«За верность и дружбу»

Кладбище домашних животных в городе Азове

В России действует закон, регулирующий порядок захоронения домашних животных. Владельцам запрещено самостоятельно хоронить своих питомцев. Тело питомца после его смерти перестает быть собственностью владельца, но считается «биологическими отходами», которые владелец обязан должным образом уничтожить — кремировать. Однако в начале 2026 года из-за роста тарифов по ЖКХ, существенно подорожали услуги по кремации, в том числе и животных. В феврале в среднем по Ростовской области кремация кошек и собак обходится в 5-6 тыс. руб. Жители региона хоронят своих домашних любимцев на стихийных кладбищах. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
На фоне роста цен на кремацию жители региона продолжают хоронить животных на импровизированных кладбищах. Одно из таких расположено практически на городском кладбище Азова

На фоне роста цен на кремацию жители региона продолжают хоронить животных на импровизированных кладбищах. Одно из таких расположено практически на городском кладбище Азова

Фото: Роман Гурин

На этом погосте животных хоронят с соблюдением всех традиций: с надгробными плитами, памятными надписями, а некоторые устанавливают памятники во весь рост скончавшегося питомца

На этом погосте животных хоронят с соблюдением всех традиций: с надгробными плитами, памятными надписями, а некоторые устанавливают памятники во весь рост скончавшегося питомца

Фото: Роман Гурин

Вокруг захоронений делают ограды, приносят искусственные цветы

Вокруг захоронений делают ограды, приносят искусственные цветы

Фото: Роман Гурин

Первые могилы на кладбище домашних животных появились еще в 2010-х годах, но востребованным кладбище стало только сейчас

Первые могилы на кладбище домашних животных появились еще в 2010-х годах, но востребованным кладбище стало только сейчас

Фото: Роман Гурин

Дорога хозяевам была и Джулия, видно, что к ней приходили перед Новым годом. Правда, по надписи непонятно, кем она была при жизни

Дорога хозяевам была и Джулия, видно, что к ней приходили перед Новым годом. Правда, по надписи непонятно, кем она была при жизни

Фото: Роман Гурин

Очень много цветов у могилы собаки Таисии. Сюда ходят часто, хотя ее не стало в ноябре 2023 года

Очень много цветов у могилы собаки Таисии. Сюда ходят часто, хотя ее не стало в ноябре 2023 года

Фото: Роман Гурин

Псу Рэмику в 2018 году установили надгробную плиту с его изображением в полный рост. Хозяева оставили надпись «За верность и дружбу»

Псу Рэмику в 2018 году установили надгробную плиту с его изображением в полный рост. Хозяева оставили надпись «За верность и дружбу»

Фото: Роман Гурин

Кошка Муся умерла в 2024 году. Как и всем остальным усопшим питомцам, к ее могиле часто приносят цветы

Кошка Муся умерла в 2024 году. Как и всем остальным усопшим питомцам, к ее могиле часто приносят цветы

Фото: Роман Гурин

Рядом с Мусей покоится Боря. Кот умер также в 2024 году

Рядом с Мусей покоится Боря. Кот умер также в 2024 году

Фото: Роман Гурин

Пожалуй, самая скромная могила принадлежит Сэрику: черный крест с белыми буквами

Пожалуй, самая скромная могила принадлежит Сэрику: черный крест с белыми буквами

Фото: Роман Гурин

Самая свежая могила принадлежит псу Чарли. Питомец умер 12 февраля 2026 года. Памятник ему еще не установили — фотография питомца прикреплена к доске

Самая свежая могила принадлежит псу Чарли. Питомец умер 12 февраля 2026 года. Памятник ему еще не установили — фотография питомца прикреплена к доске

Фото: Роман Гурин

