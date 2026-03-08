08.03.2026, 11:47

От жонглеров до морских котиков Юбилейный XV международный фестиваль циркового искусства проводят в Ижевске

В Ижевске 6 марта стартовал XV международный фестиваль циркового искусства (0+). В нем принимают участие 150 артистов из 12 стран, включая Китай, Танзанию, Мексику, Японию, Аргентину, Колумбию, Португалию, Монголию, Испанию, Францию, Белоруссию и некоторые регионы России. Все билеты на фестиваль были раскуплены еще в январе. За четыре дня шоу зрители увидят выступления гимнастов, акробатов, клоунов, жонглеров, а также дрессировщиков с морскими котиками, лошадьми и белыми тиграми. Кадры с открытия фестиваля — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».