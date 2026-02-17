17.02.2026, 20:39

Ледовое побоище Воронеж переживает заморозки после резкой оттепели

16 и 17 февраля после оттепели и дождя в Воронеже резко похолодало: температура опустилась с плюсовых значени –15°C. Талая вода замерзла, дворы и тротуары покрылись льдом. Горожане, рискуя получить травмы, передвигаются по скользким улицам, водители вынуждены бросать вмерзшие автомобили во дворах, а коммунальные службы с переменным успехом пытаются расчистить территорию. Последствия неблагоприятного природного явления — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».