06.03.2026, 09:33

Над землей и на земле 6 марта — день рождения Валентины Терешковой

6 марта день рождения отмечает самая известная уроженка Ярославской области — Валентина Терешкова. Всемирную славу ей принес космический полет, совершенный 16–19 июня 1963 года на корабле «Восток-6». Валентина Терешкова стала первой в мире женщиной, которая отправилась в космическое пространство, и единственной, совершившей одиночный полет. А родилась она в деревне Большое Масленниково Тутаевского района. И после полета первая женщина-космонавт стала свидетелем и участником многих исторических событий двух столетий. Яркие кадры большого пути — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».