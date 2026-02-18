Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прицепились к «Воронежсельмашу»

Как открывали новый завод в индустриальном парке под Воронежем

В индустриальном парке «Масловский» в Новоусманском районе Воронежской области вчера запустили новое производство прицепной сельскохозяйственной техники Koblik Group на площадке «Воронежсельмаша». Фактически проект стал третьей очередью предприятия. Инвестиции в него составили 1,7 млрд руб., а мощность завода — до 1 тыс. единиц техники в год. В открытии принял участие воронежский губернатор Александр Гусев. Подробнее об этом — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
Сварщик выполняет работы на производственной линии нового корпуса «Воронежсельмаша»

Сварщик выполняет работы на производственной линии нового корпуса «Воронежсельмаша»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Линейка тракторных полуприцепов Koblik представлена на территории предприятия

Линейка тракторных полуприцепов Koblik представлена на территории предприятия

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Окрасочная линия работает в новом производственном корпусе площадью 22 тыс. кв. м

Окрасочная линия работает в новом производственном корпусе площадью 22 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Прицеп серии TM грузоподъемностью 30 т предназначен для перевозки зерна

Прицеп серии TM грузоподъемностью 30 т предназначен для перевозки зерна

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Работники собирают элементы сельскохозяйственной техники в производственном корпусе

Работники собирают элементы сельскохозяйственной техники в производственном корпусе

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Полуприцеп Koblik на шасси MAN в производственном цехе предприятия

Полуприцеп Koblik на шасси MAN в производственном цехе предприятия

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сотрудник завода выполняет разметку металлических элементов перед дальнейшей обработкой

Сотрудник завода выполняет разметку металлических элементов перед дальнейшей обработкой

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Производственная линия сборки сельскохозяйственной техники Koblik

Производственная линия сборки сельскохозяйственной техники Koblik

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Специалист предприятия проводит замеры и контроль параметров конструкции

Специалист предприятия проводит замеры и контроль параметров конструкции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сварщик выполняет работы по соединению металлических деталей

Сварщик выполняет работы по соединению металлических деталей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Сотрудник предприятия контролирует процесс сборки металлоконструкции в производственном корпусе

Сотрудник предприятия контролирует процесс сборки металлоконструкции в производственном корпусе

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Роботизированная сварочная установка работает на линии серийного производства

Роботизированная сварочная установка работает на линии серийного производства

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Губернатор Воронежской области Александр Гусев во время обхода производственного корпуса в индустриальном парке «Масловский»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев во время обхода производственного корпуса в индустриальном парке «Масловский»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

По словам главы компании Егора Коблика, наряду с тракторными прицепами на заводе начали производить ирригационные установки

По словам главы компании Егора Коблика, наряду с тракторными прицепами на заводе начали производить ирригационные установки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Руководство предприятия отмечает, что завод обеспечен отечественными материалами на 80%

Руководство предприятия отмечает, что завод обеспечен отечественными материалами на 80%

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Делегация проходит по сборочному участку нового производства

Делегация проходит по сборочному участку нового производства

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На предприятии средняя зарплата составляет порядка 100 тыс. руб.

На предприятии средняя зарплата составляет порядка 100 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Егор Коблик и губернатор Воронежской области Александр Гусев нажимают кнопку запуска нового производства

Егор Коблик и губернатор Воронежской области Александр Гусев нажимают кнопку запуска нового производства

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Новая модель тракторного полуприцепа Koblik представлена на церемонии открытия производства

Новая модель тракторного полуприцепа Koblik представлена на церемонии открытия производства

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Александр Гусев оставляет подпись на корпусе представленного полуприцепа

Александр Гусев оставляет подпись на корпусе представленного полуприцепа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

