20.02.2026, 12:40

И наследия целый квартал Комплекс зданий у нижегородской Церкви трех святителей хотят признать единым ОКН

Квартал Церкви трех святителей в Нижнем Новгороде в ближайшее время может быть признан единым объектом культурного наследия (ОКН). В расположенном в границах улиц Славянская, Короленко, Студеная и Новая квартале насчитывается более 30 домов, которые уже признаны ОКН. Когда-то здесь жил Максим Горький, бывали Иван Бунин, Антон Чехов, Федор Шаляпин. Сейчас силами градозащитников и предпринимателей дома восстанавливаются, а сам квартал стал популярным местом у туристов и жителей города. Несколько эпизодов из жизни квартала — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».

