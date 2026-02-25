Он тоже хотел
25 февраля режиссер Алексей Балабанов отметил бы 67-летие
25 февраля 1959 года в Свердловске родился Алексей Балабанов — режиссер, ставший голосом поколения 1990-х. В 2026 году ему исполнилось бы 67 лет. За 14 полнометражных картин Балабанов прошел путь от арт-хаусного «Замка» до скандального «Груза 200» и пронзительного «Морфия». Жесткий и закрытый на людях, он говорил со страной на языке правды, который, кажется, был понят миллионами. О жизни, творчестве и судьбе режиссера — в фотогалерее «Ъ Северо-Запад».
