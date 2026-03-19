Русский рок пустили с молотка
На аукционе распродали рукописи Майка и фото Цоя
Аукционный дом «Литфонд» провел торги артефактов русского рока. В каталоге было представлено более сотни раритетов подпольной рок-сцены конца 1970-х и 1980-х годов. Среди них — рукописи, фотографии, магнитофонные записи, самиздат и редкие документы, связанные с Виктором Цоем, Майком Науменко, Егором Летовым и другими музыкантами тех времен. Большинство лотов попали на торги из частных коллекций и до сих пор на антикварном рынке не появлялись. Аукцион приурочен к двум юбилейным датам: 45-летию Ленинградского и 40-летию Свердловского рок-клубов.
