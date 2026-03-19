19.03.2026, 20:49

Петровская не бережная Какие последствия зимы предстоит устранить на резонансном проекте благоустройства в Воронеже

Мэр Воронежа Сергей Петрин 19 марта заявил в Telegram-канале, что воронежцев в соцсетях «волнует вопрос санитарного состояния общественных пространств». Поэтому власти, учитывая погодные условия, приступят к районным суботникам уже с 20 марта, не дожидаясь старта месячника благоустройства. Также коммунальные службы продолжат ежедневную уборку песка, мусора и оставшейся наледи с улиц и тротуаров. С какими последствиями действий вандалов, природных факторов, ошибок в проектировании и строительстве придется столкнуться коммунальщикам на пережившей зиму обновленной Петровской набережной — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».