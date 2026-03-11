11.03.2026, 01:08

На подмостках истории Ярославской области исполнилось 90 лет

11 марта 90-летний юбилей отмечает Ярославская область. Дата во многом условная, так как одноименная губерния существовала с XVIII столетия, а княжество — с XIII века. В марте же 1936 года регион вышел из недолгого пребывания в составе Ивановской промышленной области и с тех пор является отдельной административной единицей. Сегодня Ярославская область ассоциируется у жителей России и мира с историческими событиями, промышленными достижениями, богатой культурой и, конечно же, космосом. Чем и кем известна Ярославия — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».