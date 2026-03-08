«Я донской казак»
Уроженцу Таганрога — Заслуженному артисту РФ Виктору Добронравову исполнилось 43 года
8 марта свой день рождения отмечает актер театра, кино, телевидения и дубляжа Виктор Добронравов, которого зрители знают по главным ролям в фильме «Онегин», военной драме «Т-34» и комедийном сериале «Инспектор Гаврилов». Он родился в Таганроге в актерской семье. Его отец — народный артист РФ Федор Добронравов также хорошо известен российским зрителям по телевизионным проектам, сериалам и фильмам. Оба сына — старший Виктор и младший Иван пошли по стопам отца. О жизни, творчестве и позиции Виктора Добронравова — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
