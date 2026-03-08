«Я донской казак»

«Профессия у Саши тоже очень творческая и имеет отношение и к театру, и к кино. Но при этом она не предполагает такого, как у актрисы, погружения в карьеру и желания посвятить ей жизнь» (из интервью на сайте просветительского проекта «Культура.РФ»). 23 марта 2010 года Виктор Добронравов женился на Александре Торгушниковой. По образованию она кинооператор, но является фотографом, делает снимки для Театра им. Евгения Вахтангова. Виктор и Александра учились в одной школе. Супруги воспитывают двух дочерей — Варвару (15 лет) и Василису (9 лет).

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото