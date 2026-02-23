Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Закаленная обстановка

Масленицу в Воронеже проводили массовым обливанием холодной водой

В Воронеже 22 февраля в «Олимпике» прошел фестиваль здорового образа жизни «Ледяной вызов — 2026». Мероприятие было приурочено к проводам Масленицы. Гости играли в зимнюю версию футбола и участвовали в силовых состязаниях, знакомились с ездовыми собаками и наблюдали трюки с казачьими шашками. Кульминацией стало массовое обливание холодной водой на 300 человек. Яркие кадры фестиваля — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
Участник массового обливания холодной водой на фестивале «Ледяной вызов» в парке «Олимпик» в Воронеже

Участник массового обливания холодной водой на фестивале «Ледяной вызов» в парке «Олимпик» в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участники фестиваля перетягивают канат ...

Участники фестиваля перетягивают канат ...

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

... а зрители поддерживают их

... а зрители поддерживают их

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Дети играют на снегу во время фестиваля

Дети играют на снегу во время фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Участники фестиваля поиграли в зимние версиии футбола ...

Участники фестиваля поиграли в зимние версиии футбола ...

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

... и тенниса

... и тенниса

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Дети собирают мячи во время спортивной эстафеты

Дети собирают мячи во время спортивной эстафеты

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Ростовая кукла приветствует гостей фестиваля

Ростовая кукла приветствует гостей фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Ездовые собаки, представленные Федерацией ездового спорта Воронежской области

Ездовые собаки, представленные Федерацией ездового спорта Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Участники фестиваля катаются на лыжах в парке «Олимпик»

Участники фестиваля катаются на лыжах в парке «Олимпик»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участник фестиваля выполняет силовое упражнение

Участник фестиваля выполняет силовое упражнение

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Соревнования «Стенка на стенку», организованные воронежским клубом «Турбо-Русич»

Соревнования «Стенка на стенку», организованные воронежским клубом «Турбо-Русич»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Соревнования «Стенка на стенку»

Соревнования «Стенка на стенку»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Соревнования «Стенка на стенку»

Соревнования «Стенка на стенку»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Ребенок целится из игрушечного пистолета в аниматора в костюме панды во время фестиваля

Ребенок целится из игрушечного пистолета в аниматора в костюме панды во время фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Казак исполняет фланкировку шашкой на фестивале «Ледяной вызов» в Воронеже

Казак исполняет фланкировку шашкой на фестивале «Ледяной вызов» в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Казак исполняет фланкировку шашкой

Казак исполняет фланкировку шашкой

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Баннер фестиваля и подготовленные для обливаний ведра с холодной водой

Баннер фестиваля и подготовленные для обливаний ведра с холодной водой

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Ведущий обращается к участникам перед стартом экстремального испытания

Ведущий обращается к участникам перед стартом экстремального испытания

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участники выстраиваются перед началом массового обливания

Участники выстраиваются перед началом массового обливания

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Массовое обливание холодной водой стало кульминацией фестиваля «Ледяной вызов»

Массовое обливание холодной водой стало кульминацией фестиваля «Ледяной вызов»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Участники обливают себя холодной водой

Участники обливают себя холодной водой

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Министр физкультуры и спорта Воронежской области Павел Чибисов (в центре спиной) тоже принял участие в массовом обливании

Министр физкультуры и спорта Воронежской области Павел Чибисов (в центре спиной) тоже принял участие в массовом обливании

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Павел Чибисов (в центре) после обливания холодной водой на морозе

Павел Чибисов (в центре) после обливания холодной водой на морозе

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пустые и разбитые ведра на снегу после завершения массового обливания на фестивале

Пустые и разбитые ведра на снегу после завершения массового обливания на фестивале

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

