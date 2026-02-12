Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» присвоено старшему тренеру-преподавателю ГУ ДО ЯО «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе им. В. Н. Лататуева» Сергею Самсонову. Сергей Самсонов окончил ЯГПИ им. К. Д. Ушинского. За 40 лет работы в области физической культуры и спорта подготовил мастера спорта международного класса, более 25 мастеров спорта и более 80 кандидатов в мастера спорта. На протяжении многих лет его воспитанники являются членами сборной команды России

Фото: ГУДОЯО «СШОР по спортивной борьбе им. Лататуева»