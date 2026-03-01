Лучшие фото за февраль

Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на презентации серии документальных сборников «Республики - фронту 1941-1945», посвященных вкладу союзных республик СССР в победу в Великой Отечественной войне
Председатель госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов перед началом парламентских слушаний «Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" как платформа технологического лидерства для координации институтов развития»
Доктор физико-математических наук, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов на парламентских слушаниях «Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" как платформа технологического лидерства для координации институтов развития»
Слева направо: член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким, зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко и председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов на пресс-подходе перед началом заседания Госдумы
Справа налево: первый замкомитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков на возложении цветов к памятнику маршалу Георгию Жукову