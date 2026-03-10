10.03.2026, 12:34

Гран-при по фигурному катанию Финал всероссийских соревнований в Челябинске

В Челябинске с 6 по 9 марта прошел финал Гран-при России по фигурному катанию. По итогам короткой и произвольной программ соревнований пар победителями стали действующие чемпионы страны Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В танцах на льду победили пятикратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин. В женском одиночном катании золотую медаль завоевала Алиса Двоеглазова. Среди мужчин лучшим стал Петр Гуменник. Кадры с соревнований — в фотогалерее „Ъ-Южный Урал“.