Последний мечтатель Кремля
2 марта исполняется 95 лет со дня рождения президента СССР Михаила Горбачева
Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольном Красногвардейского района Ставропольского края. Впоследствии он занял пост последнего генерального секретаря ЦК КПСС и стал единственным президентом Советского Союза. За свою деятельность Горбачев был удостоен Нобелевской премии мира и считается самым известным и влиятельным уроженцем Ставрополья. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Кавказ».
