12.03.2026, 21:48

Эстетика воронежских панелек Непарадое лицо города на рубеже зимы и весны

К марту 1974 года относят даты начала строительства первых девятиэтажных панельных домов серии «111-90» в Коминтерновском районе Воронежа. Эта серия стала «лицом» спальных микрорайонов областного центра и сотен других постсоветских городов на десятилетия. Спустя более 50 лет панельки остаются узнаваемым визуальным образом российской городской среды, обрастают интернет-мемами и ностальгическими отсылками. Особая эстетика и неяркие кадры старых спальных районов Воронежа во время смены сезонов — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».