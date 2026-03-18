Книжные сокровища Фундаментальная библиотека ННГУ показала ценные экспонаты

В Нижегородском госуниверситете им. Н.И. Лобачевского состоялся научный завтрак «Сокровища книжного фонда». Встречу организовала Фундаментальная библиотека университета во главе с Ольгой Котовой. На ней рассказали о работе университетской библиотеки, старейших книжных памятниках хранилища, презентовали книгу о рукописных книгах из фонда к 110-летию университета и библиотеки «Живопись словом и красками», а также провели экскурсию по помещениям библиотеки. О том, что хранится в библиотеке, — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».