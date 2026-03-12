Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Эстетика воронежских панелек

Непарадое лицо города на рубеже зимы и весны

К марту 1974 года относят даты начала строительства первых девятиэтажных панельных домов серии «111-90» в Коминтерновском районе Воронежа. Эта серия стала «лицом» спальных микрорайонов областного центра и сотен других постсоветских городов на десятилетия. Спустя более 50 лет панельки остаются узнаваемым визуальным образом российской городской среды, обрастают интернет-мемами и ностальгическими отсылками. Особая эстетика и неяркие кадры старых спальных районов Воронежа во время смены сезонов — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
Крыши панельных домов Воронежа в спальном районе эпохи позднего СССР

Крыши панельных домов Воронежа в спальном районе эпохи позднего СССР

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вид на фасад панельного дома через окно на общем балконе другой панельки

Вид на фасад панельного дома через окно на общем балконе другой панельки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Низкое серое небо над панельным массивом

Низкое серое небо над панельным массивом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Дорога, прорезающая массив панелек в спальном районе Воронежа

Дорога, прорезающая массив панелек в спальном районе Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фасад панельного дома со следами времени. Надпись «Нет войне. Мы за мир», выполненная кирпичом в кладке во время строительства в позднем СССР

Фасад панельного дома со следами времени. Надпись «Нет войне. Мы за мир», выполненная кирпичом в кладке во время строительства в позднем СССР

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Двор с гаражами в старом районе Воронежа, на стене — рисунок с ребенком, сбивающим БПЛА из рогатки

Двор с гаражами в старом районе Воронежа, на стене — рисунок с ребенком, сбивающим БПЛА из рогатки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Патриотическая роспись на стене во дворе одного из панельных дворов Воронежа

Патриотическая роспись на стене во дворе одного из панельных дворов Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

ЖЭК-арт: разноцветный забор у подъезда панельного дома

ЖЭК-арт: разноцветный забор у подъезда панельного дома

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Один из спальных районов Воронежа в начале весны

Один из спальных районов Воронежа в начале весны

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фасад позднесоветского панельного дома с современным спутниковыми антеннами и наружными блоками кондиционеров

Фасад позднесоветского панельного дома с современным спутниковыми антеннами и наружными блоками кондиционеров

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фасад панельного дома в одном из старых спальных микрорайонов Воронежа

Фасад панельного дома в одном из старых спальных микрорайонов Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Симметричный фасад на стыке двух корпусов панельных домов

Симметричный фасад на стыке двух корпусов панельных домов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Дворовая спортплощадка с ржавым ограждением среди серых панелек и тающего снега

Дворовая спортплощадка с ржавым ограждением среди серых панелек и тающего снега

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Мурал со львами на фасаде панельного дома

Мурал со львами на фасаде панельного дома

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Разбитые электрические щиты и потеряный автомобильный бампер у стены панельной многоэтажки в одном из дворов Воронежа

Разбитые электрические щиты и потеряный автомобильный бампер у стены панельной многоэтажки в одном из дворов Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Ряд старых панелек с пестрыми балконами на фоне новых многоэтажек в весенней дымке

Ряд старых панелек с пестрыми балконами на фоне новых многоэтажек в весенней дымке

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

ЖЭК-арт: самодельный лебедь из покрышек у подъезда

ЖЭК-арт: самодельный лебедь из покрышек у подъезда

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Декоративная фигура аиста на фоне многоэтажки в начале весны в Воронеже

Декоративная фигура аиста на фоне многоэтажки в начале весны в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Плотная панельная застройка, снятая с крыши жилого дома

Плотная панельная застройка, снятая с крыши жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Автомобиль с наклейкой «Мы русские — с нами Бог» во дворе типовой панельной застройки

Автомобиль с наклейкой «Мы русские — с нами Бог» во дворе типовой панельной застройки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Объявление о помощи на стволе дерева рядом с детской площадкой

Объявление о помощи на стволе дерева рядом с детской площадкой

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Наклейка «Улыбнись» на стекле автомобиля

Наклейка «Улыбнись» на стекле автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Птица, парящая над панельными домами, в старом спальном районе Воронежа в начале весны

Птица, парящая над панельными домами, в старом спальном районе Воронежа в начале весны

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

