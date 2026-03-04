Сибирь / Фото 04.03.2026, 05:27 Февральская выдержка Яркие снимки второго месяца Культурная жизнь, спортивные мероприятия, чрезвычайные происшествия и политические фигуры — в фотогалерее «Ъ-Сибирь». Матч между хоккейными клубами «Авангард» и «Сибирь» на «G-drive Арене» в Омске Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко / купить фото Губернатор Красноярского края Михаил Котюков на Форуме будущих технологий в Центре международной торговли, Красноярск Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Празднование Масленицы в Прокопьевске, Кемеровская о бласть Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов Силуэт военнослужащего у окна Новосибирского высшего военного командного училища Фото: Коммерсантъ / Бато Дамдинов Открытие выставки «Дальний план» художника Михаила Левиуса в Музейном центре «Площадь Мира» в Красноярске Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Губернатор Алтайского края Виктор Томенко с участниками акции «Снежный десант» в Барнауле Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин Здание Правительства Красноярского края Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Показ мюзикла, поставленного учениками СУНЦ НГУ «Иду на грозу» в новосибирском Академгородке Фото: Коммерсантъ / Игорь Шорохов Масленица в Первомайской районе Новосибирска Фото: Коммерсантъ / Роман Мельгунов Игрок омского «Авангарда» Артем Блажиевский (второй слева) и его соперник из московского «Динамо» Иван Зинченко (справа) во время матча на столичном стадионе «ВТБ Арена» Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина / купить фото Сбор тюльпанов в тепличном хозяйстве «Управление зеленого строительства» в Красноярске Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Вице-премьер — представитель Омской области при правительстве РФ Андрей Шпиленко на форуме «Ответственная деловая практика: социальные аспекты вклада бизнеса в достижение национальных целей» в Москве Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Герб Прокопьевска на двери автобуса, Кемеровская область Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов Герой ДНР Евгений Смирнов (в центре) на встрече с молодежью из патриотических клубов Барнаула, Алтайский край Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин Алтайский инваспортсмен Игорь Кузнецов во время 82-й эстафеты на призы «Алтайской правды» в Барнауле Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин Прохожий на улице Мира в Красноярске Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Открытие выставки «Дальний план» художника Михаила Левиуса в Музейном центре «Площадь Мира» в Красноярске Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Вынесение приговора Игорю Зыкову, обвиненному в убийстве с особой жестокостью, насильственных действиях сексуального характера и краже, в Красноярском краевом суде Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Пожар в многоэтажном жилом доме в микрорайоне Кузьминки в Омске Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко / купить фото Праздничный стол с напитками и блюдами на склоне горы в Шерегеше, Кемеровская область Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская / купить фото Сбор тюльпанов в тепличном хозяйстве «Управление зеленого строительства» в Красноярске Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Виды Красноярска во время режима «черного неба» Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Уличная точка с шашлыками в Прокопьевске, Кемеровская область Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов Военнослужащий на аллее памяти Новосибирского высшего военного командного училища. Фото: Коммерсантъ / Бато Дамдинов Представитель заксобрания Новосибирской области в Совете Федерации Александр Карелин (в центре) с супругой Ольгой (слева) на церемонии закрытия 20-го сезона ГУМ-катка на Красной площади в Москве Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Поклонный крест на горе Курган в Шерегеше, Кемеровская область Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская / купить фото 