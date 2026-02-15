Фронт работы

Римма Викторовна из-за болезни суставов уже два года не выходила из своего дома в Лисичанске. Волонтеры помогают ей с водой, продуктами и уборкой. Она рада, что ее родной город теперь российская территория и очень надеется, что его скоро восстановят, а бытовые условия наладятся

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников