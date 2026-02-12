Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Москве простились с адвокатом Генрихом Падвой

В Москве завершилась церемония прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой. Мероприятие прошло в траурном зале ЦКБ Управления делами президента России. Господина Падву похоронят на Ваганьковском кладбище.

На церемонию прощания пришли более 100 человек. Среди них — министр юстиции Константин Чуйченко, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник и другие представители юридического сообщества, а также родственники Генриха Падвы.

Генрих Падва умер 9 февраля на 95-м году жизни. По словам его вдовы, причиной смерти стал инсульт. Адвокат начал карьеру в 1953 году. Он был удостоен одной из самых престижных профессиональных наград в адвокатском сообществе России — золотой медали имени Плевако.

Среди тех, чьи интересы господин Падва защищал в судах, были предприниматель Михаил Ходорковский (признан иноагентом), бывший министр обороны России Анатолий Сердюков, экс-председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов и другие.

Траурный портрет заслуженного юриста России Генриха Падвы

Траурный портрет заслуженного юриста России Генриха Падвы

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Церемония прощания состоялась в траурном зале ФГБУ «Центральная клиническая больница Управления делами президента»

Церемония прощания состоялась в траурном зале ФГБУ «Центральная клиническая больница Управления делами президента»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Валерий Фадеев (справа)

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Валерий Фадеев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Президент Федеральной палаты адвокатов России Светлана Володина

Президент Федеральной палаты адвокатов России Светлана Володина

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Генри Резник (в центре)

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Генри Резник (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Партнер адвокатского бюро «Падва и Партнеры», адвокат Александр Гофштейн (в центре)

Партнер адвокатского бюро «Падва и Партнеры», адвокат Александр Гофштейн (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена (в центре)

Председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Адвокат Михаил Барщевский

Адвокат Михаил Барщевский

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Министр юстиции России Константин Чуйченко

Министр юстиции России Константин Чуйченко

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Владимир Григорьев

Директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Владимир Григорьев

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Участники церемонии прощания с Генрихом Падвой

Участники церемонии прощания с Генрихом Падвой

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Почетный адвокат России Елена Меньшикова

Почетный адвокат России Елена Меньшикова

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Гроб с телом адвоката Генриха Падвы

Гроб с телом адвоката Генриха Падвы

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Генрих Падва был похоронен на Ваганьковском кладбище

Генрих Падва был похоронен на Ваганьковском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

