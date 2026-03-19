Русский рок пустили с молотка

На аукционе распродали рукописи Майка и фото Цоя

Аукционный дом «Литфонд» провел торги артефактов русского рока. В каталоге было представлено более сотни раритетов подпольной рок-сцены конца 1970-х и 1980-х годов. Среди них — рукописи, фотографии, магнитофонные записи, самиздат и редкие документы, связанные с Виктором Цоем, Майком Науменко, Егором Летовым и другими музыкантами тех времен. Большинство лотов попали на торги из частных коллекций и до сих пор на антикварном рынке не появлялись. Аукцион приурочен к двум юбилейным датам: 45-летию Ленинградского и 40-летию Свердловского рок-клубов.
Шесть фотографий выступлений Егора Летова и «Гражданской обороны» с 1988 по 1990 год распродали за 95 тыс. руб.

Часть снимков сделана во время выступления «Гражданской обороны» на фестивале «СыРок» в концертном зале «Измайлово» 4 декабря 1988 года

На оставшихся — Егор Летов вместе с Янкой Дягилевой выступает в Доме культуры Московского энергетического института 17 февраля 1990 года. Как описали «сырковое» выступление в самиздатовском журнале «Гучномовець» (№3, 1989): «“Г.О.” оказались фирменной командой по всем компонентам. Мощный драйв, напористое звучание классического панка, плюс махновский, черно-анархистский имидж Летова с надписью мелом на черной спине рваного сюртука “ХОЙ!”»

За фотографию Ильи Кормильцева с Мариной Рыженковой заплатили 30 тыс. руб.

Подпись на фотографии Ильи Кормильцева с новогодним поздравлением для жены Марины, 1993 год

Снимок Виктора Цоя в исполнении Миколы Гнисюка продан за 65 тыс. руб. Фотограф являлся автором более 650 обложек журнала «Советский экран». Его первого среди советских фотографов американская киноакадемия пригласила на 60-ю юбилейную церемонию вручения премии «Оскар»

Подпись на обороте фотографии Миколы Гнисюка с Виктором Цоем

Афиша концерта группы «Алиса» в ДС «Юбилейный» 28 октября 1994 года

Четвертый номер журнала «Урлайт», 1988 год

Оглавление журнала «Урлайт», 1988 год

Четвертый номер журнала «Урлайт», 1988 год

Подпольный журнал «Рокси» за июль 1984 года купили за 40 тыс. руб.

Номер содержит рецензию на «Начальника Камчатки», дебютный альбом группы «Браво» и бутлег «Аквариума», а также интервью с Майком Науменко и Борисом Гребенщиковым (внесен в реестр иностранных агентов)&lt;br> На фото: журнал «Рокси», июль 1984 года

В нем также размещено последнее интервью с Александром Давыдовым (основатель и идеолог группы «Странные игры») и статья о Георгии Ордановском (автор песен и лидер группы «Россияне»). Оригинальный тираж номера — менее десяти экземпляров&lt;br> На фото: журнал «Рокси», июль 1984 года

Два выпуска журнала «Ухо» за сентябрь 1982 года и сентябрь 1983 года проданы за 80 тыс. руб.

В раннем номере журнала «Ухо» перепечатка из «Рокси» рассуждений Бориса Гребенщикова (внесен в реестр иностранных агентов) о панк-музыке, концептуальная статья «Золотое подполье» Александра Кушнира о вымышленной московской панк-группе «Золотая осень» (с цитатами вымышленных панк-хитов)

Оглавление журнала «Ухо» за сентябрь 1982 года

Журнал «Ухо» за сентябрь 1982 года

Фотография Ильдара Зиганшина 1983 года с Виктором Цоем и Майком Науменко была продана за 75 тыс. руб. Период, когда Майк Науменко и Виктор Цой уже отыграли трехдневную серию акустических концертов в Свердловске, где ранее никто из ленинградских рок-музыкантов не выступал. Играли акустику в две гитары, исполняли хиты попеременно: Майк — «Пригородный блюз», «Лето», «Blues de Moscou» и новую композицию «Буги-вуги каждый день», а Цой исполнял «Алюминиевые огурцы», «Бездельника», а также совсем новые «Транквилизатор» и «Генерал»

После выступления в общежитии архитектурного института Ильдар Зиганшин сфотографировал усталых музыкантов в технической комнате уборщицы. В будущем Ильдар Зиганшин стал известен как оформитель ключевых альбомов «Наутилуса Помпилиуса», «Насти» и «Агаты Кристи»&lt;br> На фото: подпись к обороту фотографии с Виктором Цоем и Майком Науменко

Магнитоальбом «Электричество. История Аквариума. Т. 2» 1981 года был приобретен за 60 тыс. руб. Первая половина альбома — концертная запись финского телевидения, сделанная с рок-фестиваля в Тбилиси в марте 1980 года

Оформлением занимался Андрей (Вилли) Усов, который стал инициатором надписи на задней обложке: «Спасибо всем, кто помогал и кто не мешал делать эту музыку». Альбом был записан в студии Дома юного техника звукорежиссером Андреем Тропилло, на сессию был приглашен пианист Сергей Курехин

Собственноручная машинопись ранней песни Майка Науменко «Буги для всех детей» 1975 года с авторскими пометами продана за 190 тыс. руб

Это был год, когда Михаил Науменко бросил учебу в Ленинградском инженерно-строительном институте и сосредоточился на музыке. В тот период он увлекался музыкой Боба Дилана, Лу Рида и Марка Болана и уже написал свою первую песню на русском языке — «Бегство из зоопарка»&lt;br> На фото: собственноручная машинопись песни Майкла Науменко «Утренняя песня» с авторскими правками и фотография Майка Науменко у себя в квартире на Боровой, 1984 год

Именно тогда из бывшего студента Михаила Науменко он превратился в Майка — ключевую фигуру ленинградского рок-н-ролла. Текст «Буги для всех детей» он набирал на одолженной по случаю печатной машинке в родительской квартире на Варшавской улице, пишет Александр Кушнир в книге «Майк Науменко. Бегство из зоопарка». Это был один из самых первых поэтических экспериментов будущего лидера группы «Зоопарк». Примечательно, что живьем он эту композицию практически не исполнял&lt;br> На фото: собственноручная машинопись песни Майка Науменко «О чем с тобой говорить?»

