Над землей и на земле

6 марта — день рождения Валентины Терешковой

6 марта день рождения отмечает самая известная уроженка Ярославской области — Валентина Терешкова. Всемирную славу ей принес космический полет, совершенный 16–19 июня 1963 года на корабле «Восток-6». Валентина Терешкова стала первой в мире женщиной, которая отправилась в космическое пространство, и единственной, совершившей одиночный полет. А родилась она в деревне Большое Масленниково Тутаевского района. И после полета первая женщина-космонавт стала свидетелем и участником многих исторических событий двух столетий. Яркие кадры большого пути — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
1962 год. Урок по астраномии, у доски Валентина Терешкова

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

1962 год. Валентина Терешкова в макете космического корабля. Прием космической пищи

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

1963 год. Валентина Терешкова и Никита Хрущев

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

1963 год. Свадьба Валентины Терешковой и космонавта Андриана Николаева

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Ярославцы приветствуют Валентину Терешкову после полета в космос

Фото: Правительство Ярославской области

Валентина Терешкова на Ярославском моторном заводе

Фото: Юрий Барышев, Яркипедия

1963 год. Юрий Гагарин и Валентина Терешкова

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Валентина Терешкова и Юрий Гагарин

Фото: Из личного архива Валентины Терешковой, Яркипедия

Космонавты Юрий Гагарин, Павел Попович, Валентина Терешкова и генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев на трибуне Мавзолея Владимира Ленина

Фото: Из личного архива Валентины Терешковой, Яркипедия

1964 год. Советские летчики-космонавты. В первом ряду слева направо: В. Комаров, Ю. Гагарин, В. Терешкова, А. Николаев, К.Феоктистов, П. Беляев. Во втором ряду слева направо: А. Леонов, Г. Титов, В. Быковский, Б. Егоров, П. Попович.

Фото: Александр Устинов

1968 год. Валентина Николаева-Терешкова с дочкой

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Валентина Терешкова и Борис Ельцин

Фото: Из личного архива Валентины Терешковой, Яркипедия

2001 год. Валентина Терешкова и председатель РСПП Аркадий Вольский во время награждения лауреатов Национальной премии имени Петра Великого

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Летчики-космонавты Алексей Леонов и Валентина Терешкова на церемонии открытия "МАКС-2007" на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

08.09.2011. Валентина Терешкова во время возложения цветов к стене стадиона "Арена-2000" после гибели команды ХК "Локомотив"

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2012 год. Депутаты ГД РФ Валентина Терешкова, Иосиф Кобзон, Алина Кабаева

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2014 год. Валентина Терешкова с олимпийским факелом в руках

2017 год. Церемония вручения государственных наград выдающимся россиянам, работающим в сфере науки, культуры, здравоохранения, спорта и промышленности в Екатерининском зале Кремля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2018 год. Валентина Терешкова на церемонии открытия высокотехнологичного цеха сборки модулей полезной нагрузки на Ярославском радиозаводе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

2021 год. Валентина Терешкова на Военном параде на Красной площади 9 мая во время пандемии коронавируса

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Панно в холле культурно-просветительского центра имени Валентины Терешковой в Ярославле

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

