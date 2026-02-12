12.02.2026, 13:51

В Москве простились с адвокатом Генрихом Падвой

В Москве завершилась церемония прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой. Мероприятие прошло в траурном зале ЦКБ Управления делами президента России. Господина Падву похоронят на Ваганьковском кладбище.



На церемонию прощания пришли более 100 человек. Среди них — министр юстиции Константин Чуйченко, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник и другие представители юридического сообщества, а также родственники Генриха Падвы.



Генрих Падва умер 9 февраля на 95-м году жизни. По словам его вдовы, причиной смерти стал инсульт. Адвокат начал карьеру в 1953 году. Он был удостоен одной из самых престижных профессиональных наград в адвокатском сообществе России — золотой медали имени Плевако.



Среди тех, чьи интересы господин Падва защищал в судах, были предприниматель Михаил Ходорковский (признан иноагентом), бывший министр обороны России Анатолий Сердюков, экс-председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов и другие.



Подробнее о деятельности…