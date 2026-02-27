27.02.2026, 20:33

Изъять и изучить На Дону экспертно-криминалистический центр делает большинство из возможных в РФ видов экспертиз

1 марта отмечается 107-я годовщина со дня образования экспертно-криминалистической службы МВД России. Центр ГУ МВД России по Ростовской области более молодой, основан в конце 1950-х. В нем — 10 отделов и более 340 сотрудников. Центр обслуживает Ростовскую область и стал опорным пунктом для Донской и Луганской народных республик. Специалисты центра проводят 41 из 49 возможных в РФ видов экспертиз. За минувшие два года применение искусственного интеллекта позволило специалистам центра в несколько раз увеличить количество вещдоков, изымаемых с места происшествия. Подробности работы Центра экспертно-криминалистической службы — в фотогалерее «Ъ-Ростов».

