06.03.2026, 12:51

«За верность и дружбу» Кладбище домашних животных в городе Азове

В России действует закон, регулирующий порядок захоронения домашних животных. Владельцам запрещено самостоятельно хоронить своих питомцев. Тело питомца после его смерти перестает быть собственностью владельца, но считается «биологическими отходами», которые владелец обязан должным образом уничтожить — кремировать. Однако в начале 2026 года из-за роста тарифов по ЖКХ, существенно подорожали услуги по кремации, в том числе и животных. В феврале в среднем по Ростовской области кремация кошек и собак обходится в 5-6 тыс. руб. Жители региона хоронят своих домашних любимцев на стихийных кладбищах. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Ростов».

