06.03.2026, 19:36

Фото недели “Ъ” собрал запоминающиеся кадры 2–6 марта

Стихийный мемориал у посольства Ирана в Москве, симпозиум «Женское лицо нового миропорядка», форум «Нефтегаз-2026» и другие кадры — в фотогалерее “Ъ”.