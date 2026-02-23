23.02.2026, 12:12

Закаленная обстановка Масленицу в Воронеже проводили массовым обливанием холодной водой

В Воронеже 22 февраля в «Олимпике» прошел фестиваль здорового образа жизни «Ледяной вызов — 2026». Мероприятие было приурочено к проводам Масленицы. Гости играли в зимнюю версию футбола и участвовали в силовых состязаниях, знакомились с ездовыми собаками и наблюдали трюки с казачьими шашками. Кульминацией стало массовое обливание холодной водой на 300 человек. Яркие кадры фестиваля — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».