Алексей Орлов и его команда

Ключевые персоны мэрии Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, избранный 10 февраля на второй срок, практически завершил формирование своей команды. Ключевые персоны мэрии — в фотогалерее «Ъ-Урал».
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов после принятия присяги

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов после принятия присяги

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Первый заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов

Первый заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Заместитель главы Екатеринбурга – руководитель аппарата администрации города Марина Фадеева

Заместитель главы Екатеринбурга – руководитель аппарата администрации города Марина Фадеева

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Заместитель главы Екатеринбурга по благоустройству и транспорту Александр Толкачев

Заместитель главы Екатеринбурга по благоустройству и транспорту Александр Толкачев

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Заместитель главы Екатеринбурга по ЖКХ и экологии Владимир Гейко

Заместитель главы Екатеринбурга по ЖКХ и экологии Владимир Гейко

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Заместитель главы Екатеринбурга по финансам Анна Турунцева

Заместитель главы Екатеринбурга по финансам Анна Турунцева

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Заместитель главы Екатеринбурга по экономике и инвестициям Дмитрий Ноженко

Заместитель главы Екатеринбурга по экономике и инвестициям Дмитрий Ноженко

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью Сергей Плахотин (слева)

Заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью Сергей Плахотин (слева)

Фото: Борис Ярков

Заместитель главы Екатеринбурга по социальной политике Константин Шевченко

Заместитель главы Екатеринбурга по социальной политике Константин Шевченко

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Администрация Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

