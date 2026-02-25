Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Он тоже хотел

25 февраля режиссер Алексей Балабанов отметил бы 67-летие

25 февраля 1959 года в Свердловске родился Алексей Балабанов — режиссер, ставший голосом поколения 1990-х. В 2026 году ему исполнилось бы 67 лет. За 14 полнометражных картин Балабанов прошел путь от арт-хаусного «Замка» до скандального «Груза 200» и пронзительного «Морфия». Жесткий и закрытый на людях, он говорил со страной на языке правды, который, кажется, был понят миллионами. О жизни, творчестве и судьбе режиссера — в фотогалерее «Ъ Северо-Запад».
Алексей Балабанов — советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер. Один из создателей кинокомпании СТВ. Член Европейской киноакадемии. Автор кинодилогии «Брат» и «Брат 2», а также других известных работ, среди которых «Война», «Жмурки», «Мне не больно», «Груз 200», «Морфий», «Кочегар» и «Я тоже хочу». Обладатель премии «Ника» за режиссерскую работу в картине «Про уродов и людей»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). О раннем детстве Балабанов в интервью говорил общими фразами, рисуя образ «свободного мальчика», о годах старше он вспоминал более охотно. Свое детство уже школьного возраста он описывал довольно хулиганскими красками: «Я рос хулиганом, много стрелял из рогатки. Делал “бомбы” и подкладывал в урны... Играл в карты». Любовь к химии из школьных наборов «Юный химик» также проявлялась своеобразно: он любил смешивать составы и устраивать взрывы

Фото: архив Алексея Балабанова

Свою семью Алексей впоследствии называл «номенклатурной». Его отец, Октябрин Сергеевич Балабанов, работал редактором отдела научно-популярных фильмов на Свердловской киностудии, а мать, Инга Александровна, была доктором медицинских наук и директором Свердловского института курортологии и физиотерапии. Бунтарское начало юного Балабанова сочеталось с привилегированным положением: в восьмом классе он вместе с отцом побывал на подмосковной даче министра культуры РСФСР Юрия Мелентьева и был настолько впечатлен, что в шутку захотел жениться на его дочери

Фото: архив Алексея Балабанова

Алексей Балабанов пришел в кино далеко не сразу и достаточно поздно. В 1976 году он поступил на переводческий факультет Горьковского педагогического института иностранных языков (ныне Нижегородский государственный лингвистический университет). В те годы на этот факультет принимали только юношей, так как институт готовил в том числе военных переводчиков, что предполагало строжайшую дисциплину. Сокурсники и педагоги запомнили Балабанова как творческого, порядочного и скромного человека, который все-таки любил участвовать в инициативах и даже начинал снимать любительские комедии. В 1980 году будущего режиссера как одного из лучших студентов отправили по обмену на три месяца в Манчестер, для советского студента эта поездка стала настоящим культурным шоком: преподаватели общались со студентами на равных, приглашали в гости, поили чаем — эта демократичность поражала больше всего. Раз в неделю советские стажеры получали стипендию в размере 11 фунтов. Балабанов тратил эти деньги очень характерно для себя — на музыкальные пластинки. Именно тогда он начал собирать коллекцию западного рока, часть которой позже можно будет увидеть в фильме «Жмурки»

Фото: архив Алексея Балабанова

Инга Александровна Балабанова была личностью не менее яркой, чем ее знаменитый сын. Она сделала головокружительную карьеру в науке, будучи доктором медицинских наук, профессором, директором Свердловского НИИ курортологии и физиотерапии. В 35 лет защитила докторскую и постоянно ездила в зарубежные командировки. Сама Инга Александровна откровенно рассказывала о том, как строилось воспитание Алексея. Когда он родился, она еще доучивалась в мединституте, затем была ординатура, аспирантура, работа. «Ребенок был общественный, — вспоминала Инга Александровна, — вырос в садике, потом — первый класс: повесили ключ на шею. Приходил из школы, звонил на работу: “Мама, я дома. Пойду, погуляю”». Несмотря на занятость, Инга Александровна заложила в сыне те нравственные ориентиры, которые позже проявятся в его фильмах. «Рос он мальчиком спокойным, очень послушным, дисциплинированным... Он очень обязательный был, — рассказывала она. — Его отец приучил, что нужно быть в жизни обязательным, честным человеком, никогда не врать. “Лучше скажи правду. Пусть она будет плохая, пусть тебе попадет за это”»

Фото: архив Алексея Балабанова

После окончания Горьковского педагогического института в 1981 году Алексей Балабанов, как и большинство выпускников военной кафедры, был призван в армию. Два года он служил офицером в военно-транспортной авиации в должности борт-переводчика. Это были не учебные полеты над Подмосковьем — Балабанов летал в реальные горячие точки: Анголу, Эфиопию, Сирию, Мозамбик. Позже, в перестройку, когда об Афганистане заговорили открыто, выяснилось, что и там он тоже успел побывать. Этот опыт — постоянное чувство опасности, цинизм как защитная реакция, одиночество среди чужих людей — позже прорастет в его фильмах

Фото: архив Алексея Балабанова

В 1983 году, демобилизовавшись из армии, Алексей Балабанов вернулся в Свердловск. Отец устроил его на Свердловскую киностудию — сначала ассистентом режиссера, потом помощником режиссера документального кино. В 1985 году Балабанов снял свою первую игровую короткометражку — 10-минутный фильм «Раньше было другое время». Сценарий был написан буквально за ночь, а съемки проходили в ресторане гостиницы «Большой Урал». Для участия в фильме Балабанов привлек своих друзей — музыкантов группы «Наутилус Помпилиус», которая тогда только набирала популярность в свердловском рок-клубе. Вячеслав Бутусов, лидер «Наутилуса», стал одним из главных героев этой короткометражки. Для Балабанова это было принципиально важно: он снимал не просто знакомых, а людей своего круга, своей среды

Фото: архив Алексея Балабанова

В 1986 году Балабанов сделал то, что позже назовут его первым документальным шедевром, — 13-й выпуск киножурнала «Советский Урал». В кадре появились «Урфин Джюс», Nautilus Pompilius, «Чайф», «Настя». Балабанов спрашивал молодых музыкантов и простых зрителей о том, что значит для них музыка,— вопросы, которые звучали почти крамольно в контексте официального киножурнала. Первый канал позже вспоминал: в конце 80-х молодежь буквально штурмовала кинотеатры, чтобы посмотреть 13-й выпуск «Советского Урала». На фото: Кадр из киножурнала «Советский Урал» №13. Музыкант, лидер группы Nautilus Pompilius, архитектор Вячеслав Бутусов

Фото: Свердловская киностудия

Дружбу и сотрудничество Алексея Балабанова и Сергея Сельянова современники называли «братством». Их знакомство произошло в 1987 году в Москве, на Высших курсах сценаристов и режиссеров, куда Балабанов приехал поступать из Свердловска. Балабанов поступил на сценарное отделение (в экспериментальную мастерскую «Авторское кино»), а Сельянов уже считался восходящей звездой — его дипломный фильм «День ангела» произвел фурор в кинематографической среде. Они поселились в одном блоке общежития ВГИКа на 16-м этаже. В комнатке направо жили Сергей Сельянов и будущий известный документалист Витя Косаковский, налево — Алексей Балабанов с соседом. Сельянов вспоминал: «Познакомились и сразу заговорили о кино. И через несколько минут стало ясно, что мы как-то очень про него одинаково понимаем. Говорим по-разному, наверное, но чувствуем одинаково. Как в “Маугли”: мы с тобой одной крови, ты и я». В 1994 году Балабанов вместе с Сельяновым и Виктором Сергеевым основал кинокомпанию СТВ. Настоящим рождением студии и тандема стал фильм «Брат» (1997). Сельянов продюсировал эту картину, и именно тогда вокруг Балабанова сложилась команда единомышленников

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В 1991 году, спустя год после переезда в Ленинград, Алексей Балабанов приступил к съемкам своего дебютного полнометражного фильма «Счастливые дни». Сценарий Балабанов написал по мотивам произведений Сэмюэла Беккета — ирландского классика литературы абсурда. Запершись в своей квартире, Балабанов создавал историю о человеке без имени, без прошлого, без друзей, который бродит по пустынному Петербургу в поисках места, где можно просто жить

Фото: Киностудия «Ленфильм»

Для Виктора Сухорукова «Счастливые дни» стали настоящим прорывом. Фильм вышел в 1991 году — в момент крушения старого мира. Очевидным казалось сравнение сюжета с историческими событиями: над героем долго «работали», что-то резали внутри, а потом выкинули на улицу за ненадобностью. На фестивале в Заречном фильм получил приз жюри критиков «За создание целостного кинематографического мира» и приз «Грезы Парижа», а в 1992 году — приз за лучший полнометражный фильм на фестивале «Дебют» в Москве

Фото: Киностудия «Ленфильм»

Без Сергея Астахова, оператора картин Балабанова, невозможно представить визуальный мир фильмов режиссера. Его камера могла находить странную, но притягательную красоту в самой неприглядной реальности. Вместе они прошли путь от первых независимых опытов до всенародной славы, сняв семь полнометражных фильмов. С Алексеем Балабановым Астахова познакомил Сергей Сельянов. Настоящий прорыв случился в 1997 году с фильмом «Брат». Астахов не просто снимал — он создавал ту самую атмосферу, за которую зрители полюбили картину. В 1990-е, когда с пленкой были огромные проблемы, именно Астахов доставал дефицитную импортную пленку Kodak, чтобы добиться нужного изображения. В 2006 году Балабанов принес Астахову сценарий «Груза 200». Мрачная история о советском застое, насилии и распаде показалась оператору такой неприятной, что он отказался ее снимать. Позже он объяснил это скорее непониманием того, что именно и как нужно снимать. Это был единственный случай, когда пути соавторов разошлись из-за материала

Фото: архив Алексея Балабанова

В 1994 году Алексей Балабанов взялся за экранизацию знаменитого неоконченного романа Франца Кафки «Замок». Это была его вторая полнометражная работа и одновременно первый фильм, созданный в рамках новой кинокомпании СТВ, основанной годом ранее. «Замок» стал первым фильмом, где Сельянов выступил не просто другом и советчиком, а официальным соавтором сценария. Сам Сельянов скромно определял свое участие как «товарищеское» и вспоминал: «Я там придумал полтора эпизода, один, на мой взгляд, неплохой, — показывание фотографий»

Фото: архив Алексея Балабанова / кинокомпания СТВ

Балабанов не просто экранизировал — он решил завершить роман. Вместе с Сельяновым они попытались привести беспросветный кафкианский сюжет к смутному подобию «хэппи-энда», что само по себе уже было интерпретацией. Фильм снимался в непростых условиях начала девяностых, но благодаря европейскому участию (Франция и Германия) и финансовой поддержке Госкино получился зрелищным. В фильме снялись уже знакомые Балабанову актеры. Виктор Сухоруков и Анвар Либабов сыграли назойливых помощников Землемера и получили приз за лучшую мужскую роль второго плана на фестивале «Созвездие». Светлана Письмиченко, будущая Света из «Брата», впервые появилась у Балабанова в роли Фриды. Главную роль Землемера исполнил Николай Стоцкий (кстати, режиссер позже жалел об этом выборе, считая, что ошибся с актером). Композитором выступил Сергей Курехин. На «Кинотавре» фильм приняли прохладно, но в то же время картина получила две премии «Ника»

Фото: Кинокомпания СТВ

В 1995 году, через год после завершения работы над «Замком», Балабанов снял 25-минутную короткометражку «Трофимъ», которая вошла в киноальманах «Прибытие поезда». Этот проект задумывался как коллективное поздравление российских кинематографистов к 100-летию мирового кино — парафраз на первые фильмы братьев Люмьер. Сценарий «Трофима» Балабанов написал в соавторстве с Сергеем Сельяновым. История проста и страшна одновременно: деревенский мужик Трофим, приревновав жену к собственному брату, зарубил его топором и ударился в бега — в стольный град Санкт-Петербург. Но Балабанов придумал гениальную рифму к юбилею кино. На вокзале Трофим встречает странного человека, который крутит ручку и смотрит в какой-то глазок. Это французский кинооператор (его сыграл Семен Стругачев), снимающий прибытие поезда. Так невольный убийца попадает на пленку и навсегда входит в историю кинематографа — сам того не ведая

Фото: Кинокомпания СТВ

В 1997 году на экраны вышел фильм, который стал социальным явлением, слепком эпохи и манифестом поколения. «Брат» Алексея Балабанова начинался как скромный низкобюджетный проект, а обернулся национальным мифом, в центре которого оказались двое — режиссер и его главный актер. История «Брата» началась осенью 1996 года на фестивале «Кинотавр» в Сочи. Алексей Балабанов увидел фильм «Кавказский пленник», где в одной из главных ролей снялся никому не известный Сергей Бодров-младший, Балабанов сказал Бодрову: «А давай вместе кино снимем?» Бодров ответил мгновенно: «Ну давай». Балабанов на даче за несколько дней написал сценарий «Брата». Вместе с Бодровым они создали образ, ставший архетипом: «парень, который вернулся домой после армии». Бюджет фильма для киноиндустрии был крайне мал — $10–20 тыс. Центральные телеканалы отказались финансировать картину, посчитав ее неполиткорректной, слишком провокационной и агрессивной

Фото: архив Алексея Балабанова

Экономили на всем. Знаменитый растянутый свитер Данилы крупной вязки жена режиссера Надежда Васильева купила в питерском секонд-хенде за 35 рублей. Даже пленку для съемок добыли случайно. Оператор Сергей Астахов вспоминал: «Здесь иностранцы снимали “Анну Каренину”. Они уехали, и мне говорит один знакомый: “Серега, тебе не нужна пленка?” Американцы оставили — коробки вскрыты, но замотаны». В мае 1997 года «Брата» показали в каннской программе «Особый взгляд». Зал аплодировал 15 минут. В России премьера состоялась 17 мая в петербургском Доме кино, а 1 июня фильм увезли на «Кинотавр». Критики встретили картину в штыки. Обвиняли в пошлятине, жестокости, непрофессионализме, пропаганде насилия. Но 13 июня «Кинотавр» завершился, «Брат» забрал гран-при, а Сергей Бодров — приз за лучшую мужскую роль. Тогда началось народное признание

Фото: Кинокомпания СТВ

Сам Балабанов многократно и последовательно декларировал полное равнодушие к политике. В 2012 году он снова говорил, что ему «не интересно, какие перестановки в кабинете министров и кто у нас президент». Единственный политический эпизод в своей биографии он вспоминал с усмешкой: по его словам, в Свердловске он воровал водку из холодильника Ельцина, когда тот был секретарем обкома партии, потому что друг был мужем дочки будущего президента. Политкорректность он также отрицал и считал ее лицемерием. При этом он высказывался на острые темы и, например, признавался, что считает проблему мигрантов в России важной, но винил в этом самих граждан, поскольку нам «нужна дешевая рабочая сила»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Через год после оглушительного успеха «Брата», Балабанов выпустил фильм, который мог сбить с толку всех, кто ждал продолжения народной эпохи. «Про уродов и людей» стал полной противоположностью «Брату». Сценарий к фильму он написал еще в 1993 году, во время съемок «Замка» в Гамбурге. Тогда он бродил по городу, заходил в эротические музеи, рассматривал фотографии начала века и придумывал «кино о такой любви, для нас как бы неестественной, но для моих героев единственно возможной». Однако из-за провокационности сюжета финансирование найти не удавалось, и сценарий пролежал на полке пять лет, пока успех «Брата» не открыл перед Балабановым новые возможности

Фото: Кинокомпания СТВ

Еще во время съемок первого «Брата» Балабанов и продюсер Сергей Сельянов вели праздные разговоры: «Вот, мол, неплохо было бы когда-нибудь отправить Данилу Багрова в Москву, а потом еще в Америку…» Изначально они думали о трилогии, где работала простая архетипическая схема — сначала одно место силы, потом другое, поглавнее, потом самое главное. Балабанов начал писать сценарий продолжения. Но быстро почувствовал, что не складывается: получалось скучно. Тогда он решил объединить второй и третий фильмы в один. Сам Балабанов определил жанр сиквела как «попсовый». Сельянов вспоминал, что они с самого начала договорились: второй фильм должен быть другим — ближе к комедии. «Не хотелось повторяться. Зачем еще раз делать то же самое, в той же стилистике, с теми же обстоятельствами?» — объяснял продюсер

Фото: Кинокомпания СТВ

Сергей Бодров-младший в роли Данилы Багрова окончательно превратился в национального героя. Надежда Васильева, вдова режиссера, вспоминала: «Такой популярности, как у Бодрова, я не видела больше ни у кого. Это было как у Beatles — все эти девицы, которые могли что-то с собой сделать, бросаться, караулить, выскакивать». Бюджет «Брата-2» составил около $1,5 млн — колоссальная по тем временам сумма, особенно по сравнению с первым фильмом. В прокате фильм собрал около $1,08 млн — при тогдашних мерках это считалось немыслимым успехом, но окупить бюджет не удалось. И хотя блокбастер не окупился в прокате, он обрел невероятную народную славу

Фото: Кинокомпания СТВ

В 2002 году вышла картина «Война», она сознательно дистанцировалась от популярной франшизы. Создатели даже придумали специальный слоган — «Это не “Брат-3”! Это война». Без прикрас и героизации. Сценарную заявку к фильму Балабанов написал в 1998 году, когда по телевизору показали отрубленные головы английских специалистов, работавших в Чечне. Этот кадр заставил режиссера задуматься о природе зла и о том, что происходит на Северном Кавказе и как это отражается в душах людей. Готовясь к съемкам, Балабанов беседовал с бывшими пленными, ездил по деревушкам Кабардино-Балкарии, встречался с командующим войсками в Чечне генералом Виктором Казанцевым. Режиссер просматривал видеокассеты с убийствами, записанные боевиками

Фото: Кинокомпания СТВ

Действие фильма происходит летом 2001 года во время Второй чеченской войны. Повествование ведется от лица сержанта Ивана Ермакова (дебютная роль Алексея Чадова), который находится в следственном изоляторе и дает интервью журналисту. «Война» стала первым фильмом про чеченскую войну, который частично снимался на чеченских землях — в частности, на блокпосте при въезде в Грозный. Съемки проходили на фоне реальной Второй чеченской войны, и группу постоянно охраняли собровцы. Балабанов стремился к абсолютной достоверности: многих чеченцев играли настоящие чеченцы, а федералов — настоящие солдаты, вертолетчики, разведчики-контрактники

Фото: Кинокомпания СТВ

«Река» — седьмая полнометражная работа режиссера — создавалась по мотивам повести «Предел скорби» польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского, который 12 лет провел в ссылке в Сибири и написал фундаментальный труд о якутах. Балабанов давно искал такой материал — этнографически точный, но при этом наполненный той самой «правдой жизни». Балабанов принципиально не хотел снимать в декорациях. Съемки проходили на Кольском полуострове. Режиссер добивался абсолютной аутентичности: бытовые предметы брали из этнографических музеев, многие вещи актеры изготавливали прямо в кадре. 20 ноября 2000 года автомобиль Toyota Land Cruiser с оператором Сергеем Астаховым за рулем двигался по дороге Умба — Кандалакша. В машине находились Алексей Балабанов, его жена Надежда Васильева с пятилетним сыном Петром и исполнительница главной роли Туйара Свинобоева. По пути навстречу неожиданно выскочил другой автомобиль, и машина слетела в кювет и рухнула с шестиметровой высоты. Сильнее всех пострадала Свинобоева — у нее началось внутреннее кровотечение и на следующий день она умерла

Фото: Кинокомпания СТВ

Балабанов принял решение не искать новую актрису и не переснимать отснятое. Лишь в 2002 году из отснятых кадров был смонтирован 50-минутный фильм. Балабанов озвучил их сам — его закадровый голос объясняет зрителю, что должно было происходить в пропущенных сценах

20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье Северной Осетии сошел ледник Колка. Под 300-метровой толщей льда и камней оказалась съемочная группа Сергея Бодрова-младшего, работавшая над фильмом «Связной». Погибло более 120 человек, включая всю группу. Тела не найдены до сих пор. Именно Балабанов отправил с Бодровым почти всю свою съемочную группу — операторов, осветителей, звукорежиссеров, тех, с кем работал годами. И сам должен был быть там. Чувство вины выжившего преследовало его до конца дней. Он считал, что погиб вместе с группой Бодрова. Киновед Любовь Аркус, близко знавшая Балабанова, подтверждала: он чувствовал свою вину за смерть Сергея Бодрова. Продюсер Сергей Сельянов, прошедший с режиссером весь путь, говорил прямо: «До гибели Сергея Бодрова Алексей Балабанов был одним человеком, после гибели — другим. Алексей стал верить в некую силу рока». Действительно, фильмография Балабанова четко делится на «до» и «после». Картины стали мрачнее, беспросветнее и жестче. Сам Балабанов объяснял это не только горем, но и возрастом, усталостью

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В 2005 году Алексей Балабанов выпустил фильм «Жмурки». После мрачной «Войны» и трагической «Реки» он вдруг снял криминальную комедию — жанр, к которому прежде не обращался и к которому больше никогда не вернется. Сам Балабанов определял жанр просто — «комедия». В посвящении в титрах значилось: «Для тех, кто выжил в 90-е». И это один из немногих фильмов, снятых не по его оригинальному сценарию. Историю придумал Стас Мохначев, бывший футболист молодежной сборной России. Балабанов рассказывал: «Он книжек читает мало, зато очень много смотрит кино. Историю, которую он придумал, я оставил. А все разговорные дела переписал. Потому что так люди не говорят, как у него. В общем, история не моя. Она молодежная»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В фильме заняты десятки звезд, включая Никиту Михалкова, Сергея Маковецкого, Виктора Сухорукова, Алексея Панина, Дмитрия Дюжева, Гарика Сукачева, Ренату Литвинову, Алексея Серебрякова, Андрея Краско, Андрея Панина, Дмитрия Певцова, Татьяну Догилеву, Жанну Болотову. Критики сразу заметили сходство «Жмурок» с «Криминальным чтивом» Квентина Тарантино и «Карты, деньги, два ствола» Гая Ричи. Но юмор Балабанова был мрачнее, а его бандиты — глупее и страшнее одновременно. Этим фильмом он попрощался с девяностыми

Фото: Кинокомпания СТВ

С прессой Балабанов общался крайне редко, да и на светских мероприятиях он едва ли был частым участником. «Я очень домашний, непубличный человек,— признавался он.— Не тусуюсь, никуда не хожу. Для меня выехать на премьеру моего фильма — это уже целая история. А так я прячусь у себя — среди книжек, в компьютере, на котором я печатаю, и телевизоре, по которому я смотрю фильмы». Интервьюировать Балабанова было сложно, знали журналисты. Он не отвечал на вопросы так, как хотелось бы для печати, не рассказывал подробно о своих фильмах. Даже фильм биографический «Послесловие...» родился из-за того, что оператор не выключил камеру, когда журналисты с режиссером разговорились уже в обычном разговоре. В последние годы жизни он и вовсе замкнулся и говорил, что избегает общения с людьми. Кинокритик Михаил Трофименков (справа), знавший режиссера, описывал его как «аутиста, мизантропа, чуть ли не “человека-слона” российского кинематографа», который мог выдавить из себя разве что короткую фразу вроде: «Ну что я буду говорить. Ты же сам все понимаешь». Их личное общение было сдержанным и немногословным

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В 2006 году Алексей Балабанов сделал неожиданный для всех ход. Между жесткой «Войной» и скандальным «Грузом 200» он снял мелодраму «Мне не больно». Это была чистая love story. История получилась на первый взгляд простая, даже банальная: трое молодых архитекторов — Миша (Александр Яценко), Олег (Дмитрий Дюжев) и Аля (Инга Оболдина-Стрелкова) — пытаются заработать на жизнь дизайном интерьеров. На встрече с потенциальной клиенткой Натэллой Антоновной по прозвищу Тата (Рената Литвинова) Миша понимает, что девушка неравнодушна к нему. Желая получить первый заказ, он становится ее любовником, но со временем влюбляется по-настоящему. Балабанов пригласил на главную роль Ренату Литвинову — актрису с максимально узнаваемой манерой игры, которую одни обожали, другие не выносили. Режиссер пошел на радикальный шаг: он уговорил Литвинову сбрить знаменитые брови

Фото: Кинокомпания СТВ

Для Александра Яценко роль Миши стала первой большой работой в кино. Критики приняли его с восторгом. «Мне не больно» стоит особняком в фильмографии Балабанова. Это единственный фильм режиссера, где нет убийств, криминала, социального дна. Есть только любовь и смерть. В фильме есть фраза, которую произносит герой Сергея Маковецкого: «Главное — это найти своих и успокоиться». И для творчества Балабанова эти слова были очень подходящими

Фото: Кинокомпания СТВ

«Груз 200» (2007) разделил не только зрителей и критиков, но и Балабанова с его прежним творчеством. Режиссер намеренно назвал картину «Одиннадцатый фильм Алексея Балабанова» — как Квентин Тарантино говорил «Четвертый фильм Квентина Тарантино». Так начался новый этап его кинематографической жизни. Идея «Груза 200» родилась у Балабанова еще в конце 1980-х годов, однако он долго не решался на ее реализацию. Толчком стал вид ночного зарева над трубами череповецкого завода: именно тогда Балабанов за одну ночь написал половину сценария. Действие разворачивается в провинциальном городе. Молодая девушка Анжелика собирается на вечеринку к подруге. Там происходит конфликт, после которого она оказывается одна на ночной дороге. Ее подбирает капитан милиции Журов, который увозит девушку в неизвестном направлении. Параллельно развивается несколько сюжетных линий: брат Анжелики пытается ее найти, в город приезжает столичный профессор, а местный военком получает «груз 200» — цинковый гроб с телом погибшего в Афганистане солдата. Дальнейшие события превращаются в кошмар наяву, в котором сталкиваются насилие, равнодушие общества, моральное разложение и полная безнаказанность представителей власти

Фото: Кинокомпания СТВ

Изначально главные роли должны были играть Евгений Миронов и Сергей Маковецкий, но оба актера отказались, сочтя материал слишком тяжелым, поэтому Балабанов взял малоизвестных артистов. Съемки проходили в тяжелой психологической обстановке: актер Алексей Полуян, сыгравший главного антагониста, после премьеры уходил в запой. На «Кинотавре» картина получила приз критиков, но французский кинокритик Жоэль Шапрон забраковал ее для Канн, назвав «снаффом». В прокате фильм собрал скромные $600 тыс., а на телепоказе в программе «Закрытый показ» гости едва не подрались в студии. Генеральный директор канала «Россия-1» назвал «Груз 200» «самым антисоветским фильмом из возможных». Спустя годы картина стала одним из самых обсуждаемых фильмов в истории российского кино, а «Кинопоиск» назвал ее самой просматриваемой у россиян. Сам Балабанов считал, что время расставит все по местам — и зритель увидит в фильме диагноз эпохи застоя. Критики назвали «Груз 200» фильмом-обвинением не столько советской системе, сколько человеческой природе, способной на абсолютное зло

Фото: Кинокомпания СТВ

«Кочегар» (2010) — тринадцатый фильм Алексея Балабанова, философская притча о возмездии и моральном распаде, действие которой происходит в Петербурге середины 1990-х. Сценарий написан по мотивам рассказа «Хайлах» польского этнографа Вацлава Серошевского — к его творчеству Балабанов уже обращался в незаконченной «Реке». Главный герой — якут, ветеран Афганской войны, работающий кочегаром в старой котельной и живущий затворником. Его покой нарушают бывшие сослуживцы-бандиты, которые привозят в топку трупы «плохих людей», но привычный порядок рушится после гибели дочери героя

Фото: www.kinogallery.com

Съемки длились всего 18 дней в Кронштадте, главную роль сыграл Михаил Скрябин (актер Якутского театра, уже снимавшийся у Балабанова), а почти все остальные роли исполнили непрофессионалы, включая реальных ветеранов Афганистана. Оператором выступил Александр Симонов, снимавший на 35-миллиметровую пленку, а музыку написал гитарист Валерий Дидюля. Премьера прошла на фестивале «Окно в Европу» в Выборге, где фильм получил спецприз жюри и премию Гильдии киноведов, однако в прокате собрал лишь 5,5 млн рублей. Критики высоко оценили режиссуру и игру Скрябина, а сам Балабанов рассматривал «Кочегара» как продолжение темы «маленького человека», восстанавливающего справедливость

Фото: Кинокомпания СТВ

«Морфий» — экранизация автобиографического цикла рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача» и рассказа «Морфий». Но важнее литературной основы была другая фигура: сценарий написал Сергей Бодров-младший, и для Балабанова это стало делом чести и памяти. Он существенно переработал сценарий, изменил финал, но сохранил придуманную Бодровым структуру. Главную роль исполнил Леонид Бичевин, которого Балабанов открыл в «Грузе 200». Компанию ему составили звезды первой величины: Ингеборга Дапкунайте в роли медсестры-акушерки Анны, Андрей Панин — фельдшер Демьяненко, Светлана Письмиченко — медсестра Пелагея Ивановна, Сергей Гармаш — помещик Соборевский

Фото: Олег Беляев

Натурные съемки проходили в Угличе, Калязине, Ярославле, под Гатчиной, финальные сцены снимали в Кашине и Калязине. Цвет в фильме сильно погашен, чтобы передать «атмосферу булгаковской повести». Саундтрек составили подлинные записи той эпохи: Александр Вертинский с его «Танго Магнолия», «Снежной колыбельной» и «Кокаинеткой», Наталия Тамара, Анастасия Вяльцева, Михаил Вавич и другие звезды начала XX века. При бюджете в $3,6 млн фильм собрал в прокате около $550–766 тыс.

В 2012 году Алексей Балабанов выпустил картину «Я тоже хочу», которую и зрители, и сам автор сразу восприняли как прощание. По пустынной дороге в черном джипе едут несколько человек: Бандит (Александр Мосин), его друг Матвей-алкоголик (Юрий Матвеев), старик-отец Матвея (Виктор Горбунов), Музыкант (Олег Гаркуша) и молодая проститутка (Алиса Шитикова). Они ищут мифическую Колокольню Счастья, которая, по слухам, находится где-то между Петербургом и Угличем, рядом с заброшенной атомной станцией. Колокольня забирает избранных в лучший мир, остальных оставляет умирать на подступах. Каждый надеется, что выберут именно его. Съемки проходили в Тверской области, в реальной заброшенной церкви с сохранившимися фресками

Фото: Любовь Аркус

В финале у Колокольни появляется еще один персонаж — сам Балабанов. Он представляется: «Я режиссер, член Европейской киноакадемии», говорит, что тоже хочет счастья, и умирает на снегу. Михаил Трофименков в “Ъ” писал, что очевидно, что Балабанов играет самого себя. В фильме снялся и младший сын режиссера Петр Балабанов — он сыграл мальчика-пророка, который знает будущее. Саундтрек написал лидер «АукцЫона» Леонид Федоров. Изначально именно его Балабанов приглашал на роль Музыканта, но Федоров собирался на гастроли и предложил кандидатуру Гаркуши. Премьера состоялась на 69-м Венецианском кинофестивале в программе «Горизонты». Лента стала лидером по числу просмотров, а критики сравнивали фильм со «Сталкером» Тарковского, на что Алексей Балабанов реагировал резко

Фото: Кинокомпания СТВ

18 мая 2013 года Алексей Балабанов умер в санатории в поселке Солнечное под Санкт-Петербургом. Ему было 54 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В последние годы режиссер тяжело болел (у него был диагностирован цирроз печени), но продолжал работать. В санатории он писал сценарий нового фильма — о молодом Иосифе Сталине, которого мечтал снять с Эмиром Кустурицей. Этот проект так и остался незавершенным. Он оставил завещание с просьбой не устраивать гражданской панихиды, а только отпеть в храме. 21 мая в Князь-Владимирском соборе Петербурга прошло отпевание. Проститься пришли коллеги и друзья: Никита Михалков, Алексей Учитель, Сергей Сельянов, Олег Гаркуша, Дарья Юргенс, а также десятки поклонников. Похоронили Балабанова, согласно его воле, на Смоленском кладбище Петербурга, в любимой повседневной одежде — тельняшке и кожаной куртке. Память о режиссере жива. Долгое время на его могиле стоял лишь деревянный крест — скромно, как он и хотел при жизни. В 2022 году, спустя девять лет, вдова режиссера Надежда Васильева, прислушавшись к мнению общественности, установила каменный памятник по эскизу псковского художника. На нем высечена только фамилия — «Балабанов». В 2023 году, к десятилетию со дня смерти, режиссер Константин Смилга выпустил документальный фильм «Алексей Балабанов. Послесловие…»

Фото: Адиль Кусов

