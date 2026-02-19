Урал / Фото 19.02.2026, 15:53 Алексей Орлов и его команда Ключевые персоны мэрии Екатеринбурга Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, избранный 10 февраля на второй срок, практически завершил формирование своей команды. Ключевые персоны мэрии — в фотогалерее «Ъ-Урал». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов после принятия присяги Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Первый заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Заместитель главы Екатеринбурга – руководитель аппарата администрации города Марина Фадеева Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Заместитель главы Екатеринбурга по благоустройству и транспорту Александр Толкачев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Заместитель главы Екатеринбурга по ЖКХ и экологии Владимир Гейко Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Заместитель главы Екатеринбурга по финансам Анна Турунцева Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Заместитель главы Екатеринбурга по экономике и инвестициям Дмитрий Ноженко Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью Сергей Плахотин (слева) Фото: Борис Ярков Заместитель главы Екатеринбурга по социальной политике Константин Шевченко Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Администрация Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков Следующая фотография 1 / 10 Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов после принятия присяги Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Первый заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Заместитель главы Екатеринбурга – руководитель аппарата администрации города Марина Фадеева Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Заместитель главы Екатеринбурга по благоустройству и транспорту Александр Толкачев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Заместитель главы Екатеринбурга по ЖКХ и экологии Владимир Гейко Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Заместитель главы Екатеринбурга по финансам Анна Турунцева Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Заместитель главы Екатеринбурга по экономике и инвестициям Дмитрий Ноженко Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью Сергей Плахотин (слева) Фото: Борис Ярков Заместитель главы Екатеринбурга по социальной политике Константин Шевченко Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Администрация Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков