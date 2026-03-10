10.03.2026, 22:18

Рок-н-ролл мертв, а они еще нет В Петербурге отметили 45-летие Ленинградского рок-клуба в закрытом дружеском формате

7 марта, в байкерском клубе «МС 38» состоялся закрытый концерт в честь 45-летия Ленинградского рок-клуба (ЛРК). «Тряхнуть стариной» на мероприятие пригласили около 150 человек. На сцене выступили как маститые музыканты, участвовавшие в самом первом концерте Рок-клуба в 1981 году (из групп «Россияне», «Мифы», «Зеркало» и «Пикник»), так и совсем молодые, например, «Два выходных». Участники первого состава «Пикника» не без самоиронии назвали свой проект «На обочине». Играли, что вполне естественно, без Эдмунда Шклярского. Также в программе звучали песни Майка Науменко и других ныне ушедших музыкантов в исполнении оркестра «Рубинштейна XIII», выступили группы «Ё», «Vосточный Wетер», «Огнелет» и другие, так или иначе связанные узами рок-н-ролла с ЛРК. Как проходило празднование — смотрите в галерее «Ъ Северо-Запад».