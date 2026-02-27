Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Изъять и изучить

На Дону экспертно-криминалистический центр делает большинство из возможных в РФ видов экспертиз

1 марта отмечается 107-я годовщина со дня образования экспертно-криминалистической службы МВД России. Центр ГУ МВД России по Ростовской области более молодой, основан в конце 1950-х. В нем — 10 отделов и более 340 сотрудников. Центр обслуживает Ростовскую область и стал опорным пунктом для Донской и Луганской народных республик. Специалисты центра проводят 41 из 49 возможных в РФ видов экспертиз. За минувшие два года применение искусственного интеллекта позволило специалистам центра в несколько раз увеличить количество вещдоков, изымаемых с места происшествия. Подробности работы Центра экспертно-криминалистической службы — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
Эксперт центра при помощи экспресс-теста выявляет гемоглобин в исследуемой жидкости с места происшествия

Эксперт центра при помощи экспресс-теста выявляет гемоглобин в исследуемой жидкости с места происшествия

Фото: Валентина Любашенко

Сотрудник отдела криминалистических экспертиз с помощью сравнительного микроскопа проводит экспертизу пуль с места убийства человека

Сотрудник отдела криминалистических экспертиз с помощью сравнительного микроскопа проводит экспертизу пуль с места убийства человека

Фото: Валентина Любашенко

Проведение экспертизы по восстановлению внешнего прижизненного облика человека по найденному черепу

Проведение экспертизы по восстановлению внешнего прижизненного облика человека по найденному черепу

Фото: Василий Дерюгин

Коллекция огнестрельного оружия, используемого сотрудниками отдела криминалистических экспертиз при проведении исследований

Коллекция огнестрельного оружия, используемого сотрудниками отдела криминалистических экспертиз при проведении исследований

Фото: Валентина Любашенко

В дактилоскопической лаборатории проводится изучение следов пальцев рук на причастность к преступлению

В дактилоскопической лаборатории проводится изучение следов пальцев рук на причастность к преступлению

Фото: Валентина Любашенко

Проведение тестирования — психофизиологической экспертизы на профессиональном полиграфе

Проведение тестирования — психофизиологической экспертизы на профессиональном полиграфе

Фото: Валентина Любашенко

Идентификация личности участника Специальной военной операции по найденному на поле боя черепу

Идентификация личности участника Специальной военной операции по найденному на поле боя черепу

Фото: Василий Дерюгин

Визуальное расследование на выявление оригинальности личной подписи на документах

Визуальное расследование на выявление оригинальности личной подписи на документах

Фото: Валентина Любашенко

Выявление папиллярных узоров на изъятых с места происшествия следах рук проводится при помощи флюоресцентного порошка и осветительной лампы

Выявление папиллярных узоров на изъятых с места происшествия следах рук проводится при помощи флюоресцентного порошка и осветительной лампы

Фото: Валентина Любашенко

Механических и электронный твердомеры используют при проведении экспертизы холодного и метательного оружия

Механических и электронный твердомеры используют при проведении экспертизы холодного и метательного оружия

Фото: Валентина Любашенко

В спектральной аппаратной идет изучение и анализ следов «продукта выстрела» с места происшествия

В спектральной аппаратной идет изучение и анализ следов «продукта выстрела» с места происшествия

Фото: Валентина Любашенко

Технико-криминалистическая экспертиза на определение подлинности денежных билетов

Технико-криминалистическая экспертиза на определение подлинности денежных билетов

Фото: Валентина Любашенко

Проведение ДНК-исследования в отделе биологических экспертиз

Проведение ДНК-исследования в отделе биологических экспертиз

Фото: Василий Дерюгин

В отделе физико-химических и пищевых экспертиз идет исследование немаркированной спиртосодержащей продукции на наличие токсичных компонентов

В отделе физико-химических и пищевых экспертиз идет исследование немаркированной спиртосодержащей продукции на наличие токсичных компонентов

Фото: Валентина Любашенко

Проведение экспертизы никотиносодержащей жидкости для вейпов на выявление химических соединений, опасных для жизни человека

Проведение экспертизы никотиносодержащей жидкости для вейпов на выявление химических соединений, опасных для жизни человека

Фото: Валентина Любашенко

