Февральская выдержка

Игрок омского «Авангарда» Артем Блажиевский (второй слева) и его соперник из московского «Динамо» Иван Зинченко (справа) во время матча на столичном стадионе «ВТБ Арена»

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина / купить фото