8 марта в Москве

Фоторепортаж

В честь Международного женского дня по всей Москве прошли праздничные мероприятия. Как в столице поздравляют женщин — в фотогалерее «Ъ».
На Тверской площади и Арбате участники проекта «Молодежь Москвы» вручили прохожим тюльпаны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сын эстрадного певца Олега Газманова Родион на Тверской площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Букет тюльпанов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поздравление с Международным женским днем

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Волонтеры с букетами тюльпанов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Цветы жизни

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Волонтеры вручают цветы на Тверской площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поздравление жительниц Москвы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Рижский рынок

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Рижский рынок

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Рижский рынок

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Станция метро «Рижская»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Станция метро «Рижская»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Станция метро «Рижская»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Станция метро «Рижская»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Прохожие с букетами цветов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Новости компаний Все