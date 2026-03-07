Подрос ребенок, воспитанный жизнью за шкафом

В 1987 году, когда Ленинградский рок-клуб провел несколько фестивалей и успел стать легальной сценой для «Кино», «Алисы» и «Аквариума», в его ряды вступила группа, которая долгие годы существовала в полном андеграунде. «Автоматические удовлетворители» Андрея Панова, известного всем как «Свин», наконец получили официальный статус и впервые приняли участие в рок-фестивале. Выступление «АУ» на V фестивале запомнилось современникам прежде всего скандалом. Александр Житинский в отчете для журнала «Аврора» описывал это так: «Свин нам ничего такого не продемонстрировал и вообще растерялся, когда произошла накладка с аппаратом и он был вынужден “держать паузу”. Ему не пришло в голову ничего лучшего, как сунуть микрофон группе единомышленников, толпившихся у сцены, и те принялись что-то орать на весь зал, довольно-таки шершавые тексты… Устроили гомон и свист, концерт чуть не сорвался». Год спустя, в 1988-м, на VI фестивале «Свин» появился уже в составе проекта «600» — вместе с музыкантами групп «Нате!», «Фронт», «Беглец» и «ДДТ». С конца 1980-х музыканта называли иконой панк-движения Ленинградского рок-клуба. Интеллигентный асоциальный тип — так определяли его парадоксальную суть

Фото: Дима Конрадт