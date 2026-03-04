Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Февральская выдержка

Яркие снимки второго месяца

Культурная жизнь, спортивные мероприятия, чрезвычайные происшествия и политические фигуры — в фотогалерее «Ъ-Сибирь».
Предыдущая фотография
Матч между хоккейными клубами «Авангард» и «Сибирь» на «G-drive Арене» в Омске

Матч между хоккейными клубами «Авангард» и «Сибирь» на «G-drive Арене» в Омске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков на Форуме будущих технологий в Центре международной торговли, Красноярск

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков на Форуме будущих технологий в Центре международной торговли, Красноярск

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Празднование Масленицы в Прокопьевске, Кемеровская о бласть

Празднование Масленицы в Прокопьевске, Кемеровская о бласть

Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов

Силуэт военнослужащего у окна Новосибирского высшего военного командного училища

Силуэт военнослужащего у окна Новосибирского высшего военного командного училища

Фото: Коммерсантъ / Бато Дамдинов

Открытие выставки «Дальний план» художника Михаила Левиуса в Музейном центре «Площадь Мира» в Красноярске

Открытие выставки «Дальний план» художника Михаила Левиуса в Музейном центре «Площадь Мира» в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко с участниками акции «Снежный десант» в Барнауле

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко с участниками акции «Снежный десант» в Барнауле

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Здание Правительства Красноярского края

Здание Правительства Красноярского края

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Показ мюзикла, поставленного учениками СУНЦ НГУ «Иду на грозу» в новосибирском Академгородке

Показ мюзикла, поставленного учениками СУНЦ НГУ «Иду на грозу» в новосибирском Академгородке

Фото: Коммерсантъ / Игорь Шорохов

Масленица в Первомайской районе Новосибирска

Масленица в Первомайской районе Новосибирска

Фото: Коммерсантъ / Роман Мельгунов

Игрок омского «Авангарда» Артем Блажиевский (второй слева) и его соперник из московского «Динамо» Иван Зинченко (справа) во время матча на столичном стадионе «ВТБ Арена»

Игрок омского «Авангарда» Артем Блажиевский (второй слева) и его соперник из московского «Динамо» Иван Зинченко (справа) во время матча на столичном стадионе «ВТБ Арена»

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Сбор тюльпанов в тепличном хозяйстве «Управление зеленого строительства» в Красноярске

Сбор тюльпанов в тепличном хозяйстве «Управление зеленого строительства» в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Вице-премьер — представитель Омской области при правительстве РФ Андрей Шпиленко на форуме «Ответственная деловая практика: социальные аспекты вклада бизнеса в достижение национальных целей» в Москве

Вице-премьер — представитель Омской области при правительстве РФ Андрей Шпиленко на форуме «Ответственная деловая практика: социальные аспекты вклада бизнеса в достижение национальных целей» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Герб Прокопьевска на двери автобуса, Кемеровская область

Герб Прокопьевска на двери автобуса, Кемеровская область

Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов

Герой ДНР Евгений Смирнов (в центре) на встрече с молодежью из патриотических клубов Барнаула, Алтайский край

Герой ДНР Евгений Смирнов (в центре) на встрече с молодежью из патриотических клубов Барнаула, Алтайский край

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Алтайский инваспортсмен Игорь Кузнецов во время 82-й эстафеты на призы «Алтайской правды» в Барнауле

Алтайский инваспортсмен Игорь Кузнецов во время 82-й эстафеты на призы «Алтайской правды» в Барнауле

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Прохожий на улице Мира в Красноярске

Прохожий на улице Мира в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Открытие выставки «Дальний план» художника Михаила Левиуса в Музейном центре «Площадь Мира» в Красноярске

Открытие выставки «Дальний план» художника Михаила Левиуса в Музейном центре «Площадь Мира» в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Вынесение приговора Игорю Зыкову, обвиненному в убийстве с особой жестокостью, насильственных действиях сексуального характера и краже, в Красноярском краевом суде

Вынесение приговора Игорю Зыкову, обвиненному в убийстве с особой жестокостью, насильственных действиях сексуального характера и краже, в Красноярском краевом суде

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Пожар в многоэтажном жилом доме в микрорайоне Кузьминки в Омске

Пожар в многоэтажном жилом доме в микрорайоне Кузьминки в Омске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Праздничный стол с напитками и блюдами на склоне горы в Шерегеше, Кемеровская область

Праздничный стол с напитками и блюдами на склоне горы в Шерегеше, Кемеровская область

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Сбор тюльпанов в тепличном хозяйстве «Управление зеленого строительства» в Красноярске

Сбор тюльпанов в тепличном хозяйстве «Управление зеленого строительства» в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Виды Красноярска во время режима «черного неба»

Виды Красноярска во время режима «черного неба»

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Уличная точка с шашлыками в Прокопьевске, Кемеровская область

Уличная точка с шашлыками в Прокопьевске, Кемеровская область

Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов

Военнослужащий на аллее памяти Новосибирского высшего военного командного училища.

Военнослужащий на аллее памяти Новосибирского высшего военного командного училища.

Фото: Коммерсантъ / Бато Дамдинов

Представитель заксобрания Новосибирской области в Совете Федерации Александр Карелин (в центре) с супругой Ольгой (слева) на церемонии закрытия 20-го сезона ГУМ-катка на Красной площади в Москве

Представитель заксобрания Новосибирской области в Совете Федерации Александр Карелин (в центре) с супругой Ольгой (слева) на церемонии закрытия 20-го сезона ГУМ-катка на Красной площади в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Поклонный крест на горе Курган в Шерегеше, Кемеровская область

Поклонный крест на горе Курган в Шерегеше, Кемеровская область

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 26

Матч между хоккейными клубами «Авангард» и «Сибирь» на «G-drive Арене» в Омске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков на Форуме будущих технологий в Центре международной торговли, Красноярск

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Празднование Масленицы в Прокопьевске, Кемеровская о бласть

Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов

Силуэт военнослужащего у окна Новосибирского высшего военного командного училища

Фото: Коммерсантъ / Бато Дамдинов

Открытие выставки «Дальний план» художника Михаила Левиуса в Музейном центре «Площадь Мира» в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко с участниками акции «Снежный десант» в Барнауле

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Здание Правительства Красноярского края

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Показ мюзикла, поставленного учениками СУНЦ НГУ «Иду на грозу» в новосибирском Академгородке

Фото: Коммерсантъ / Игорь Шорохов

Масленица в Первомайской районе Новосибирска

Фото: Коммерсантъ / Роман Мельгунов

Игрок омского «Авангарда» Артем Блажиевский (второй слева) и его соперник из московского «Динамо» Иван Зинченко (справа) во время матча на столичном стадионе «ВТБ Арена»

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Сбор тюльпанов в тепличном хозяйстве «Управление зеленого строительства» в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Вице-премьер — представитель Омской области при правительстве РФ Андрей Шпиленко на форуме «Ответственная деловая практика: социальные аспекты вклада бизнеса в достижение национальных целей» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Герб Прокопьевска на двери автобуса, Кемеровская область

Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов

Герой ДНР Евгений Смирнов (в центре) на встрече с молодежью из патриотических клубов Барнаула, Алтайский край

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Алтайский инваспортсмен Игорь Кузнецов во время 82-й эстафеты на призы «Алтайской правды» в Барнауле

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Прохожий на улице Мира в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Открытие выставки «Дальний план» художника Михаила Левиуса в Музейном центре «Площадь Мира» в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Вынесение приговора Игорю Зыкову, обвиненному в убийстве с особой жестокостью, насильственных действиях сексуального характера и краже, в Красноярском краевом суде

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Пожар в многоэтажном жилом доме в микрорайоне Кузьминки в Омске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Праздничный стол с напитками и блюдами на склоне горы в Шерегеше, Кемеровская область

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Сбор тюльпанов в тепличном хозяйстве «Управление зеленого строительства» в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Виды Красноярска во время режима «черного неба»

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Уличная точка с шашлыками в Прокопьевске, Кемеровская область

Фото: Коммерсантъ / Виль Равилов

Военнослужащий на аллее памяти Новосибирского высшего военного командного училища.

Фото: Коммерсантъ / Бато Дамдинов

Представитель заксобрания Новосибирской области в Совете Федерации Александр Карелин (в центре) с супругой Ольгой (слева) на церемонии закрытия 20-го сезона ГУМ-катка на Красной площади в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Поклонный крест на горе Курган в Шерегеше, Кемеровская область

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд