23.02.2026, 16:00

Проводили зиму с огоньком В Ижевске прошли масленичные гуляния с играми и театрализованным шоу

На Центральной площади Ижевска развернулось народное гулянье, приуроченное к завершению масленичной недели. Организаторами была подготовлена обширная интерактивная программа: для гостей работали аттракционы, зоны для перетягивания каната и состязаний в «Большие шашки», а также такие форматы, как костюмированный футбол и бои подушками. Параллельно на главной сцене проходила театрализованная концертная программа с участием городских хореографических и вокальных коллективов. Кульминацией мероприятия стало сожжение чучела, символизирующее окончательный переход к весеннему периоду. Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».

