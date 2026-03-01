Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Южное дерби в зимний день

В Краснодаре хозяева поля выиграли у футболистов «Ростова» со счетом 2:1

В 19-м туре Российской Премьер-лиги игроки футбольного клуба «Ростов» отправились в гости к принципиальному сопернику и лидеру турнирной таблицы — ФК «Краснодар». Матч состоялся в столице Кубани в субботу, 28 февраля. Итог встречи — 2:1 в пользу краснодарцев. Болельщикам «желто-синих» запомнился не только один забитый мяч в ворота хозяев поля, но и сразу две красные карточки, выданные игрокам донского клуба. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
Сектор болельщиков «Ростова» на стадионе «Краснодара»

Сектор болельщиков «Ростова» на стадионе «Краснодара»

Фото: Николай Соколов

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин готовится выполнить передачу. Его встречает игрок «Краснодара» Александр Черников. Справа — главный арбитр матча Антон Фролов

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин готовится выполнить передачу. Его встречает игрок «Краснодара» Александр Черников. Справа — главный арбитр матча Антон Фролов

Фото: Николай Соколов

Алексей Миронов («Ростов») сравнивает счет ударом с пенальти

Алексей Миронов («Ростов») сравнивает счет ударом с пенальти

Фото: Николай Соколов

Футболисты «Ростова» празднуют забитый мяч

Футболисты «Ростова» празднуют забитый мяч

Фото: Николай Соколов

Болельщики донской команды

Болельщики донской команды

Фото: Николай Соколов

Борьба за владение мячом. Встречи между «Ростовом» и «Краснодаром» в спортивной среде принято называть «южным дерби»

Борьба за владение мячом. Встречи между «Ростовом» и «Краснодаром» в спортивной среде принято называть «южным дерби»

Фото: Николай Соколов

Нападающий Тимур Сулейманов («Ростов») и кубанский защитник Диего Коста

Нападающий Тимур Сулейманов («Ростов») и кубанский защитник Диего Коста

Фото: Николай Соколов

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев выбивает мяч из штрафной зоны. Прессинг от нападающего «Ростова» Егора Голенкова

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев выбивает мяч из штрафной зоны. Прессинг от нападающего «Ростова» Егора Голенкова

Фото: Николай Соколов

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба. Контракт с испанским специалистом продлили в конце 2025 года, по итогам первого круга чемпионата

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба. Контракт с испанским специалистом продлили в конце 2025 года, по итогам первого круга чемпионата

Фото: Николай Соколов

Иван Комаров («Ростов») в окружении соперников из ФК «Краснодар»

Иван Комаров («Ростов») в окружении соперников из ФК «Краснодар»

Фото: Николай Соколов

Просмотр системы видеоповторов VAR

Просмотр системы видеоповторов VAR

Фото: Николай Соколов

Игроки ФК «Ростов» Тимур Сулейманов, Кирилл Щетинин и Виктор Милехин переходят в атаку

Игроки ФК «Ростов» Тимур Сулейманов, Кирилл Щетинин и Виктор Милехин переходят в атаку

Фото: Николай Соколов

Верховое единоборство на половине хозяев поля

Верховое единоборство на половине хозяев поля

Фото: Николай Соколов

Борьба за мяч в штрафной «Краснодара». Игрок кубанского клуба Сезар Роналдо пытается нанести удар в падении через себя

Борьба за мяч в штрафной «Краснодара». Игрок кубанского клуба Сезар Роналдо пытается нанести удар в падении через себя

Фото: Николай Соколов

Виктор Милехин («Ростов») выполняет передачу головой в центре поля

Виктор Милехин («Ростов») выполняет передачу головой в центре поля

Фото: Николай Соколов

Итоговый результат встречи — 2:1 в пользу «Краснодара». Игроки клуба празднуют победу

Итоговый результат встречи — 2:1 в пользу «Краснодара». Игроки клуба празднуют победу

Фото: Николай Соколов

