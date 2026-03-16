Баскетбол в Челябинске: спорт, политика и счастье Прошел Третий Кубок губернатора Челябинской области по баскетболу 3 на 3

14–15 марта в Челябинске прошел международный турнир по баскетболу 3 на 3. В Кубке губернатора Челябинской области приняли участие 12 команд из восьми стран, в том числе Ирана и Венесуэлы, однако главный приз и прилагавшиеся к нему 800 тыс. руб. остались в России. Сам же турнир стал событием не только спортивной, но и политической и даже светской жизни Челябинска. Лучшие кадры — в фотогалерее «Ъ-Южный Урал».