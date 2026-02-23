Урал / Фото 23.02.2026, 07:07 «Каменный цветок» в огне Масленица в «Парке Сказов» В «Парке Сказов» (Арамиль, Свердловская область) в рамках празднования Масленицы сожгли восьмиметровый «Каменный цветок». Подробности — в фотогалерее «Ъ-Урал». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Празднование Масленицы в «Парке Сказов» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Празднование Масленицы в «Парке Сказов» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Огненное шоу Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Участники празднования Масленицы Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Празднование Масленицы в «Парке Сказов» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Огненное шоу на фоне арт-объекта «Каменный цветок» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Участники празднования Масленицы Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Участники празднования Масленицы Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Огненное шоу на праздновании Масленицы Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Участники празднования Масленицы Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Участница конкурса костюмов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Игры с уральским платком Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Игры во время Масленицы Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Хоровод Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Сжигание арт-объекта «Каменный цветок» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 15 Празднование Масленицы в «Парке Сказов» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Празднование Масленицы в «Парке Сказов» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Огненное шоу Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Участники празднования Масленицы Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Празднование Масленицы в «Парке Сказов» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Огненное шоу на фоне арт-объекта «Каменный цветок» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Участники празднования Масленицы Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Участники празднования Масленицы Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Огненное шоу на праздновании Масленицы Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Участники празднования Масленицы Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Участница конкурса костюмов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Игры с уральским платком Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Игры во время Масленицы Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Хоровод Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Сжигание арт-объекта «Каменный цветок» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская