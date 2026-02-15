Фронт работы
Как волонтеры «Народного фронта» и «Газпром профсоюза» помогают жителям Донбасса
В преддверии 4-й годовщины начала специальной военной операции корреспондент “Ъ” Елена Черненко и фотограф “Ъ” Валерий Мельников съездили в Донбасс, чтобы посмотреть, как волонтеры «молодежки» «Народного фронта» и «Газпром профсоюза» помогают жителям новых российских регионов. “Ъ” побывал с добровольцами в селе Никольском (ДНР), где находится одна из наиболее пострадавших из-за обстрелов местных православных святынь, и в городе Лисичанске (ЛНР), где многие нуждаются в адресной гуманитарной помощи.
