Рок-н-ролл мертв, а они еще нет

В Петербурге отметили 45-летие Ленинградского рок-клуба в закрытом дружеском формате

7 марта, в байкерском клубе «МС 38» состоялся закрытый концерт в честь 45-летия Ленинградского рок-клуба (ЛРК). «Тряхнуть стариной» на мероприятие пригласили около 150 человек. На сцене выступили как маститые музыканты, участвовавшие в самом первом концерте Рок-клуба в 1981 году (из групп «Россияне», «Мифы», «Зеркало» и «Пикник»), так и совсем молодые, например, «Два выходных». Участники первого состава «Пикника» не без самоиронии назвали свой проект «На обочине». Играли, что вполне естественно, без Эдмунда Шклярского. Также в программе звучали песни Майка Науменко и других ныне ушедших музыкантов в исполнении оркестра «Рубинштейна XIII», выступили группы «Ё», «Vосточный Wетер», «Огнелет» и другие, так или иначе связанные узами рок-н-ролла с ЛРК. Как проходило празднование — смотрите в галерее «Ъ Северо-Запад».
Закрытый день рождения Ленинградского рок-клуба

Закрытый день рождения Ленинградского рок-клуба

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Слева направо: Василий Соколов (участник групп «Санкт-Петербург», «Мифы»), Дмитрий «Дуче» Бациев (участник групп «Зоопарк», «Нате!», «Кафе» и др.), протоирей Вячеслав Харинов, Максим Жупиков (участник рок-группы «Выход»)

Слева направо: Василий Соколов (участник групп «Санкт-Петербург», «Мифы»), Дмитрий «Дуче» Бациев (участник групп «Зоопарк», «Нате!», «Кафе» и др.), протоирей Вячеслав Харинов, Максим Жупиков (участник рок-группы «Выход»)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Группа «Россияне»

Группа «Россияне»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Сергей «Сэм» Семенов, басист группы «Россияне»

Сергей «Сэм» Семенов, басист группы «Россияне»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Музыкант Юрий Рулев (участник группы «Патриархальная выставка»), сейчас в составе группы «Россияне»

Музыкант Юрий Рулев (участник группы «Патриархальная выставка»), сейчас в составе группы «Россияне»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Зрители во время концерта

Зрители во время концерта

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Группа «Два выходных»

Группа «Два выходных»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Дмитрий «Дуче» Бациев, участник оркестра «Рубинштейна XIII»

Дмитрий «Дуче» Бациев, участник оркестра «Рубинштейна XIII»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Оркестр «Рубинштейна XIII». Музыкант Андрей «Дюша» Михайлов (участник группы «Объект насмешек») (слева) и Дмитрий «Дуче» Бациев (справа)

Оркестр «Рубинштейна XIII». Музыкант Андрей «Дюша» Михайлов (участник группы «Объект насмешек») (слева) и Дмитрий «Дуче» Бациев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Оркестр «Рубинштейна XIII». Музыканты Василий Соколов (участник групп «Санкт-Петербург», «Мифы») (слева) и Андрей «Дюша» Михайлов (участник группы «Объект насмешек») (справа)

Оркестр «Рубинштейна XIII». Музыканты Василий Соколов (участник групп «Санкт-Петербург», «Мифы») (слева) и Андрей «Дюша» Михайлов (участник группы «Объект насмешек») (справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Музыкальный журналист и продюсер, историк советской и российской рок-музыки Андрей Бурлака

Музыкальный журналист и продюсер, историк советской и российской рок-музыки Андрей Бурлака

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Музыкант Михаил Нефедов (участник групп «Алиса», «Дубы-Колдуны», «Разные люди», «Электрические партизаны», «Адаптация»)

Музыкант Михаил Нефедов (участник групп «Алиса», «Дубы-Колдуны», «Разные люди», «Электрические партизаны», «Адаптация»)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Оркестр «Рубинштейна XIII»

Оркестр «Рубинштейна XIII»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Музыкант Петр Миков (слева), гитарист группы «Ё»

Музыкант Петр Миков (слева), гитарист группы «Ё»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Зрители на концерте

Зрители на концерте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Музыкант Петр Миков (слева), гитарист группы «Ё»

Музыкант Петр Миков (слева), гитарист группы «Ё»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Музыкант Сергей Омельниченко, гитарист группы «На обочине» (экс-«Пикник»)

Музыкант Сергей Омельниченко, гитарист группы «На обочине» (экс-«Пикник»)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Группа «Ё» во время выступления

Группа «Ё» во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Вокалист группы «Ё» Игорь Мещерин

Вокалист группы «Ё» Игорь Мещерин

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Музыкант Анастасия Пышная, группа «Ё»

Музыкант Анастасия Пышная, группа «Ё»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Музыкант Евгений «Жак» Волощук, группа «На обочине» (экс-«Пикник»)

Музыкант Евгений «Жак» Волощук, группа «На обочине» (экс-«Пикник»)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Музыкант, вокалист группы «На обочине» (экс-«Пикник») Алексей Добычин

Музыкант, вокалист группы «На обочине» (экс-«Пикник») Алексей Добычин

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Группа «Мифы»

Группа «Мифы»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Музыканты Геннадий Барихновский и Алексей Соколов, группа «Мифы»

Музыканты Геннадий Барихновский и Алексей Соколов, группа «Мифы»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Президент Ленинградского рок-клуба Николай Михайлов

Президент Ленинградского рок-клуба Николай Михайлов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

