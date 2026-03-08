Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
От жонглеров до морских котиков

Юбилейный XV международный фестиваль циркового искусства проводят в Ижевске

В Ижевске 6 марта стартовал XV международный фестиваль циркового искусства (0+). В нем принимают участие 150 артистов из 12 стран, включая Китай, Танзанию, Мексику, Японию, Аргентину, Колумбию, Португалию, Монголию, Испанию, Францию, Белоруссию и некоторые регионы России. Все билеты на фестиваль были раскуплены еще в январе. За четыре дня шоу зрители увидят выступления гимнастов, акробатов, клоунов, жонглеров, а также дрессировщиков с морскими котиками, лошадьми и белыми тиграми. Кадры с открытия фестиваля — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».
Международный фестиваль циркового искусства стартовал в Ижевске 6 марта

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Свое мастерство представят гимнасты, акробаты, дрессировщики, жонглёры и клоуны из Китая, Танзании, Мексики, Японии, Аргентины, Колумбии, Португалии, Монголии, Испании, Франции, Белоруссии и России

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

В первый конкурсный день зрителям представили 12 номеров программы «А»

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Программу открыл традиционный парад артистов

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Выступление артистов в первый день фестиваля

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Билеты на фестиваль были раскуплены еще в январе

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Участников и зрителей поприветствовала заместитель председателя правительства Удмуртии Наталья Тойкина

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Директор Государственного цирка Удмуртии Дмитрий Иванов

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Зрителям представили выступления в разных жанрах

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Яркое шоу показали артисты группы «Малево» из Аргентины, представившей танец «Маламбо», акробаты на катушках из Танзании, гимнасты из Монголии и российские артисты, представившие сложный номер группового вольтижа

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Фестиваль циркового искусства в Ижевске традиционно вызывает огромный интерес

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Выступление с морскими котиками

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Бурные аплодисменты вызвали воздушный номер на цепях гимнастки из России Лючии Сухоруковой

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Выступления артистов срывали овации

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

8 марта пройдет церемония награждения победителей

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

За 15 лет проведения Международного фестиваля циркового искусства на манеже цирка Удмуртии выступили более 3 тыс. артистов со всего мира, а зрителями фестивальных представлений стали свыше 250 тыс. человек

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

