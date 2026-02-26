Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Работа с огоньком

В зале аттракционов воронежского ТРЦ провели пожарные учения

В ТРЦ «Сити-парк "Град"» 25 февраля провели пожарно-тактические учения. По легенде, возгорание произошло в парке аттракционов на первом этаже из-за разгерметизации гидравлического шланга и последующего воспламенения жидкости. Персонал торгового центра начал эвакуацию до прибытия пожарных подразделений. Расчеты отработали разведку помещений, проложили рукава для тушения импровизированного огня и эвакуировали «пострадавших». Горячие кадры — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
Предыдущая фотография
Отрабатывается эвакуация манекена из зоны условного пожара

Отрабатывается эвакуация манекена из зоны условного пожара

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарный направляется к месту учений в кабине спецавтомобиля

Пожарный направляется к месту учений в кабине спецавтомобиля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарная техника прибывает к зданию ТРЦ «Сити-парк „Град“»

Пожарная техника прибывает к зданию ТРЦ «Сити-парк „Град“»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Штаб пожаротушения координирует действия подразделений на месте условного пожара

Штаб пожаротушения координирует действия подразделений на месте условного пожара

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Спасатель ставит задачи участникам операции

Спасатель ставит задачи участникам операции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Личный состав готовится к входу в здание перед началом отработки

Личный состав готовится к входу в здание перед началом отработки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарные надевают боевую экипировку перед началом работ

Пожарные надевают боевую экипировку перед началом работ

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарные обследуют территорию парка аттракционов в ходе учений

Пожарные обследуют территорию парка аттракционов в ходе учений

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Спасатель в тоннеле аттракциона

Спасатель в тоннеле аттракциона

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Личный состав проводит разведку в парке развлечений

Личный состав проводит разведку в парке развлечений

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарные обследуют помещения после поступления сигнала о пожаре

Пожарные обследуют помещения после поступления сигнала о пожаре

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Спасатели работают внутри здания

Спасатели работают внутри здания

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарные продолжают проверку помещений аттракционов

Пожарные продолжают проверку помещений аттракционов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарные продолжают проверку помещений аттракционов

Пожарные продолжают проверку помещений аттракционов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарные имитируют эвакуацию пострадавшего из здания

Пожарные имитируют эвакуацию пострадавшего из здания

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Эвакуация пострадавшего проводится по внутренней лестнице торгового центра

Эвакуация пострадавшего проводится по внутренней лестнице торгового центра

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарный продолжает работу внутри здания во время учений

Пожарный продолжает работу внутри здания во время учений

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Подразделения прокладывают пожарный рукав к месту условного возгорания

Подразделения прокладывают пожарный рукав к месту условного возгорания

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарный ствол присоединён к рукавной линии для тушения

Пожарный ствол присоединён к рукавной линии для тушения

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарные выносят пострадавшего из здания торгового центра

Пожарные выносят пострадавшего из здания торгового центра

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарные передают пострадавшего медикам скорой помощи

Пожарные передают пострадавшего медикам скорой помощи

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сотрудник скорой помощи закрывает двери автомобиля после приёма пострадавшего

Сотрудник скорой помощи закрывает двери автомобиля после приёма пострадавшего

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Табличка «Пожар» лежит на снегу после завершения учений

Табличка «Пожар» лежит на снегу после завершения учений

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 23

Отрабатывается эвакуация манекена из зоны условного пожара

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарный направляется к месту учений в кабине спецавтомобиля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарная техника прибывает к зданию ТРЦ «Сити-парк „Град“»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Штаб пожаротушения координирует действия подразделений на месте условного пожара

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Спасатель ставит задачи участникам операции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Личный состав готовится к входу в здание перед началом отработки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарные надевают боевую экипировку перед началом работ

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарные обследуют территорию парка аттракционов в ходе учений

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Спасатель в тоннеле аттракциона

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Личный состав проводит разведку в парке развлечений

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарные обследуют помещения после поступления сигнала о пожаре

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Спасатели работают внутри здания

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарные продолжают проверку помещений аттракционов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарные продолжают проверку помещений аттракционов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарные имитируют эвакуацию пострадавшего из здания

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Эвакуация пострадавшего проводится по внутренней лестнице торгового центра

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарный продолжает работу внутри здания во время учений

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Подразделения прокладывают пожарный рукав к месту условного возгорания

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарный ствол присоединён к рукавной линии для тушения

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарные выносят пострадавшего из здания торгового центра

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожарные передают пострадавшего медикам скорой помощи

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сотрудник скорой помощи закрывает двери автомобиля после приёма пострадавшего

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Табличка «Пожар» лежит на снегу после завершения учений

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд