18.02.2026, 19:22

Прицепились к «Воронежсельмашу» Как открывали новый завод в индустриальном парке под Воронежем

В индустриальном парке «Масловский» в Новоусманском районе Воронежской области вчера запустили новое производство прицепной сельскохозяйственной техники Koblik Group на площадке «Воронежсельмаша». Фактически проект стал третьей очередью предприятия. Инвестиции в него составили 1,7 млрд руб., а мощность завода — до 1 тыс. единиц техники в год. В открытии принял участие воронежский губернатор Александр Гусев. Подробнее об этом — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».