до начала 1870-х годов Шишкин в некоторых своих работах продолжал использовать композиционные и колористические приемы, свойственные романтическому пейзажу. Для него были характерны панорамные построения с несколькими пространственными планами и интерес к эффектам света на закате или восходе. К горизонту, пылающему в лучах заката, ведет проселочная дорога. Средний план обозначен полуразвалившимся плетнем и обрамлен кронами берез. Крестьянки с лукошками грибов дополняют эту идиллию. Летом 1871 года художник жил в родной Елабуге, и, возможно, возвращение на родину побудило его создать столь романтический и вместе с тем реалистичный образ природы

Фото: Государственная Третьяковская галерея

И.И. Шишкин, «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии», 1872. Но все же пейзаж «Сосновый бор», написанный под впечатлением родной елабужской природы, стал для художника программным. Иван Шишкин задал «тон» в изображении леса в русской живописи, раскрывая тему стихийной мощи природы через суровое величие лесных массивов с колоннадами могучих стволов. Именно за представленную картину великий пейзажист получил первую премию Общества поощрения художников в 1872 году, а в 1878 году полотно экспонировалось на Всемирной выставке в Париже

Фото: Государственная Третьяковская галерея

И.И. Шишкин, «Рожь», 1878. Картина «Рожь» изображает Лекаревское поле близ Елабуги. Этот сюжет художник нашел на родной земле во время поездки на родину в 1877 году, куда он отправился вместе с дочерью. В этом знаменитом полотне величественные сосны, выстроившиеся подобно колоннаде, уравновешиваются горизонталью поля со спелой рожью, раскинувшегося под бледно-голубым небом. Деревья четкими силуэтами выступают на фоне неба. Композиция строится на трех основных цветах — желтом, голубом и зелёном, которые соответствуют главным элементам пейзажа: хлебному полю, небу и деревьям

Фото: Государственная Третьяковская галерея

И.И. Шишкин, «Дебри», 1881. К началу 1880-х годов Иван Шишкин уже стал одной из ключевых фигур в русской пейзажной живописи. Его работы ежегодно появлялись на выставках передвижников и входили в крупнейшие частные собрания. В картине «Дебри» в полной мере проявилось его живописное мастерство. Художник с исключительной точностью передает фактуру шершавых еловых стволов, ломкость высохших ветвей, а также разнообразие мхов и камней, устилающих землю

Фото: Государственная Третьяковская галерея

И.И. Шишкин, «Дубы», 1887. Во второй половине 1880-х годов Шишкина вновь увлекла тема могущества природы. Дубы, как и сосны, стали для него символом этой силы. В этот период он создал ряд произведений, вдохновленных природой Сестрорецка с его вековыми дубами. В картине «Дубы» узорчатая листва то вспыхивает на солнце, то уходит в тень, а легкие прозрачные тени скользят по деревьям и поляне. Замысел полотна родился у художника в парке «Дубки» на побережье Финского залива, в тридцати верстах от Петербурга. Увидеть эту картину, а также другие произведения Ивана Шишкина можно будет на выставке в Русском музее. С 25 апреля в корпусе Бенуа представят более 150 работ, охватывающих творческий путь живописца

Фото: Государственный Русский музей

И.И. Шишкин, «Утро в сосновом лесу», 1889. Одна из самых узнаваемых картин Ивана Шишкина — «Утро в сосновом лесу». Ее репродукции украшают множество предметов: от конфетных фантиков и открыток до кухонных полотенец и шкатулок. Изображение давно стало частью визуального кода, знакомого каждому с детства. Как отмечают культурологи, хоть медведи занимают центральное место в композиции, главным героем здесь остается пейзаж — глухой лес. Вершины сосен уже тронуты первыми лучами солнца, но в низине еще стелется холодный туман, сквозь который проступают стволы деревьев. Этот лес живет по своим законам: деревья растут и погибают, подчиняясь лишь природным циклам. Когда-то буря вырвала из земли могучую сосну, а на ее сломленном стволе и расположилась медвежья семья

Фото: Государственная Третьяковская галерея

И.И. Шишкин, «Зима», 1890. На рубеже 1880–1890-х годов Шишкин обратился к редкой для себя теме зимнего оцепенения природы, поставив сложную задачу передачи едва уловимых цветовых рефлексов в почти монохромной гамме. Лишь в глубине луч солнца освещает поляну, придавая ей розоватый оттенок, отчего снег кажется еще голубее. Это полотно считается одним из лучших изображений зимы в русском искусстве. Отечественные живописцы нечасто обращались к подобным мотивам, и далеко не всегда им удавалось достичь такой натуральности и монументальности в зимнем пейзаже

Фото: Государственный Русский музей

И.И. Шишкин. «В лесу графини Мордвиновой. Петергоф», 1891. Иван Шишкин неустанно искал новые мотивы для картин, совершая дальние поездки — в Крым, на Волгу, в Беловежскую пущу — и всюду делая множество этюдов. Представленная картина — одно из наиболее лиричных его произведений: опыт и мастерство художника воплотились здесь в полной мере. Композиция проста и естественна, она строится на размеренном ритме еловых стволов. Колорит основан на оттенках зеленого, оживленных золотистыми пятнами вечернего неба. Лес тих и спокоен, а фигура старика воспринимается неотъемлемой частью этого мира, не нарушая гармонии. О позднем периоде творчества мастера, когда он обратился к новым техникам и пленэрным приемам можно также узнать на лекциях, которые проходит на базе Третьяковской галереи до 26 апреля 2026 года

Фото: Государственная Третьяковская галерея

И.И. Шишкин, «Корабельная роща», 1898. Итогом полувекового творческого пути Ивана Шишкина стала картина «Корабельная роща», написанная в 1898 году, в год смерти художника. В основу полотна легли этюды, исполненные в Афонасовской корабельной роще под Елабугой, где мастер нашел идеальное воплощение гармонии и величия природы. Стройные сосны предстают во всей пластической красоте, их смолистые стволы выписаны любовно и почти осязаемо. Срезая рамой верхушки деревьев, художник усиливает впечатление их грандиозности. Шишкин до конца оставался непревзойденным знатоком хвойного леса. Разнообразные мазки выявляют фактуру коры, мягкость травы, пушистость хвои. Бабочки у ручья и цветовые рефлексы вносят светлую радость, не нарушая общего покоя. Картина стала заключительным аккордом в эпопее, созданной мастером, — гимном красоте и силе русских лесов

Фото: Государственный Русский музей

И.И. Шишкин, Автопортрет, 1849. Иван Иванович Шишкин скончался в Санкт-Петербурге 20 марта 1898 года, работая за мольбертом над новой картиной. Современники называли его «лесным богатырем-художником» и «царем леса» — и не только за полотна, воспевавшие мощь и величие русской природы, но и за ту неутомимую силу, с которой он постигал ее душу. Сам же художник в своих воспоминаниях признавал: «Изображение всего, что имеет жизнь, есть главная трудность искусства»

Фото: Государственный Русский музей

Следующая фотография
1 / 18

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд