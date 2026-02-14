Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Места любви

Романтичные места и события Свердловской области

14 февраля, в День всех влюбленных, вспоминаем про романтичные места и события в Свердловской области .
Такую валентинку устанавливали в центре Екатеринбурга в прошлом году

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Полина Михалева

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В 2019 году открыли памятную именную скамейку с надписью: «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом. Наина Ельцина. 2019». Скамейка установлена на набережной реки Исеть недалеко от Ельцин-центра.

Фото: сайт Ельцин-центра / Александр Мехоношин

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: правительство Свердловской области

Фото: правительство Свердловской области

