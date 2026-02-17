Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ледовое побоище

Воронеж переживает заморозки после резкой оттепели

16 и 17 февраля после оттепели и дождя в Воронеже резко похолодало: температура опустилась с плюсовых значени –15°C. Талая вода замерзла, дворы и тротуары покрылись льдом. Горожане, рискуя получить травмы, передвигаются по скользким улицам, водители вынуждены бросать вмерзшие автомобили во дворах, а коммунальные службы с переменным успехом пытаются расчистить территорию. Последствия неблагоприятного природного явления — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
Предыдущая фотография
Воронежец освобождает колесо автомобиля, вмерзшего в лед после резкого похолодания

Воронежец освобождает колесо автомобиля, вмерзшего в лед после резкого похолодания

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Трактор коммунальных служб расчищает обледеневшую придомовую территорию в одном из дворов Воронежа

Трактор коммунальных служб расчищает обледеневшую придомовую территорию в одном из дворов Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Автомобили объезжают кучи грязного снега по покрытой льдом и ямами дороге в Воронеже

Автомобили объезжают кучи грязного снега по покрытой льдом и ямами дороге в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Жительница Воронежа переходит обледеневший участок дороги

Жительница Воронежа переходит обледеневший участок дороги

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Полностью покрытая нечищенным льдом парковка и территория у крытого рынка «Воронежский»

Полностью покрытая нечищенным льдом парковка и территория у крытого рынка «Воронежский»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожилые люди вынуждены передвигаться по обледеневшему тротуару в Воронеже, цепляясь за ограждение

Пожилые люди вынуждены передвигаться по обледеневшему тротуару в Воронеже, цепляясь за ограждение

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Воронежанка ждет автобуса на покрытой льдом остановке общественного транспорта

Воронежанка ждет автобуса на покрытой льдом остановке общественного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожилая женщина с пакетами идет по заледеневшей дворовой дороге в Воронеже

Пожилая женщина с пакетами идет по заледеневшей дворовой дороге в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После того, как оттепль за сутки сменилась резким похолоданием, припаркованные в лужах автомобили оказались скованными льдом. Некоторым водителям пришлось бросить их до следующего потепления

После того, как оттепль за сутки сменилась резким похолоданием, припаркованные в лужах автомобили оказались скованными льдом. Некоторым водителям пришлось бросить их до следующего потепления

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Жители Воронежа осторожно передвигаются по обледеневшим кучам снега, на месте которых когда-то был тротуар

Жители Воронежа осторожно передвигаются по обледеневшим кучам снега, на месте которых когда-то был тротуар

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Воронежец с уже переломанной ногой в гипсе вынужден вновь выйти на лед

Воронежец с уже переломанной ногой в гипсе вынужден вновь выйти на лед

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Пожилой воронежец вооружился палками для скандинавской хотьбы, чтобы пересечь обледеневший двор в спальном районе

Пожилой воронежец вооружился палками для скандинавской хотьбы, чтобы пересечь обледеневший двор в спальном районе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Жительница Воронежа переходит едва посыпанную песком дорогу в спальном районе города

Жительница Воронежа переходит едва посыпанную песком дорогу в спальном районе города

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Воронежец идет посередине глубокой ледяной колеи

Воронежец идет посередине глубокой ледяной колеи

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Чистый и не запятнанный песком или реагентами лед в одном из дворов Воронежа

Чистый и не запятнанный песком или реагентами лед в одном из дворов Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Очередной воронежец с травмированной за зиму нижней конечностью

Очередной воронежец с травмированной за зиму нижней конечностью

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Знак «Осторожно, скользко», своевременно предупреждающий горожан об окружающем гололеде

Знак «Осторожно, скользко», своевременно предупреждающий горожан об окружающем гололеде

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Следующая фотография
1 / 17

Воронежец освобождает колесо автомобиля, вмерзшего в лед после резкого похолодания

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Трактор коммунальных служб расчищает обледеневшую придомовую территорию в одном из дворов Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Автомобили объезжают кучи грязного снега по покрытой льдом и ямами дороге в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Жительница Воронежа переходит обледеневший участок дороги

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Полностью покрытая нечищенным льдом парковка и территория у крытого рынка «Воронежский»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожилые люди вынуждены передвигаться по обледеневшему тротуару в Воронеже, цепляясь за ограждение

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Воронежанка ждет автобуса на покрытой льдом остановке общественного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пожилая женщина с пакетами идет по заледеневшей дворовой дороге в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После того, как оттепль за сутки сменилась резким похолоданием, припаркованные в лужах автомобили оказались скованными льдом. Некоторым водителям пришлось бросить их до следующего потепления

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Жители Воронежа осторожно передвигаются по обледеневшим кучам снега, на месте которых когда-то был тротуар

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Воронежец с уже переломанной ногой в гипсе вынужден вновь выйти на лед

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Пожилой воронежец вооружился палками для скандинавской хотьбы, чтобы пересечь обледеневший двор в спальном районе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Жительница Воронежа переходит едва посыпанную песком дорогу в спальном районе города

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Воронежец идет посередине глубокой ледяной колеи

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Чистый и не запятнанный песком или реагентами лед в одном из дворов Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Очередной воронежец с травмированной за зиму нижней конечностью

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Знак «Осторожно, скользко», своевременно предупреждающий горожан об окружающем гололеде

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд