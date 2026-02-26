26.02.2026, 15:24

Работа с огоньком В зале аттракционов воронежского ТРЦ провели пожарные учения

В ТРЦ «Сити-парк "Град"» 25 февраля провели пожарно-тактические учения. По легенде, возгорание произошло в парке аттракционов на первом этаже из-за разгерметизации гидравлического шланга и последующего воспламенения жидкости. Персонал торгового центра начал эвакуацию до прибытия пожарных подразделений. Расчеты отработали разведку помещений, проложили рукава для тушения импровизированного огня и эвакуировали «пострадавших». Горячие кадры — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».