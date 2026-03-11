Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На подмостках истории

Ярославской области исполнилось 90 лет

11 марта 90-летний юбилей отмечает Ярославская область. Дата во многом условная, так как одноименная губерния существовала с XVIII столетия, а княжество — с XIII века. В марте же 1936 года регион вышел из недолгого пребывания в составе Ивановской промышленной области и с тех пор является отдельной административной единицей. Сегодня Ярославская область ассоциируется у жителей России и мира с историческими событиями, промышленными достижениями, богатой культурой и, конечно же, космосом. Чем и кем известна Ярославия — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
Центр Ярославля — Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он органично соединил и сохранил градостроительные особенности разных эпох, начиная с позднего Средневековья. Храмы уникальной ярославской школы и сегодня являются доминантами центра Ярославля, на улицах можно найти здания, имеющие черты барокко, классицизма, эклектики, историзма, модерна и конструктивизма

Фото: Правительство Ярославской области

Рыбинское водохранилище — крупнейший искусственный водоем Центральной России. Местные жители называют его морем. На момент создания водохранилище было самым большим в мире по площади зеркала воды. Сегодня это уникальное место для отдыха и рыбалки, на полуострове в северной части находится Дарвинский заповедник

Фото: Зоя Голицына

Ростовский кремль построен в XVII веке выдающимся церковным деятелем Ионой Сысоевичем. Это дворец церковного владыки, стилизованный под средневековую крепость. Других таких примеров русская история не знает. Кремль видел почти каждый житель России в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Зотов  /  купить фото

Древний Углич знаменит трагичной историей гибели последнего представителя династии Рюриковичей — царевича Димитрия. Гибель сына Ивана Грозного при туманных обстоятельствах стала поводом для начала Смуты в России. Царевич причислен к лику святых и является покровителем города, а также изображен на его гербе

Фото: wikimedia.org

В 1612 году Ярославль стал временной неофициальной столицей Русского государства. Здесь окончательно сформировалось ополчение Минина и Пожарского перед решающим походом на Москву. Здесь же дал согласие на царствование избранный царь новой династии Михаил Романов (на фото панно «Клятва князя Пожарского» на стеле в Ярославском музее-заповеднике)

Фото: Илья Рамич

Сегодня Ярославль известен по своему изображению на тысячерублевой купюре. На ней можно увидеть памятник основателю города Ярославу Мудрому, Казанскую часовню в честь ополчения Минина и Пожарского, бывший Спасский монастырь, а также единственную в своем роде 15-главую церковь Иоанна Предтечи

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Ярославская область — одно из мест, где зарождался русский флот. На Плещеевом озере Петр Первый создал свою Потешную флотилию, ставшую школой будущих мореходов. Один из кораблей сохранился до наших дней. Это бот «Фортуна», который хранится в музее «Ботик Петра Первого», судну уже более трехсот лет

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

Самая известная женщина Ярославии — Валентина Терешкова. В 1963 году она совершила космический полет на корабле «Восток-6», став первой в истории женщиной-космонавтом. До зачисления в отряд космонавтов Валентина трудилась на комбинате «Красный Перекоп» областного центра, а родилась и провела детство знаменитая ярославна в Тутаевском районе

Фото: wikimedia.org

Ярославское восстание или Белогвардейский мятеж — один из наиболее драматичных эпизодов Гражданской войны в России. Город был за одну ночь захвачен небольшой группой белых офицеров, вооруживших местных жителей. Красные не сумели взять город штурмом и несколько дней расстреливали его из артиллерийских орудий, пока противники не сдались. Центр был практически полностью разрушен и затем восстановлен из руин. На фото — церковь Николы Рубленого и соседние здания после обстрелов

Фото: ГАЯО

Несколько десятилетий Ярославль был крупнейшим центром автомобилестроения нашей страны. Здесь работал Ярославский автозавод, выпускавший грузовики, автобусы и троллейбусы, в том числе двухэтажные. На капоте у них был герб Ярославля — медведь. После Великой Отечественной войны завод освоил производство дизельных двигателей и в 1958 году был переименован в Ярославский моторный завод. Производство грузовых автомобилей перенесли в Минск (на фото самосвал ЯАЗ-210Е на Советской площади)

Фото: Автодизель

А вот в Рыбинске уже 100 лет делают авиационные двигатели. Завод по их производству возник на площадке так и не построенного «Русского Рено». На рыбинских моторах летали отечественные боевые самолеты во время Великой Отечественной, а после войны предприятие освоило современные турбореактивные двигатели. Сегодня завод называется «ОДК-Сатурн», здесь производят в том числе двигатели для полностью отечественного среднемагистрального самолета SSJ-100

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Во всем мире известна Ярославская порода коров, в просторечии — Ярославка. Для нее характерен черно-белый окрас. Из молока ярославских коров получаются отличные сыр и масло. Порода была выведена в конце XIX века и распространена в области до сих пор

Фото: Правительство Ярославской области

Ярославль — родина публичного русского театра европейского типа. Именно здесь любительская труппа купеческого сына Федора Волкова в середине XVIII столетия стала устраивать первые театральные представления для всех желающих, на которые можно было попасть за деньги. Сегодня имя Федора Волкова носит театр, который в городе называют «первым русским»

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

Символом Ярославского края по праву считается великий русский поэт Николай Некрасов. Здесь в усадьбе Грешнево прошло его детство. Позднее поэт приобрел усадьбу Карабиха, в которой создал несколько знаковых произведений. Прототипами многих героев произведений Николая Некрасова стали ярославцы (на фото памятник поэту в Вятском)

Фото: Илья Рамич

В селе Пречистом на самом севере области родился Александр Петров — художник-аниматор, обладатель премии «Оскар» за фильм «Старик и море» (2000). Он единственный из российских аниматоров, кто получил эту награду. Петров творит в придуманной им технике «ожившей живописи», создавая каждый кадр красками на стекле. Сегодня художник живет в деревне под Ярославлем

Фото: Коммерсантъ / Андрей Махонин  /  купить фото

Музей живой старинной вывески под открытым небом в Рыбинске — новейшая достопримечательность Ярославии. Благодаря вывескам в дореволюционном стиле центр города будто бы погрузился в порядком подзабытое прошлое, вызывая восторг туристов и привлекая киносъемочные группы. Делать современные вывески в центре запрещено

Фото: Зоя Голицына

В Ярославской области есть и настоящее село-музей — Вятское. В старинном селе предприниматель Олег Жаров открыл несколько музеев, отелей и ресторанов, восстановил памятник Александру Второму и благоустроил территорию. Сегодня в Вятское переехали некоторые деятели культуры и искусства, здесь проводятся фестивали, выставки и концерты

Фото: Илья Рамич

Визитной карточкой региона сегодня является ярославский хоккей. Клуб «Локомотив» (ранее «Торпедо») — один из лидеров Континентальной хоккейной лиги. В 2002 и 2003 годах ярославцы становились чемпионами России, а в 2025 году впервые выиграли главный приз КХЛ — Кубок Гагарина. Во время хоккейных матчей на «Арене 2000. Локомотив» почти никогда не бывает свободных мест

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

