Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Я донской казак»

Уроженцу Таганрога — Заслуженному артисту РФ Виктору Добронравову исполнилось 43 года

8 марта свой день рождения отмечает актер театра, кино, телевидения и дубляжа Виктор Добронравов, которого зрители знают по главным ролям в фильме «Онегин», военной драме «Т-34» и комедийном сериале «Инспектор Гаврилов». Он родился в Таганроге в актерской семье. Его отец — народный артист РФ Федор Добронравов также хорошо известен российским зрителям по телевизионным проектам, сериалам и фильмам. Оба сына — старший Виктор и младший Иван пошли по стопам отца. О жизни, творчестве и позиции Виктора Добронравова — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
Предыдущая фотография
«Я вообще парень темпераментный, могу быть и импульсивным. Я же донской казак!» (из интервью журналу «ОK!») Актер Виктор Добронравов (слева) родился 8 марта 1983 года в Таганроге. Отец — актер Федор Добронравов (c 2003 года работает в Московском академическом театре сатиры). Мать — Ирина Добронравова, работала воспитателем в детсаде

«Я вообще парень темпераментный, могу быть и импульсивным. Я же донской казак!» (из интервью журналу «ОK!») Актер Виктор Добронравов (слева) родился 8 марта 1983 года в Таганроге. Отец — актер Федор Добронравов (c 2003 года работает в Московском академическом театре сатиры). Мать — Ирина Добронравова, работала воспитателем в детсаде

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

«Я даже не возвращался к этой роли (Евгения Онегина, — Ъ) — я в ней живу, играю…в Театре Вахтангова» (из интервью РБК Life). В 2004 году Виктор Добронравов окончил в Москве Театральный институт имени Бориса Щукина и был приглашен художественным руководителем Михаилом Ульяновым в труппу Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова

«Я даже не возвращался к этой роли (Евгения Онегина, — Ъ) — я в ней живу, играю…в Театре Вахтангова» (из интервью РБК Life). В 2004 году Виктор Добронравов окончил в Москве Театральный институт имени Бориса Щукина и был приглашен художественным руководителем Михаилом Ульяновым в труппу Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Конечно, папа следит за моим творчеством. Мы же семья, на спектакли и премьеры ко мне он всегда ходит» (из интервью журналу Star hit). Актер Федор Добронравов (слева) еще в 1990 году перевез семью в Москву, потому что его пригласил Константин Райкин на работу в Государственном театре «Сатирикон». Атмосфера театральной столицы помогла Виктору Добронравову с выбором профессии

«Конечно, папа следит за моим творчеством. Мы же семья, на спектакли и премьеры ко мне он всегда ходит» (из интервью журналу Star hit). Актер Федор Добронравов (слева) еще в 1990 году перевез семью в Москву, потому что его пригласил Константин Райкин на работу в Государственном театре «Сатирикон». Атмосфера театральной столицы помогла Виктору Добронравову с выбором профессии

Фото: Коммерсантъ / Валерий Титиевский

«Актерская задача — смотреть, впитывать. У меня это все происходит на автомате, запись на моем внутреннем магнитофоне работает 24/7» (из интервью агентству «РИА Новости») В 2009 году Виктор Добронравов (справа) стал победителем телекастинга «Найди Чудовище» и получил главную мужскую роль в мюзикле «Красавица и Чудовище», премьера которого состоялась 15 декабря 2009 года

«Актерская задача — смотреть, впитывать. У меня это все происходит на автомате, запись на моем внутреннем магнитофоне работает 24/7» (из интервью агентству «РИА Новости») В 2009 году Виктор Добронравов (справа) стал победителем телекастинга «Найди Чудовище» и получил главную мужскую роль в мюзикле «Красавица и Чудовище», премьера которого состоялась 15 декабря 2009 года

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Профессия у Саши тоже очень творческая и имеет отношение и к театру, и к кино. Но при этом она не предполагает такого, как у актрисы, погружения в карьеру и желания посвятить ей жизнь» (из интервью на сайте просветительского проекта «Культура.РФ»). 23 марта 2010 года Виктор Добронравов женился на Александре Торгушниковой. По образованию она кинооператор, но является фотографом, делает снимки для Театра им. Евгения Вахтангова. Виктор и Александра учились в одной школе. Супруги воспитывают двух дочерей — Варвару (15 лет) и Василису (9 лет).

«Профессия у Саши тоже очень творческая и имеет отношение и к театру, и к кино. Но при этом она не предполагает такого, как у актрисы, погружения в карьеру и желания посвятить ей жизнь» (из интервью на сайте просветительского проекта «Культура.РФ»). 23 марта 2010 года Виктор Добронравов женился на Александре Торгушниковой. По образованию она кинооператор, но является фотографом, делает снимки для Театра им. Евгения Вахтангова. Виктор и Александра учились в одной школе. Супруги воспитывают двух дочерей — Варвару (15 лет) и Василису (9 лет).

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Каждый артист думает, что у него вообще никакой звездной болезни нет. Но об этом надо спрашивать не его, а людей, которые его окружают!» (из интервью на сайте просветительского проекта «Культура.РФ»). Виктор Добронравов регулярно снимается в кино и сериалах. Среди его последних проектов — «Пальма», «Т-34» «Чемпион мира», «Инспектор Гаврилов» и «Онегин».

«Каждый артист думает, что у него вообще никакой звездной болезни нет. Но об этом надо спрашивать не его, а людей, которые его окружают!» (из интервью на сайте просветительского проекта «Культура.РФ»). Виктор Добронравов регулярно снимается в кино и сериалах. Среди его последних проектов — «Пальма», «Т-34» «Чемпион мира», «Инспектор Гаврилов» и «Онегин».

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Так просто устроено внимание зрителя. Накапливается интерес к спортивным драмам — их выходит несколько» (из интервью изданию 78.ru.). В своем напряженном актерском графике Виктор Добронравов находит время на спорт. Например, в 2017 году в составе сборной артистов участвовал в благотворительном матче с командой правительства России «Росич» на стадионе «Красная Пресня»

«Так просто устроено внимание зрителя. Накапливается интерес к спортивным драмам — их выходит несколько» (из интервью изданию 78.ru.). В своем напряженном актерском графике Виктор Добронравов находит время на спорт. Например, в 2017 году в составе сборной артистов участвовал в благотворительном матче с командой правительства России «Росич» на стадионе «Красная Пресня»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Хочется верить, что любой человек заслуживает счастья» (из интервью РБК Life) В жизни артиста много счастливых эпизодов. Один из них — XXII Церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска», которая в апреле 2016 года проходила на сцене Московского академического Музыкального театра имени К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко. Виктор Добронравов (второй слева) с супругой Александрой (слева), а также актерами Дмитрием Ермаком (второй справа) и Натальей Быстровой во время церемонии

«Хочется верить, что любой человек заслуживает счастья» (из интервью РБК Life) В жизни артиста много счастливых эпизодов. Один из них — XXII Церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска», которая в апреле 2016 года проходила на сцене Московского академического Музыкального театра имени К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко. Виктор Добронравов (второй слева) с супругой Александрой (слева), а также актерами Дмитрием Ермаком (второй справа) и Натальей Быстровой во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Героем может стать кто угодно. Тут не в маскулинности дело, а, наверное, в обаянии» (из интервью агентству «РИА Новости»). В сентябре 2017 года Актер Виктор Добронравов (справа) принял участие в XXVI церемонии вручения Первой театральной премии «Хрустальная Турандот», а почти год спустя, 21 августа 2018 года, получил почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации»

«Героем может стать кто угодно. Тут не в маскулинности дело, а, наверное, в обаянии» (из интервью агентству «РИА Новости»). В сентябре 2017 года Актер Виктор Добронравов (справа) принял участие в XXVI церемонии вручения Первой театральной премии «Хрустальная Турандот», а почти год спустя, 21 августа 2018 года, получил почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации»

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

«Чаще всего текст просто учится ногами: когда встаешь, запоминаешь мизансцены, перекидываешься репликами с партнерами. Гораздо сложнее этот текст сыграть» (из интервью агентству «РИА Новости»). Справедливость это утверждения доказал, например, спектакль «Улыбнись нам господи» по роману Григория Кановича в постановке режиссера Римаса Туминаса, где Виктор Добронравов сыграл одну из главных ролей. Премьера спектакля в театре им. Вахтангова состоялась в марте 2014 года

«Чаще всего текст просто учится ногами: когда встаешь, запоминаешь мизансцены, перекидываешься репликами с партнерами. Гораздо сложнее этот текст сыграть» (из интервью агентству «РИА Новости»). Справедливость это утверждения доказал, например, спектакль «Улыбнись нам господи» по роману Григория Кановича в постановке режиссера Римаса Туминаса, где Виктор Добронравов сыграл одну из главных ролей. Премьера спектакля в театре им. Вахтангова состоялась в марте 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«Настоящий мужчина, мне кажется, должен уметь брать на себя ответственность. В семье, на работе — во всем» (из интервью агентству «РИА Новости»). За 22 года своей актерской деятельности Виктор Добронравов принял участие в более чем 30-ти спектаклях и телеспектаклях, снялся в 84-х фильмах и сериалах, участвовал в дубляже и озвучивании фильмов и анимационных лент

«Настоящий мужчина, мне кажется, должен уметь брать на себя ответственность. В семье, на работе — во всем» (из интервью агентству «РИА Новости»). За 22 года своей актерской деятельности Виктор Добронравов принял участие в более чем 30-ти спектаклях и телеспектаклях, снялся в 84-х фильмах и сериалах, участвовал в дубляже и озвучивании фильмов и анимационных лент

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«В Таганрог приезжаю нечасто, к сожалению, так как очень много работы, а времени мало. Но я стараюсь все не забывать свой город» (из интервью журналу «ОК!»). В августе 2022 года Виктор Добронравов рассказывал столичным журналистам, что последний раз приезжал в Таганрог несколько месяцев назад – на майские праздники вместе с младшей дочкой Василисой, которой родной город отца очень понравился

«В Таганрог приезжаю нечасто, к сожалению, так как очень много работы, а времени мало. Но я стараюсь все не забывать свой город» (из интервью журналу «ОК!»). В августе 2022 года Виктор Добронравов рассказывал столичным журналистам, что последний раз приезжал в Таганрог несколько месяцев назад – на майские праздники вместе с младшей дочкой Василисой, которой родной город отца очень понравился

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 12

«Я вообще парень темпераментный, могу быть и импульсивным. Я же донской казак!» (из интервью журналу «ОK!») Актер Виктор Добронравов (слева) родился 8 марта 1983 года в Таганроге. Отец — актер Федор Добронравов (c 2003 года работает в Московском академическом театре сатиры). Мать — Ирина Добронравова, работала воспитателем в детсаде

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

«Я даже не возвращался к этой роли (Евгения Онегина, — Ъ) — я в ней живу, играю…в Театре Вахтангова» (из интервью РБК Life). В 2004 году Виктор Добронравов окончил в Москве Театральный институт имени Бориса Щукина и был приглашен художественным руководителем Михаилом Ульяновым в труппу Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Конечно, папа следит за моим творчеством. Мы же семья, на спектакли и премьеры ко мне он всегда ходит» (из интервью журналу Star hit). Актер Федор Добронравов (слева) еще в 1990 году перевез семью в Москву, потому что его пригласил Константин Райкин на работу в Государственном театре «Сатирикон». Атмосфера театральной столицы помогла Виктору Добронравову с выбором профессии

Фото: Коммерсантъ / Валерий Титиевский

«Актерская задача — смотреть, впитывать. У меня это все происходит на автомате, запись на моем внутреннем магнитофоне работает 24/7» (из интервью агентству «РИА Новости») В 2009 году Виктор Добронравов (справа) стал победителем телекастинга «Найди Чудовище» и получил главную мужскую роль в мюзикле «Красавица и Чудовище», премьера которого состоялась 15 декабря 2009 года

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Профессия у Саши тоже очень творческая и имеет отношение и к театру, и к кино. Но при этом она не предполагает такого, как у актрисы, погружения в карьеру и желания посвятить ей жизнь» (из интервью на сайте просветительского проекта «Культура.РФ»). 23 марта 2010 года Виктор Добронравов женился на Александре Торгушниковой. По образованию она кинооператор, но является фотографом, делает снимки для Театра им. Евгения Вахтангова. Виктор и Александра учились в одной школе. Супруги воспитывают двух дочерей — Варвару (15 лет) и Василису (9 лет).

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Каждый артист думает, что у него вообще никакой звездной болезни нет. Но об этом надо спрашивать не его, а людей, которые его окружают!» (из интервью на сайте просветительского проекта «Культура.РФ»). Виктор Добронравов регулярно снимается в кино и сериалах. Среди его последних проектов — «Пальма», «Т-34» «Чемпион мира», «Инспектор Гаврилов» и «Онегин».

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Так просто устроено внимание зрителя. Накапливается интерес к спортивным драмам — их выходит несколько» (из интервью изданию 78.ru.). В своем напряженном актерском графике Виктор Добронравов находит время на спорт. Например, в 2017 году в составе сборной артистов участвовал в благотворительном матче с командой правительства России «Росич» на стадионе «Красная Пресня»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Хочется верить, что любой человек заслуживает счастья» (из интервью РБК Life) В жизни артиста много счастливых эпизодов. Один из них — XXII Церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска», которая в апреле 2016 года проходила на сцене Московского академического Музыкального театра имени К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко. Виктор Добронравов (второй слева) с супругой Александрой (слева), а также актерами Дмитрием Ермаком (второй справа) и Натальей Быстровой во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Героем может стать кто угодно. Тут не в маскулинности дело, а, наверное, в обаянии» (из интервью агентству «РИА Новости»). В сентябре 2017 года Актер Виктор Добронравов (справа) принял участие в XXVI церемонии вручения Первой театральной премии «Хрустальная Турандот», а почти год спустя, 21 августа 2018 года, получил почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации»

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

«Чаще всего текст просто учится ногами: когда встаешь, запоминаешь мизансцены, перекидываешься репликами с партнерами. Гораздо сложнее этот текст сыграть» (из интервью агентству «РИА Новости»). Справедливость это утверждения доказал, например, спектакль «Улыбнись нам господи» по роману Григория Кановича в постановке режиссера Римаса Туминаса, где Виктор Добронравов сыграл одну из главных ролей. Премьера спектакля в театре им. Вахтангова состоялась в марте 2014 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«Настоящий мужчина, мне кажется, должен уметь брать на себя ответственность. В семье, на работе — во всем» (из интервью агентству «РИА Новости»). За 22 года своей актерской деятельности Виктор Добронравов принял участие в более чем 30-ти спектаклях и телеспектаклях, снялся в 84-х фильмах и сериалах, участвовал в дубляже и озвучивании фильмов и анимационных лент

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«В Таганрог приезжаю нечасто, к сожалению, так как очень много работы, а времени мало. Но я стараюсь все не забывать свой город» (из интервью журналу «ОК!»). В августе 2022 года Виктор Добронравов рассказывал столичным журналистам, что последний раз приезжал в Таганрог несколько месяцев назад – на майские праздники вместе с младшей дочкой Василисой, которой родной город отца очень понравился

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд