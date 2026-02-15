Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Фронт работы

Как волонтеры «Народного фронта» и «Газпром профсоюза» помогают жителям Донбасса

В преддверии 4-й годовщины начала специальной военной операции корреспондент “Ъ” Елена Черненко и фотограф “Ъ” Валерий Мельников съездили в Донбасс, чтобы посмотреть, как волонтеры «молодежки» «Народного фронта» и «Газпром профсоюза» помогают жителям новых российских регионов. “Ъ” побывал с добровольцами в селе Никольском (ДНР), где находится одна из наиболее пострадавших из-за обстрелов местных православных святынь, и в городе Лисичанске (ЛНР), где многие нуждаются в адресной гуманитарной помощи.
Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь — одна из важнейших православных святынь ДНР — после обстрелов со стороны ВСУ в плачевном состоянии. В 2022–2023 годах в его окрестностях шли бои. Все это время монахи и местные жители укрывались в стенах обители. Украинцы же утверждали, что в комплексе находятся лишь российские военные, и били по нему с высот расположенного неподалеку Угледара

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

Последствия обстрелов видны уже при подъезде к обители: позолота с куполов Свято-Успенского собора сбита, в барабанах под куполами — черные отверстия от снарядов, крыша обгорела. На дороге, которая ведет к монастырю, до сих пор стоит подбитый танк Т-72, судя по всему, российский

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

Газовиков-волонтеров просят отчистить от копоти и сажи подвал пекарни монастыря, где из-за обстрелов ВСУ случился пожар. Перед тем как спуститься вниз, газпромовцы надевают защитные костюмы, очки, маски и фонарики. В помещении трудно дышать и почти нет света

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

На территории монастыря до сих пор находят множество артефактов военного времени — пули, мины, фрагменты ракет. Здесь же оставленные монахами и прятавшимися в обители жителями Никольского вещи — Библии, иконы, музыкальные инструменты, детские книги и учебники. На фото — страница из русской народной сказки «Два мороза», найденная волонтерами в пекарне

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

Один из волонтеров нашел в пекарне разорвавшуюся болванку от большого снаряда, на котором хорошо видна маркировка — M864. Американский

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

Чтобы принять участие в гуманитарной миссии «Газпром профсоюза» и «Народного фронта», газовики брали отпуск (кто регулярный, кто за свой счет) и добирались до Ростова из разных городов России

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

51-летний Ильяс (слева), специалист по связям с общественностью «Газпром трансгаз Махачкала», рассказал “Ъ”, что давно занимается корпоративным волонтерством, а в Донбасс приехал помогать ближним

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

Пока газовики работают в Никольском, активисты «молодежки» «Народного фронта» помогают жителям Лисичанска (ЛНР), нуждающимся в адресной помощи. 86-летняя Валентина Ивановна попросила починить шифоньер и заделать трещину в стене. Это взяли на себя парни, а девушки помогли одинокой пенсионерке навести порядок в доме

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

Во многих городах ДНР и ЛНР проблемы с водоснабжением. Активисты «Народного фронта» доставляют пожилым и ограниченным в движении людям воду на дом — питьевую из магазина, а техническую из подвала

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

19-летняя Екатерина, активистка «молодежки» «Народного фронта» из Крыма, моет окна в доме пенсионерки Валентины Ивановны. Это уже вторая ее гуманитарная миссия и явно не последняя

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

Памятник жителям села Никольского в ДНР, погибшим в Великой Отечественной войне, сильно пострадал из-за обстрелов ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

Счистив копоть и сажу со стены, газовики-волонтеры обнаружили в подвале пекарни монастыря образ святого

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

Распорядок дня у участников гуманитарной миссии совсем не отпускной: подъем в шесть утра, дежурные готовят завтрак, затем построение, инструктаж и по машинам. Ехать до монастыря в Никольском два часа. А там — достаточно тяжелый физический труд

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

Главный собор в Никольском — копия Успенского собора Московского Кремля — чудом уцелел, но из-за поврежденных куполов и крыши богослужения пока проводятся только в нижнем храме, то есть в подвале. Один из газовиков-волонтеров спустился туда помолиться и поставить свечку

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

От одного из храмов на территории монастыря после обстрелов остались лишь стены, крыша выгорела и обрушилась

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

Восстановление монастыря на контроле администрации президента РФ, но работы продвигаются не быстро. Территория вокруг обители до сих пор не до конца разминирована, да и в целом обстановка в этой части Волновахского района еще небезопасная

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

Монахи очень благодарны волонтерам за помощь и рады хотя бы накормить их обедом. Меню простое, но очень сытное: винегрет, соленья, борщ, макароны с яйцом и компот

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

Отец Иннокентий выносит из пекарни неразорвавшуюся натовскую кассетную противопехотную мину «Колокольчик». Такие на обитель массово сбрасывались с дронов. «Если вот тут вот ковырнуть, то она сдетонирует»,— он делает характерное движение пальцем, будто желая продемонстрировать это на практике, но, слава богу, ограничивается теорией

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

Лисичанск в ЛНР сильно пострадал от боевых действий, и сейчас в городе из соображений безопасности действует комендантский режим и отключена связь. На фото — центральная гостиница Лисичанска

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

Замруководителя исполкома «Народного фронта» Владимир Тараненко возлагает цветы к могиле активиста Давида Соколова, погибшего от обстрела ВСУ при эвакуации мирных жителей из Курской области. Для участников гуманитарной миссии посещение кладбища в Донецке — обязательная часть программы

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

Римма Викторовна из-за болезни суставов уже два года не выходила из своего дома в Лисичанске. Волонтеры помогают ей с водой, продуктами и уборкой. Она рада, что ее родной город теперь российская территория и очень надеется, что его скоро восстановят, а бытовые условия наладятся

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

Из окна Риммы Викторовны видны две соседние девятиэтажки, по которым в апреле 2025 года ударили HIMARS. У одного здания фактически отсутствует верхний этаж, у второго — торец верхнего этажа. Минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения тогда получили четверо мирных жителей, включая двух девочек-близняшек

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников

