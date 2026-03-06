Фото 06.03.2026, 19:36 Фото недели “Ъ” собрал запоминающиеся кадры 2–6 марта Стихийный мемориал у посольства Ирана в Москве, симпозиум «Женское лицо нового миропорядка», форум «Нефтегаз-2026» и другие кадры — в фотогалерее “Ъ”. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами разных профессий в преддверии 8 Марта Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Гендиректор Фонда поддержки культурных инициатив ПАО «Газпром» Елена Давыдова (слева) и гендиректор Русского музея Алла Манилова перед заседанием Совета реставраторов Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Подготовка к переговорам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с коллегой из Брунея Эриваном Юсуфом в Доме приемов МИД России Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Участница форума «Нефтегаз-2026» в ЦВК «Экспоцентр» Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в Центре реабилитации ветеранов СВО им. Мещерякова Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании «круглого стола» на тему защиты интересов политзаключенных в недружественных странах в Колонном зале Дома Союзов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Стихийный мемориал у посольства Ирана в Москве в память об убитом рахбаре Али Хаменеи Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Прилет российских граждан из Дубая в аэропорту Домодедово Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Стенд компании Aero на форуме «Нефтегаз-2026» в ЦВК «Экспоцентр» Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Стенд компании производителей автомобильных колес из Таиланда и Камбоджи на форуме «Нефтегаз-2026» в ЦВК «Экспоцентр» Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Руководитель фракции «Новых людей» в Госдуме Алексей Нечаев на съезде партии Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Начальник Управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры ОАО РЖД Роман Хойхин во время заседания Черемушкинского районного суда Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Портрет Иосифа Сталина на школьной доске в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов / купить фото Космонавт-испытатель Александр Гребенкин на кресле ускорения Кориолиса в НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Фотограф на симпозиуме «Женское лицо нового миропорядка» в Госдуме Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Биеннале «Искусство будущего» в Мультимедиа Арт музее Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Актер Роман Евдокимов на премьере фильма «Картины дружеских связей» в кинотеатре «Художественный» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Футбольный матч между командами ЦСКА (Москва) и «Краснодар» (Краснодар) на стадионе «ВЭБ Арена» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Хоккейный матч между командами «Спартак» (Москва) и «Авангард» (Омск) на стадионе «Мегаспорт» Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина / купить фото Вратарь команды «Спартак» (Москва) Александр Максименко во время матча с «Динамо» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Следующая фотография 1 / 20 Президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами разных профессий в преддверии 8 Марта Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Гендиректор Фонда поддержки культурных инициатив ПАО «Газпром» Елена Давыдова (слева) и гендиректор Русского музея Алла Манилова перед заседанием Совета реставраторов Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Подготовка к переговорам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с коллегой из Брунея Эриваном Юсуфом в Доме приемов МИД России Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Участница форума «Нефтегаз-2026» в ЦВК «Экспоцентр» Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в Центре реабилитации ветеранов СВО им. Мещерякова Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании «круглого стола» на тему защиты интересов политзаключенных в недружественных странах в Колонном зале Дома Союзов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Стихийный мемориал у посольства Ирана в Москве в память об убитом рахбаре Али Хаменеи Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Прилет российских граждан из Дубая в аэропорту Домодедово Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Стенд компании Aero на форуме «Нефтегаз-2026» в ЦВК «Экспоцентр» Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Стенд компании производителей автомобильных колес из Таиланда и Камбоджи на форуме «Нефтегаз-2026» в ЦВК «Экспоцентр» Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Руководитель фракции «Новых людей» в Госдуме Алексей Нечаев на съезде партии Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Начальник Управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры ОАО РЖД Роман Хойхин во время заседания Черемушкинского районного суда Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Портрет Иосифа Сталина на школьной доске в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов / купить фото Космонавт-испытатель Александр Гребенкин на кресле ускорения Кориолиса в НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Фотограф на симпозиуме «Женское лицо нового миропорядка» в Госдуме Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Биеннале «Искусство будущего» в Мультимедиа Арт музее Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Актер Роман Евдокимов на премьере фильма «Картины дружеских связей» в кинотеатре «Художественный» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Футбольный матч между командами ЦСКА (Москва) и «Краснодар» (Краснодар) на стадионе «ВЭБ Арена» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Хоккейный матч между командами «Спартак» (Москва) и «Авангард» (Омск) на стадионе «Мегаспорт» Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина / купить фото Вратарь команды «Спартак» (Москва) Александр Максименко во время матча с «Динамо» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото