«Каменный цветок» в огне

Масленица в «Парке Сказов»

В «Парке Сказов» (Арамиль, Свердловская область) в рамках празднования Масленицы сожгли восьмиметровый «Каменный цветок». Подробности — в фотогалерее «Ъ-Урал».
Празднование Масленицы в «Парке Сказов»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Масленицы в «Парке Сказов»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Огненное шоу

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники празднования Масленицы

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Масленицы в «Парке Сказов»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Огненное шоу на фоне арт-объекта «Каменный цветок»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники празднования Масленицы

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники празднования Масленицы

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Огненное шоу на праздновании Масленицы

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники празднования Масленицы

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участница конкурса костюмов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Игры с уральским платком

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Игры во время Масленицы

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Хоровод

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Сжигание арт-объекта «Каменный цветок»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

