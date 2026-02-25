Волга / Фото 25.02.2026, 16:36 Масленица по-самарски Город с размахом проводил зиму. В Самаре прошли масленичные гуляния. Главные торжества состоялись на площади имени Куйбышева. Лучшие моменты Масленицы — в фотогалерее «Ъ-Волга». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография По традиции центр площади заняла огромная кукла Маслены Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Масленичные гуляния проходили 21 и 22 февраля. Проводить зиму на площади имени Куйбышева собрались более 20 тысяч человек Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Публику развлекали артисты театров Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец В числе прочего на площадке выставили разнообразные скворечники Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Участники состязаний соревновались в попытках взобраться на Масленичный столб Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Специально для угощения гостей было приготовлено 15 тысяч блинов Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Блины разного калибра присутствовали на всевозможных конкурсах Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Силачи показывали на представлениях свои способности Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Конкурсы пользовались успехом у публики Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Администрация Самары потратила 620,5 тысяч рублей на угощения участников гуляний Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Желающие могли приобрести на празднике сувениры Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Следующая фотография 1 / 11 По традиции центр площади заняла огромная кукла Маслены Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Масленичные гуляния проходили 21 и 22 февраля. Проводить зиму на площади имени Куйбышева собрались более 20 тысяч человек Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Публику развлекали артисты театров Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец В числе прочего на площадке выставили разнообразные скворечники Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Участники состязаний соревновались в попытках взобраться на Масленичный столб Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Специально для угощения гостей было приготовлено 15 тысяч блинов Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Блины разного калибра присутствовали на всевозможных конкурсах Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Силачи показывали на представлениях свои способности Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Конкурсы пользовались успехом у публики Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Администрация Самары потратила 620,5 тысяч рублей на угощения участников гуляний Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Желающие могли приобрести на празднике сувениры Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец