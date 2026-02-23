Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Проводили зиму с огоньком

В Ижевске прошли масленичные гуляния с играми и театрализованным шоу

На Центральной площади Ижевска развернулось народное гулянье, приуроченное к завершению масленичной недели. Организаторами была подготовлена обширная интерактивная программа: для гостей работали аттракционы, зоны для перетягивания каната и состязаний в «Большие шашки», а также такие форматы, как костюмированный футбол и бои подушками. Параллельно на главной сцене проходила театрализованная концертная программа с участием городских хореографических и вокальных коллективов. Кульминацией мероприятия стало сожжение чучела, символизирующее окончательный переход к весеннему периоду. Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».
Чучело Масленицы на Центральной площади Ижевска

Чучело Масленицы на Центральной площади Ижевска

Фото: Данил Иванов

Выступление творческих коллективов

Выступление творческих коллективов

Фото: Данил Иванов

Игры для детей на масленичных гуляниях

Игры для детей на масленичных гуляниях

Фото: Данил Иванов

Развлечения для детей на Масленице в Ижевске

Развлечения для детей на Масленице в Ижевске

Фото: Данил Иванов

Состязании в лазании на Масленичный столб

Состязании в лазании на Масленичный столб

Фото: Данил Иванов

На сцене проходило театрализованное представление

На сцене проходило театрализованное представление

Фото: Данил Иванов

Выступали творческие коллективы города

Выступали творческие коллективы города

Фото: Данил Иванов

Оборудовали оригинальные фотозоны

Оборудовали оригинальные фотозоны

Фото: Данил Иванов

Инсталляция, с которой фотографировались гости праздника

Инсталляция, с которой фотографировались гости праздника

Фото: Данил Иванов

Большие шашки привлекали детей

Большие шашки привлекали детей

Фото: Данил Иванов

Гости праздника могли перекусить блинами, перепечами и шашлыком

Гости праздника могли перекусить блинами, перепечами и шашлыком

Фото: Данил Иванов

Желающие могли попробовать себя в хоббихорсинге

Желающие могли попробовать себя в хоббихорсинге

Фото: Данил Иванов

На площади было много зон для игр и развлечений

На площади было много зон для игр и развлечений

Фото: Данил Иванов

Масленица на Центральной площади Ижевска

Масленица на Центральной площади Ижевска

Фото: Данил Иванов

В Малой Пурге прошла республиканская Масленица

В Малой Пурге прошла республиканская Масленица

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В рамках мероприятия пришли праздничные гуляния, театрализованная программа и парад масленичных фигур

В рамках мероприятия пришли праздничные гуляния, театрализованная программа и парад масленичных фигур

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Министр национальной политики Удмуртии Эдуард Петров и другие гости праздника здесь же приготовили блины

Министр национальной политики Удмуртии Эдуард Петров и другие гости праздника здесь же приготовили блины

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Завершились празднования традиционным сжиганием чучела Масленицы

Завершились празднования традиционным сжиганием чучела Масленицы

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

