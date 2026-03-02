Последний мечтатель Кремля

Самая известная книга Михаила горбачева — «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира» (1987) — мировой бестселлер о реформах, гласности и разрядке; вышла сразу на нескольких языках. Также он издал много других книг, 10-томное собрание сочинений, множество трудов о политике, моральном выборе и переживании одиночества

