Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

И наследия целый квартал

Комплекс зданий у нижегородской Церкви трех святителей хотят признать единым ОКН

Квартал Церкви трех святителей в Нижнем Новгороде в ближайшее время может быть признан единым объектом культурного наследия (ОКН). В расположенном в границах улиц Славянская, Короленко, Студеная и Новая квартале насчитывается более 30 домов, которые уже признаны ОКН. Когда-то здесь жил Максим Горький, бывали Иван Бунин, Антон Чехов, Федор Шаляпин. Сейчас силами градозащитников и предпринимателей дома восстанавливаются, а сам квартал стал популярным местом у туристов и жителей города. Несколько эпизодов из жизни квартала — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».
Предыдущая фотография
Жилой дом Бибихина и церковь Трех Святителей

Жилой дом Бибихина и церковь Трех Святителей

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Угол Полевой и Немецкой улиц в XIX веке. Церковь Трех Святителей и главный дом усадьбы Седова

Угол Полевой и Немецкой улиц в XIX веке. Церковь Трех Святителей и главный дом усадьбы Седова

Фото: Василий Бреев / Из фондов РМФ

После революции купола церкви снесли, а здание перестроили под клуб. Снимок 1934 года

После революции купола церкви снесли, а здание перестроили под клуб. Снимок 1934 года

Фото: из акта историко-культурной экспертизы

Таким увидел с самолета заповедный квартал корреспондент Фотохроники ТАСС Николай Мошков летом 1988 года

Таким увидел с самолета заповедный квартал корреспондент Фотохроники ТАСС Николай Мошков летом 1988 года

Фото: Коммерсантъ / Николай Мошков

В 1998 году церковь Трех Святителей начали восстанавливать, а в июне 2004 года состоялся обряд ее освящения

В 1998 году церковь Трех Святителей начали восстанавливать, а в июне 2004 года состоялся обряд ее освящения

Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов  /  купить фото

В июле 1993 года на фасаде доходного дома Лемке, в котором снимал квартиру Владимир Короленко, была открыта памятная доска в честь писателя

В июле 1993 года на фасаде доходного дома Лемке, в котором снимал квартиру Владимир Короленко, была открыта памятная доска в честь писателя

Фото: Анатолий Чепела / Из фондов РМФ

Памятная табличка висит на этом здании и сегодня

Памятная табличка висит на этом здании и сегодня

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Строительный бум «нулевых» не прошел мимо Трехсвятского квартала, и его пришлось активно защищать. Акция протеста правозащитников против сноса деревянных домов состоялась в августе 2007 года

Строительный бум «нулевых» не прошел мимо Трехсвятского квартала, и его пришлось активно защищать. Акция протеста правозащитников против сноса деревянных домов состоялась в августе 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В 2010 году жители квартала вышли на митинг у бывшей усадьбы Гусевых на Славянской улице. Главной темой протестов были участившиеся поджоги деревянных домов в самых лакомых для застройщиков местах

В 2010 году жители квартала вышли на митинг у бывшей усадьбы Гусевых на Славянской улице. Главной темой протестов были участившиеся поджоги деревянных домов в самых лакомых для застройщиков местах

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Деревянный квартал удалось отстоять, и в 2018 году волонтеры команды «Том Сойер фест» начали реставрацию дома Скворцовой на улице Короленко

Деревянный квартал удалось отстоять, и в 2018 году волонтеры команды «Том Сойер фест» начали реставрацию дома Скворцовой на улице Короленко

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

К началу XXI века слово «аварийный» стало самым мягким определением состояния домов квартала

К началу XXI века слово «аварийный» стало самым мягким определением состояния домов квартала

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Граффити на фасаде реставрируемого дома усадьбы Бердниковой

Граффити на фасаде реставрируемого дома усадьбы Бердниковой

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Работа волонтеров-реставраторов кипит во дворах улицы Новой

Работа волонтеров-реставраторов кипит во дворах улицы Новой

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Так деревянные дома квартала выглядели внутри до реставрации

Так деревянные дома квартала выглядели внутри до реставрации

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Конфликт вокруг трех домов, расположенных на улице Новой, длился не один год. ООО «Фрегат» еще в 2014 году по договору о развитии застроенных территорий получило этот участок для строительства гостиничного комплекса

Конфликт вокруг трех домов, расположенных на улице Новой, длился не один год. ООО «Фрегат» еще в 2014 году по договору о развитии застроенных территорий получило этот участок для строительства гостиничного комплекса

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

В августе 2023 года дома были снесены, на их месте планируется построить гостиницу

В августе 2023 года дома были снесены, на их месте планируется построить гостиницу

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В мае 2021 года завершилась реставрация дома Эвениуса на Студеной улице. Губернатор Глеб Никитин принял участие в покраске забора

В мае 2021 года завершилась реставрация дома Эвениуса на Студеной улице. Губернатор Глеб Никитин принял участие в покраске забора

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Волонтеры реставрируют деревянный флигель усадьбы Гусевых

Волонтеры реставрируют деревянный флигель усадьбы Гусевых

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Губернатор фотографируется с волонтерами перед отреставрированным домом Эвениуса

Губернатор фотографируется с волонтерами перед отреставрированным домом Эвениуса

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В ноябре 2022 года сдан в эксплуатацию отреставрированный главный дом усадьбы Гусевых на Славянской улице

В ноябре 2022 года сдан в эксплуатацию отреставрированный главный дом усадьбы Гусевых на Славянской улице

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Глава компании ННДК Михаил Иванов во время осмотра отреставрированной усадьбы

Глава компании ННДК Михаил Иванов во время осмотра отреставрированной усадьбы

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Весной 2023 года в усадьбе Гусевых уже писали тотальный диктант

Весной 2023 года в усадьбе Гусевых уже писали тотальный диктант

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Июль 2024 года. Экскурсовод Антон Шапко рассказывает туристам о зданиях исторического квартала у жилого дома Лаврова

Июль 2024 года. Экскурсовод Антон Шапко рассказывает туристам о зданиях исторического квартала у жилого дома Лаврова

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Туристы идут мимо Дома крестьянки Щелухиной

Туристы идут мимо Дома крестьянки Щелухиной

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Участок улицы Короленко с жилым домом Эглита

Участок улицы Короленко с жилым домом Эглита

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Граффити с портретом изобретателя Кулибина на стене жилого дома Щелухиной украшает один из пяти «Тайных садов» квартала

Граффити с портретом изобретателя Кулибина на стене жилого дома Щелухиной украшает один из пяти «Тайных садов» квартала

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Доходный дом усадьбы Лемке, в котором жил писатель Максим Горький, и с балкона которого пел Шаляпин

Доходный дом усадьбы Лемке, в котором жил писатель Максим Горький, и с балкона которого пел Шаляпин

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Нижегородцы на концерте оперного певца, который выступает с балкона, с которого раньше пел Федор Шаляпин

Нижегородцы на концерте оперного певца, который выступает с балкона, с которого раньше пел Федор Шаляпин

Фото: Центр 800

Зрители из дома напротив слушают оперные арии, звучащие с балкона бывшего доходного дома усадьбы Лемке

Зрители из дома напротив слушают оперные арии, звучащие с балкона бывшего доходного дома усадьбы Лемке

Фото: Центр 800

Курьер службы доставки «Самокат» едет мимо главного дома усадьбы Седова

Курьер службы доставки «Самокат» едет мимо главного дома усадьбы Седова

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Дворник убирает снег у жилого дома Эглита

Дворник убирает снег у жилого дома Эглита

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Жилой дом крестьянки Н. Щелухиной и Сад мечтателей в зимнем украшении

Жилой дом крестьянки Н. Щелухиной и Сад мечтателей в зимнем украшении

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Новогоднее украшение зданий в квартале Церкви трех святителей в Нижнем Новгороде

Новогоднее украшение зданий в квартале Церкви трех святителей в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Водоразборная колонка и главный дом усадьбы Лемке

Водоразборная колонка и главный дом усадьбы Лемке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Следующая фотография
1 / 34

Жилой дом Бибихина и церковь Трех Святителей

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Угол Полевой и Немецкой улиц в XIX веке. Церковь Трех Святителей и главный дом усадьбы Седова

Фото: Василий Бреев / Из фондов РМФ

После революции купола церкви снесли, а здание перестроили под клуб. Снимок 1934 года

Фото: из акта историко-культурной экспертизы

Таким увидел с самолета заповедный квартал корреспондент Фотохроники ТАСС Николай Мошков летом 1988 года

Фото: Коммерсантъ / Николай Мошков

В 1998 году церковь Трех Святителей начали восстанавливать, а в июне 2004 года состоялся обряд ее освящения

Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов  /  купить фото

В июле 1993 года на фасаде доходного дома Лемке, в котором снимал квартиру Владимир Короленко, была открыта памятная доска в честь писателя

Фото: Анатолий Чепела / Из фондов РМФ

Памятная табличка висит на этом здании и сегодня

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Строительный бум «нулевых» не прошел мимо Трехсвятского квартала, и его пришлось активно защищать. Акция протеста правозащитников против сноса деревянных домов состоялась в августе 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В 2010 году жители квартала вышли на митинг у бывшей усадьбы Гусевых на Славянской улице. Главной темой протестов были участившиеся поджоги деревянных домов в самых лакомых для застройщиков местах

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Деревянный квартал удалось отстоять, и в 2018 году волонтеры команды «Том Сойер фест» начали реставрацию дома Скворцовой на улице Короленко

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

К началу XXI века слово «аварийный» стало самым мягким определением состояния домов квартала

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Граффити на фасаде реставрируемого дома усадьбы Бердниковой

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Работа волонтеров-реставраторов кипит во дворах улицы Новой

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Так деревянные дома квартала выглядели внутри до реставрации

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Конфликт вокруг трех домов, расположенных на улице Новой, длился не один год. ООО «Фрегат» еще в 2014 году по договору о развитии застроенных территорий получило этот участок для строительства гостиничного комплекса

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

В августе 2023 года дома были снесены, на их месте планируется построить гостиницу

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В мае 2021 года завершилась реставрация дома Эвениуса на Студеной улице. Губернатор Глеб Никитин принял участие в покраске забора

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Волонтеры реставрируют деревянный флигель усадьбы Гусевых

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Губернатор фотографируется с волонтерами перед отреставрированным домом Эвениуса

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В ноябре 2022 года сдан в эксплуатацию отреставрированный главный дом усадьбы Гусевых на Славянской улице

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Глава компании ННДК Михаил Иванов во время осмотра отреставрированной усадьбы

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Весной 2023 года в усадьбе Гусевых уже писали тотальный диктант

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Июль 2024 года. Экскурсовод Антон Шапко рассказывает туристам о зданиях исторического квартала у жилого дома Лаврова

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Туристы идут мимо Дома крестьянки Щелухиной

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Участок улицы Короленко с жилым домом Эглита

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Граффити с портретом изобретателя Кулибина на стене жилого дома Щелухиной украшает один из пяти «Тайных садов» квартала

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Доходный дом усадьбы Лемке, в котором жил писатель Максим Горький, и с балкона которого пел Шаляпин

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Нижегородцы на концерте оперного певца, который выступает с балкона, с которого раньше пел Федор Шаляпин

Фото: Центр 800

Зрители из дома напротив слушают оперные арии, звучащие с балкона бывшего доходного дома усадьбы Лемке

Фото: Центр 800

Курьер службы доставки «Самокат» едет мимо главного дома усадьбы Седова

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Дворник убирает снег у жилого дома Эглита

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Жилой дом крестьянки Н. Щелухиной и Сад мечтателей в зимнем украшении

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Новогоднее украшение зданий в квартале Церкви трех святителей в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Водоразборная колонка и главный дом усадьбы Лемке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд