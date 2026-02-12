Заслужили
Ярославских космонавта, артистов и режиссера отметил президент
Президент Владимир Путин подписал указ, которым наградил рыбинского космонавта Алексея Овчинина, артистов Волковского театра Виталия Даушева, Юрия Круглова, Елену Майзингер. Почетные звания были присвоены ассистенту режиссера Волковского театра Наталье Мундум, первому заместителю главы администрации Первомайского района Анатолию Бредникову и тренеру-преподавателю «Спортивной школы олимпийского резерва по спортивной борьбе им. В. Н. Лататуева» Сергею Самсонову. Фотографии и заслуги награжденных — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
