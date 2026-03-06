Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Фото недели

“Ъ” собрал запоминающиеся кадры 2–6 марта

Стихийный мемориал у посольства Ирана в Москве, симпозиум «Женское лицо нового миропорядка», форум «Нефтегаз-2026» и другие кадры — в фотогалерее “Ъ”.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами разных профессий в преддверии 8 Марта

Президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами разных профессий в преддверии 8 Марта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор Фонда поддержки культурных инициатив ПАО «Газпром» Елена Давыдова (слева) и гендиректор Русского музея Алла Манилова перед заседанием Совета реставраторов

Гендиректор Фонда поддержки культурных инициатив ПАО «Газпром» Елена Давыдова (слева) и гендиректор Русского музея Алла Манилова перед заседанием Совета реставраторов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Подготовка к переговорам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с коллегой из Брунея Эриваном Юсуфом в Доме приемов МИД России

Подготовка к переговорам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с коллегой из Брунея Эриваном Юсуфом в Доме приемов МИД России

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница форума «Нефтегаз-2026» в ЦВК «Экспоцентр»

Участница форума «Нефтегаз-2026» в ЦВК «Экспоцентр»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в Центре реабилитации ветеранов СВО им. Мещерякова

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в Центре реабилитации ветеранов СВО им. Мещерякова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании «круглого стола» на тему защиты интересов политзаключенных в недружественных странах в Колонном зале Дома Союзов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании «круглого стола» на тему защиты интересов политзаключенных в недружественных странах в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Стихийный мемориал у посольства Ирана в Москве в память об убитом рахбаре Али Хаменеи

Стихийный мемориал у посольства Ирана в Москве в память об убитом рахбаре Али Хаменеи

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Прилет российских граждан из Дубая в аэропорту Домодедово

Прилет российских граждан из Дубая в аэропорту Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стенд компании Aero на форуме «Нефтегаз-2026» в ЦВК «Экспоцентр»

Стенд компании Aero на форуме «Нефтегаз-2026» в ЦВК «Экспоцентр»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд компании производителей автомобильных колес из Таиланда и Камбоджи на форуме «Нефтегаз-2026» в ЦВК «Экспоцентр»

Стенд компании производителей автомобильных колес из Таиланда и Камбоджи на форуме «Нефтегаз-2026» в ЦВК «Экспоцентр»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Руководитель фракции «Новых людей» в Госдуме Алексей Нечаев на съезде партии

Руководитель фракции «Новых людей» в Госдуме Алексей Нечаев на съезде партии

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Начальник Управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры ОАО РЖД Роман Хойхин во время заседания Черемушкинского районного суда

Начальник Управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры ОАО РЖД Роман Хойхин во время заседания Черемушкинского районного суда

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Портрет Иосифа Сталина на школьной доске в Санкт-Петербурге

Портрет Иосифа Сталина на школьной доске в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов  /  купить фото

Космонавт-испытатель Александр Гребенкин на кресле ускорения Кориолиса в НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина

Космонавт-испытатель Александр Гребенкин на кресле ускорения Кориолиса в НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фотограф на симпозиуме «Женское лицо нового миропорядка» в Госдуме

Фотограф на симпозиуме «Женское лицо нового миропорядка» в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Биеннале «Искусство будущего» в Мультимедиа Арт музее

Биеннале «Искусство будущего» в Мультимедиа Арт музее

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер Роман Евдокимов на премьере фильма «Картины дружеских связей» в кинотеатре «Художественный»

Актер Роман Евдокимов на премьере фильма «Картины дружеских связей» в кинотеатре «Художественный»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Футбольный матч между командами ЦСКА (Москва) и «Краснодар» (Краснодар) на стадионе «ВЭБ Арена»

Футбольный матч между командами ЦСКА (Москва) и «Краснодар» (Краснодар) на стадионе «ВЭБ Арена»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Хоккейный матч между командами «Спартак» (Москва) и «Авангард» (Омск) на стадионе «Мегаспорт»

Хоккейный матч между командами «Спартак» (Москва) и «Авангард» (Омск) на стадионе «Мегаспорт»

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Вратарь команды «Спартак» (Москва) Александр Максименко во время матча с «Динамо» (Москва)

Вратарь команды «Спартак» (Москва) Александр Максименко во время матча с «Динамо» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

