Подрос ребенок, воспитанный жизнью за шкафом
45 лет назад был образован Ленинградский рок-клуб
7 марта 1981 года в Доме культуры на улице Рубинштейна, 13, открылся Ленинградский рок-клуб — первая в СССР легальная площадка, объединившая музыкантов, которые до этого играли только по подпольным квартирам и сейшенам. За десятилетие своей активной жизни клуб превратился из скромной профсоюзной секции в главный катализатор русского рока. Через его сцену прошли «Аквариум», «Кино», «Алиса», «Телевизор», «АукцЫон» и десятки других групп. Как жила организация, сформировавшая дух эпохи, — в фотогалерее «Ъ Северо-Запад».
1 / 54