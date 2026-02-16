Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фестиваль светового искусства «Не темно»

Фоторепортаж «Ъ-Урал»

В Екатеринбурге 14-15 февраля прошел XIV Фестиваль светового искусства «Не темно». Работы световых художников — в фотогалерее «Ъ-Урал».
Предыдущая фотография
Фестиваль светового искусства «Не темно» прошел на четырех площадках. Основной стал летний парк «Уралмаш»

Фестиваль светового искусства «Не темно» прошел на четырех площадках. Основной стал летний парк «Уралмаш»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Арт-объекты фестиваля разместились на нескольких этажах арт-кластера «Заводооуправление»

Арт-объекты фестиваля разместились на нескольких этажах арт-кластера «Заводооуправление»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В летнем парке «Уралмаш» было представлено более двух десятков арт-объектов, на которые пришли посмотреть несколько тысяч человек

В летнем парке «Уралмаш» было представлено более двух десятков арт-объектов, на которые пришли посмотреть несколько тысяч человек

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Площадка с работами художников в креативном пространстве «Заводоуправление»

Площадка с работами художников в креативном пространстве «Заводоуправление»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Арт-объект &quot;Печка&quot; в летнем парке «Уралмаш»

Арт-объект "Печка" в летнем парке «Уралмаш»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В фестивале приняли участие художники и дизайнеры со всей страны

В фестивале приняли участие художники и дизайнеры со всей страны

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Площадка с работами художников в летнем парке «Уралмаш»

Площадка с работами художников в летнем парке «Уралмаш»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фестиваль стремится к тому, чтобы стать частью региональной идентичности через нестандартное обыгрывание сурового уральского климата, комплексность формата и свободный стиль художественного самовыражения

Фестиваль стремится к тому, чтобы стать частью региональной идентичности через нестандартное обыгрывание сурового уральского климата, комплексность формата и свободный стиль художественного самовыражения

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Площадка с работами художников в креативном пространстве «Заводоуправление»

Площадка с работами художников в креативном пространстве «Заводоуправление»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Площадка с работами художников в летнем парке «Уралмаш»

Площадка с работами художников в летнем парке «Уралмаш»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фестиваль светового искусства «Не темно» проходит в Екатеринбурге ежегодно

Фестиваль светового искусства «Не темно» проходит в Екатеринбурге ежегодно

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ранее фестиваль «Не темно» проходил в самый короткий день в году в декабре, но несколько лет назад организаторы перенесли его проведение на самый короткий месяц в году

Ранее фестиваль «Не темно» проходил в самый короткий день в году в декабре, но несколько лет назад организаторы перенесли его проведение на самый короткий месяц в году

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Площадка с работами художников в летнем парке «Уралмаш»

Площадка с работами художников в летнем парке «Уралмаш»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Следующая фотография
1 / 13

Фестиваль светового искусства «Не темно» прошел на четырех площадках. Основной стал летний парк «Уралмаш»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Арт-объекты фестиваля разместились на нескольких этажах арт-кластера «Заводооуправление»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В летнем парке «Уралмаш» было представлено более двух десятков арт-объектов, на которые пришли посмотреть несколько тысяч человек

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Площадка с работами художников в креативном пространстве «Заводоуправление»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Арт-объект "Печка" в летнем парке «Уралмаш»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В фестивале приняли участие художники и дизайнеры со всей страны

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Площадка с работами художников в летнем парке «Уралмаш»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фестиваль стремится к тому, чтобы стать частью региональной идентичности через нестандартное обыгрывание сурового уральского климата, комплексность формата и свободный стиль художественного самовыражения

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Площадка с работами художников в креативном пространстве «Заводоуправление»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Площадка с работами художников в летнем парке «Уралмаш»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фестиваль светового искусства «Не темно» проходит в Екатеринбурге ежегодно

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ранее фестиваль «Не темно» проходил в самый короткий день в году в декабре, но несколько лет назад организаторы перенесли его проведение на самый короткий месяц в году

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Площадка с работами художников в летнем парке «Уралмаш»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд