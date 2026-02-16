В летнем парке «Уралмаш» было представлено более двух десятков арт-объектов, на которые пришли посмотреть несколько тысяч человек
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Площадка с работами художников в креативном пространстве «Заводоуправление»
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Арт-объект "Печка" в летнем парке «Уралмаш»
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
В фестивале приняли участие художники и дизайнеры со всей страны
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Площадка с работами художников в летнем парке «Уралмаш»
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Фестиваль стремится к тому, чтобы стать частью региональной идентичности через нестандартное обыгрывание сурового уральского климата, комплексность формата и свободный стиль художественного самовыражения
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Площадка с работами художников в креативном пространстве «Заводоуправление»
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Площадка с работами художников в летнем парке «Уралмаш»
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Фестиваль светового искусства «Не темно» проходит в Екатеринбурге ежегодно
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Ранее фестиваль «Не темно» проходил в самый короткий день в году в декабре, но несколько лет назад организаторы перенесли его проведение на самый короткий месяц в году
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Площадка с работами художников в летнем парке «Уралмаш»