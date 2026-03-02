Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Последний мечтатель Кремля

2 марта исполняется 95 лет со дня рождения президента СССР Михаила Горбачева

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольном Красногвардейского района Ставропольского края. Впоследствии он занял пост последнего генерального секретаря ЦК КПСС и стал единственным президентом Советского Союза. За свою деятельность Горбачев был удостоен Нобелевской премии мира и считается самым известным и влиятельным уроженцем Ставрополья. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Кавказ».
В детстве Михаил Горбачев пережил голод 1932–1933 годов и немецкую оккупацию во время войны, работая в поле с пяти лет. В 17 лет стал лучшим комбайнером края, получив орден Трудового Красного Знамени и золотую медаль; это помогло поступить на юрфак МГУ без экзаменов, где он встретил Раису Титаренко, ставшую его женой в 1953-м

Фото: Владимир Додонов

С 1966 года Михаил Горбачев — партийный лидер Ставрополья: боролся с эрозией почв, строил Северо-Крымский канал для орошения и развивал овцеводство, что сделало край аграрным лидером и остановило отток населения. Именно здесь он освоил навыки прагматика, решая реальные проблемы сельского хозяйства и урбанизации

Фото: Коммерсантъ / Роман Мухаметжанов  /  купить фото

В 1978 году Михаил Горбачев перешел в ЦК КПСС курировать сельское хозяйство СССР, а в 1985-м стал генсеком, оказавшись самым молодым советским лидером. Запустил «перестройку» (экономическая реструктуризация), «гласность» (открытость СМИ и отмену цензуры) и «новое мышление» (попытку реформирования неэффективной экономической и управленческой модели СССР). Вывел войска из Афганистана (1989), способствовал объединению Германии (1990) и сокращению ядерных арсеналов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 1990 году в рамках реформирования политической системы Михаил Горбачев стал первым и, как позже выяснилось, единственным президентом СССР

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

За свое недолгое правление Горбачев показал себя открытым и подлинно демократичным лидером, способным уважать чужие интересы и не готовым на сохранение власти любой ценой

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Процессы дезинтеграции СССР, подспудно начавшиеся задолго до того, как Горбачев возглавил страну, во время его правления стали явными, и все попытки мягкого реформирования государства с сохранением его единства провалились после того, как к «параду суверенитетов» подключилась Российская Федерация

Фото: Коммерсантъ / Валерий Киселев  /  купить фото

После августовского путча 1991 года Михаил Горбачев уже воспринимался как «хромая утка», а по итогам Беловежских соглашений того же года окончательно утратил власть. СССР официально перестал существовать вместе с наступлением нового 1992 года

Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов  /  купить фото

После отстранения от власти Михаил Горбачев остался мировой знаменитостью и символом того, что любой тоталитаризм не вечен

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

После распада СССР Михаил Горбачев основал Международный фонд Горбачева для демократии и Горбачев-фонд; запустил партию «Союз демократов» и экологическую организацию «Зеленый крест». В 90-х рекламировал пиццу «Бонда», снялся в клипе Scorpions «Wind of Change»

Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов  /  купить фото

«Я не чувствую себя одиноким... Одинок только в одном отношении — что нет Раисы» — Михаил Горбачев. Потерю своей жены Раисы Максимовны Горбачевой, скончавшейся от рака, бывший советский лидер перенес тяжелее, чем утрату власти. Остаток жизни он посвятил борьбе с онкологическими заболеваниями, а все его попытки вернуться в политику оказались неудачными

Фото: Коммерсантъ / Роман Мухаметжанов  /  купить фото

В 1996 году Михаил Горбачев принял участие в выборах президента РФ. Результат оказался ничтожным, и в большую политику он уже не возвращался

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Михаил Горбачев стал лидером Российской объединенной социал-демократической партии, которая также не стала влиятельной политической силой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«За кашу, которую мы заварили, нам теперь приходится расплачиваться», — Михаил

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Михаил Горбачев подвергался нападкам национал-патриотов за развал СССР, хотя сам всегда настаивал на том, что приложил все усилия для спасения страны

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Экс-президент СССР Михаил Горбачев на церемонии открытия в Санкт-Петербурге первого в России Института детской гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

«Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма... Я покончил с коммунизмом в Европе» — Михаил Горбачев

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Самая известная книга Михаила горбачева — «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира» (1987) — мировой бестселлер о реформах, гласности и разрядке; вышла сразу на нескольких языках. Также он издал много других книг, 10-томное собрание сочинений, множество трудов о политике, моральном выборе и переживании одиночества

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Первый президент СССР Михаил Горбачев на военном параде, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Михаил Горбачев скончался 30 августа 2022 года после продолжительной болезни

Фото: Коммерсантъ / Антон Белицкий  /  купить фото

Фото: Владимир Додонов

Фото: Коммерсантъ / Роман Мухаметжанов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Валерий Киселев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Владимир Додонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Мухаметжанов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Антон Белицкий  /  купить фото

