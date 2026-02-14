Урал / Фото 14.02.2026, 13:59 Места любви Романтичные места и события Свердловской области 14 февраля, в День всех влюбленных, вспоминаем про романтичные места и события в Свердловской области . Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Такую валентинку устанавливали в центре Екатеринбурга в прошлом году Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская В старинной усадьбе ротмистра Переяславцева на ул. Карла Либкнехта пару лет назад открыли ЗАГС Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Торжественное открытие дворца бракосочетаний в усадьбе Переяславцева Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Церемония бракосочетания на стадионе «Екатеринбург Арена» Фото: Полина Михалева Скульптура "Влюбленные" на ул. Вайнера в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская В 2019 году открыли памятную именную скамейку с надписью: «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом. Наина Ельцина. 2019». Скамейка установлена на набережной реки Исеть недалеко от Ельцин-центра. Фото: сайт Ельцин-центра / Александр Мехоношин Свадебные замки любви молодоженов на ограждении моста через реку Исеть в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Свадебные замки любви молодоженов на ограждении моста через реку Исеть в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Арт-объект "Любовь" на набережной реки в Кировграде Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Традиционное мероприятие "Городская свадьба" в День города в Екатеринбурге. Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Традиционное мероприятие "Городская свадьба" в День города в Екатеринбурге. Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Новобрачные фотографируются в Ельцин-центре. Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Музей органов ЗАГС в Екатеринбурге. Фото: правительство Свердловской области Музей органов ЗАГС в Екатеринбурге Фото: правительство Свердловской области Следующая фотография 1 / 14 Такую валентинку устанавливали в центре Екатеринбурга в прошлом году Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская В старинной усадьбе ротмистра Переяславцева на ул. Карла Либкнехта пару лет назад открыли ЗАГС Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Торжественное открытие дворца бракосочетаний в усадьбе Переяславцева Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Церемония бракосочетания на стадионе «Екатеринбург Арена» Фото: Полина Михалева Скульптура "Влюбленные" на ул. Вайнера в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская В 2019 году открыли памятную именную скамейку с надписью: «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом. Наина Ельцина. 2019». Скамейка установлена на набережной реки Исеть недалеко от Ельцин-центра. Фото: сайт Ельцин-центра / Александр Мехоношин Свадебные замки любви молодоженов на ограждении моста через реку Исеть в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Свадебные замки любви молодоженов на ограждении моста через реку Исеть в Историческом сквере Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Арт-объект "Любовь" на набережной реки в Кировграде Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Традиционное мероприятие "Городская свадьба" в День города в Екатеринбурге. Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Традиционное мероприятие "Городская свадьба" в День города в Екатеринбурге. Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Новобрачные фотографируются в Ельцин-центре. Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Музей органов ЗАГС в Екатеринбурге. Фото: правительство Свердловской области Музей органов ЗАГС в Екатеринбурге Фото: правительство Свердловской области