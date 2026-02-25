Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Масленица по-самарски

Город с размахом проводил зиму.

В Самаре прошли масленичные гуляния. Главные торжества состоялись на площади имени Куйбышева. Лучшие моменты Масленицы — в фотогалерее «Ъ-Волга».
Предыдущая фотография
По традиции центр площади заняла огромная кукла Маслены

По традиции центр площади заняла огромная кукла Маслены

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Масленичные гуляния проходили 21 и 22 февраля. Проводить зиму на площади имени Куйбышева собрались более 20 тысяч человек

Масленичные гуляния проходили 21 и 22 февраля. Проводить зиму на площади имени Куйбышева собрались более 20 тысяч человек

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Публику развлекали артисты театров

Публику развлекали артисты театров

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

В числе прочего на площадке выставили разнообразные скворечники

В числе прочего на площадке выставили разнообразные скворечники

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Участники состязаний соревновались в попытках взобраться на Масленичный столб

Участники состязаний соревновались в попытках взобраться на Масленичный столб

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Специально для угощения гостей было приготовлено 15 тысяч блинов

Специально для угощения гостей было приготовлено 15 тысяч блинов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Блины разного калибра присутствовали на всевозможных конкурсах

Блины разного калибра присутствовали на всевозможных конкурсах

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Силачи показывали на представлениях свои способности

Силачи показывали на представлениях свои способности

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Конкурсы пользовались успехом у публики

Конкурсы пользовались успехом у публики

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Администрация Самары потратила 620,5 тысяч рублей на угощения участников гуляний

Администрация Самары потратила 620,5 тысяч рублей на угощения участников гуляний

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Желающие могли приобрести на празднике сувениры

Желающие могли приобрести на празднике сувениры

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Следующая фотография
1 / 11

По традиции центр площади заняла огромная кукла Маслены

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Масленичные гуляния проходили 21 и 22 февраля. Проводить зиму на площади имени Куйбышева собрались более 20 тысяч человек

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Публику развлекали артисты театров

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

В числе прочего на площадке выставили разнообразные скворечники

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Участники состязаний соревновались в попытках взобраться на Масленичный столб

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Специально для угощения гостей было приготовлено 15 тысяч блинов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Блины разного калибра присутствовали на всевозможных конкурсах

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Силачи показывали на представлениях свои способности

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Конкурсы пользовались успехом у публики

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Администрация Самары потратила 620,5 тысяч рублей на угощения участников гуляний

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Желающие могли приобрести на празднике сувениры

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд