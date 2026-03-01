Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лучшие фото за февраль

Запоминающиеся кадры месяца

Снегопад в Москве, празднование Дня защитника Отечества и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».
Девушка на московской улице во время снегопада

Девушка на московской улице во время снегопада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Плакат участников акции в поддержку президента России Владимира Путина на Манежной площади в Москве

Плакат участников акции в поддержку президента России Владимира Путина на Манежной площади в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Президент Владимир Путин (слева) и министр обороны Андрей Белоусов (в центре) на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День защитника Отечества

Президент Владимир Путин (слева) и министр обороны Андрей Белоусов (в центре) на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День защитника Отечества

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на презентации серии документальных сборников «Республики - фронту 1941-1945», посвященных вкладу союзных республик СССР в победу в Великой Отечественной войне

Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на презентации серии документальных сборников «Республики - фронту 1941-1945», посвященных вкладу союзных республик СССР в победу в Великой Отечественной войне

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель правительства России Михаил Мишустин (слева) и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на встрече во дворце Итамарати в Бразилии

Председатель правительства России Михаил Мишустин (слева) и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на встрече во дворце Итамарати в Бразилии

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев (в центре) и министр иностранных дел России Сергей Лавров после празднования Дня дипломатического работника в МИД РФ

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев (в центре) и министр иностранных дел России Сергей Лавров после празднования Дня дипломатического работника в МИД РФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Министр финансов России Антон Силуанов перед началом заседания Высшего госсовета Союзного государства

Министр финансов России Антон Силуанов перед началом заседания Высшего госсовета Союзного государства

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Президент Владимир Путин (сверху) и председатель Верховного суда Игорь Краснов на ежегодном совещании судей, посвященном итогам работы российской судебной системы в 2025 году и задачам на 2026 год

Президент Владимир Путин (сверху) и председатель Верховного суда Игорь Краснов на ежегодном совещании судей, посвященном итогам работы российской судебной системы в 2025 году и задачам на 2026 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр экономического развития Максим Решетников на встрече с профильными комитетами Госдумы

Министр экономического развития Максим Решетников на встрече с профильными комитетами Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Замглавы МИД Сергей Рябков на форуме «Жириновские чтения» в университете МГИМО в Москве

Замглавы МИД Сергей Рябков на форуме «Жириновские чтения» в университете МГИМО в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Зампред правительства Татьяна Голикова на конференции «Роль российских студенческих отрядов в формировании кадрового резерва страны» в Госдуме

Зампред правительства Татьяна Голикова на конференции «Роль российских студенческих отрядов в формировании кадрового резерва страны» в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов перед началом парламентских слушаний «Государственная корпорация развития &quot;ВЭБ.РФ&quot; как платформа технологического лидерства для координации институтов развития»

Председатель госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов перед началом парламентских слушаний «Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" как платформа технологического лидерства для координации институтов развития»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Слева направо: министр просвещения Сергей Кравцов, председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых и аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев на заседании комитета Госдумы по просвещению

Слева направо: министр просвещения Сергей Кравцов, председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых и аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев на заседании комитета Госдумы по просвещению

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на заседании Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству во дворце Итамарати

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на заседании Российско-Бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству во дворце Итамарати

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Президент РСПП Александр Шохин (слева) вручает премию «Честь выше прибыли» специальному корреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову

Президент РСПП Александр Шохин (слева) вручает премию «Честь выше прибыли» специальному корреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Министр финансов Антон Силуанов (в центре) общается с журналистами перед заседанием Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии

Министр финансов Антон Силуанов (в центре) общается с журналистами перед заседанием Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров перед началом заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров перед началом заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Доктор физико-математических наук, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов на парламентских слушаниях «Государственная корпорация развития &quot;ВЭБ.РФ&quot; как платформа технологического лидерства для координации институтов развития»

Доктор физико-математических наук, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов на парламентских слушаниях «Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" как платформа технологического лидерства для координации институтов развития»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Слева направо: член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким, зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко и председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов на пресс-подходе перед началом заседания Госдумы

Слева направо: член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким, зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко и председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов на пресс-подходе перед началом заседания Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Справа налево: первый замкомитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков на возложении цветов к памятнику маршалу Георгию Жукову

Справа налево: первый замкомитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков на возложении цветов к памятнику маршалу Георгию Жукову

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Встреча депутатов КПРФ с избирателями у памятника Карлу Марксу в День защитника Отечества

Встреча депутатов КПРФ с избирателями у памятника Карлу Марксу в День защитника Отечества

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Церемония открытия Года единства народов России в Национальном центре «Россия»

Церемония открытия Года единства народов России в Национальном центре «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Доставка гуманитарного груза волонтерами организации «Народный фронт» жителям Попаснянского района в ЛНР

Доставка гуманитарного груза волонтерами организации «Народный фронт» жителям Попаснянского района в ЛНР

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Дегустация виски на выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2026»

Дегустация виски на выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2026»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Абитуриенты на дне открытых дверей в МГУ

Абитуриенты на дне открытых дверей в МГУ

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Массовые гуляния петербуржцев по льду реки Фонтанки

Массовые гуляния петербуржцев по льду реки Фонтанки

Фото: Коммерсантъ / Степан Кулинич  /  купить фото

Участники фестиваля любителей зимней рыбалки на территории развлекательного комплекса «Роща» в Донецке

Участники фестиваля любителей зимней рыбалки на территории развлекательного комплекса «Роща» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Замерзшее Балтийское море

Замерзшее Балтийское море

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Обвиняемый в уклонении от уплаты налогов Максим Деев (справа) на объявлении приговора по делу фактических бенефициаров ООО «ЖСК», занимавшегося строительством в сфере железнодорожного сообщения

Обвиняемый в уклонении от уплаты налогов Максим Деев (справа) на объявлении приговора по делу фактических бенефициаров ООО «ЖСК», занимавшегося строительством в сфере железнодорожного сообщения

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Скотник Игорь Зыков во время оглашения ему приговора за убийство с особой жестокостью, кражу и насильственные действия сексуального характера

Скотник Игорь Зыков во время оглашения ему приговора за убийство с особой жестокостью, кражу и насильственные действия сексуального характера

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Обвиняемый в подстрекательстве к убийству бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив», бывший глава «Транстелекома» Сергей Липатов на заседании суда

Обвиняемый в подстрекательстве к убийству бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив», бывший глава «Транстелекома» Сергей Липатов на заседании суда

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Обвиняемый в получении взяток зампред правления «Газпром нефти» Антон Джалябов на избрании ему меры пресечения

Обвиняемый в получении взяток зампред правления «Газпром нефти» Антон Джалябов на избрании ему меры пресечения

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Офис платформы международных платежей «А7 Финансы»

Офис платформы международных платежей «А7 Финансы»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Военнослужащий в полевой форме на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге

Военнослужащий в полевой форме на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Аболмасова  /  купить фото

Участники зимней «Гонки Героев» на полигоне «Алабино»

Участники зимней «Гонки Героев» на полигоне «Алабино»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Театрализованное представление на открытии турнира по мини-футболу, посвященному памяти пожарных, погибших при исполнении служебных обязанностей

Театрализованное представление на открытии турнира по мини-футболу, посвященному памяти пожарных, погибших при исполнении служебных обязанностей

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Баскетболист Кирилл Попов (слева) на матче звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу между командами «Звезды России» и «Звезды Мира»

Баскетболист Кирилл Попов (слева) на матче звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу между командами «Звезды России» и «Звезды Мира»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Игрок команды ЦСКА Джереми Рой (справа) и игрок команды «Спартак» Александр Пашин во время матча КХЛ на стадионе «Мегаспорт» в Москве

Игрок команды ЦСКА Джереми Рой (справа) и игрок команды «Спартак» Александр Пашин во время матча КХЛ на стадионе «Мегаспорт» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Празднование Дня святого Валентина в ТРЦ «Ривьера»

Празднование Дня святого Валентина в ТРЦ «Ривьера»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Похороны солиста группы Shortparis Николая Комягина на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге

Похороны солиста группы Shortparis Николая Комягина на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Певица Лариса Долина на сольном концерте во Дворце культуры и спорта «Мир»

Певица Лариса Долина на сольном концерте во Дворце культуры и спорта «Мир»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Артистка балета Кристина Чернова на премьере спектакля-концерта «Дягилев. Балет. Новый век» в концертном зале «Зарядье»

Артистка балета Кристина Чернова на премьере спектакля-концерта «Дягилев. Балет. Новый век» в концертном зале «Зарядье»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посетители на открытии выставки художника Александра Лысякова в Музее наивного искусства

Посетители на открытии выставки художника Александра Лысякова в Музее наивного искусства

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Участники выставки «Лучшие собаки и кошки России» в Гостином дворе

Участники выставки «Лучшие собаки и кошки России» в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Празднование Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец»

Празднование Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория на бранче «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория на бранче «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по развитию компании «Боско ди Чильеджи» Константин Андрикопулос на бранче «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Директор по развитию компании «Боско ди Чильеджи» Константин Андрикопулос на бранче «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Выступление шаолиньских мастеров боевых искусств на праздновании Китайского Нового года в фудмолле «Три вокзала. Депо»

Выступление шаолиньских мастеров боевых искусств на праздновании Китайского Нового года в фудмолле «Три вокзала. Депо»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Иностранные туристы на Красной площади во время снегопада

Иностранные туристы на Красной площади во время снегопада

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Празднование Китайского Нового года в городе Саньи в Китае

Празднование Китайского Нового года в городе Саньи в Китае

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Дороги в Москве во время снегопада

Дороги в Москве во время снегопада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Красная площадь в Москве во время снегопада

Красная площадь в Москве во время снегопада

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

