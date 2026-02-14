Места любви

В 2019 году открыли памятную именную скамейку с надписью: «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом. Наина Ельцина. 2019». Скамейка установлена на набережной реки Исеть недалеко от Ельцин-центра.

Фото: сайт Ельцин-центра / Александр Мехоношин