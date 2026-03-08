Фото 08.03.2026, 15:02 8 марта в Москве Фоторепортаж В честь Международного женского дня по всей Москве прошли праздничные мероприятия. Как в столице поздравляют женщин — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На Тверской площади и Арбате участники проекта «Молодежь Москвы» вручили прохожим тюльпаны Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Сын эстрадного певца Олега Газманова Родион на Тверской площади Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Букет тюльпанов Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Поздравление с Международным женским днем Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Волонтеры с букетами тюльпанов Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Цветы жизни Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Волонтеры вручают цветы на Тверской площади Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Поздравление жительниц Москвы Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Рижский рынок Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Рижский рынок Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Рижский рынок Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Станция метро «Рижская» Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Станция метро «Рижская» Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Станция метро «Рижская» Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Станция метро «Рижская» Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Прохожие с букетами цветов Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Следующая фотография 1 / 16 На Тверской площади и Арбате участники проекта «Молодежь Москвы» вручили прохожим тюльпаны Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Сын эстрадного певца Олега Газманова Родион на Тверской площади Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Букет тюльпанов Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Поздравление с Международным женским днем Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Волонтеры с букетами тюльпанов Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Цветы жизни Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Волонтеры вручают цветы на Тверской площади Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Поздравление жительниц Москвы Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Рижский рынок Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Рижский рынок Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Рижский рынок Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Станция метро «Рижская» Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Станция метро «Рижская» Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Станция метро «Рижская» Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Станция метро «Рижская» Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Прохожие с букетами цветов Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото