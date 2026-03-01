01.03.2026, 14:47

Южное дерби в зимний день В Краснодаре хозяева поля выиграли у футболистов «Ростова» со счетом 2:1

В 19-м туре Российской Премьер-лиги игроки футбольного клуба «Ростов» отправились в гости к принципиальному сопернику и лидеру турнирной таблицы — ФК «Краснодар». Матч состоялся в столице Кубани в субботу, 28 февраля. Итог встречи — 2:1 в пользу краснодарцев. Болельщикам «желто-синих» запомнился не только один забитый мяч в ворота хозяев поля, но и сразу две красные карточки, выданные игрокам донского клуба. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Ростов».

