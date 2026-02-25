Он тоже хотел

С прессой Балабанов общался крайне редко, да и на светских мероприятиях он едва ли был частым участником. «Я очень домашний, непубличный человек,— признавался он.— Не тусуюсь, никуда не хожу. Для меня выехать на премьеру моего фильма — это уже целая история. А так я прячусь у себя — среди книжек, в компьютере, на котором я печатаю, и телевизоре, по которому я смотрю фильмы». Интервьюировать Балабанова было сложно, знали журналисты. Он не отвечал на вопросы так, как хотелось бы для печати, не рассказывал подробно о своих фильмах. Даже фильм биографический «Послесловие...» родился из-за того, что оператор не выключил камеру, когда журналисты с режиссером разговорились уже в обычном разговоре. В последние годы жизни он и вовсе замкнулся и говорил, что избегает общения с людьми. Кинокритик Михаил Трофименков (справа), знавший режиссера, описывал его как «аутиста, мизантропа, чуть ли не “человека-слона” российского кинематографа», который мог выдавить из себя разве что короткую фразу вроде: «Ну что я буду говорить. Ты же сам все понимаешь». Их личное общение было сдержанным и немногословным

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков