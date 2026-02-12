Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Заслужили

Ярославских космонавта, артистов и режиссера отметил президент

Президент Владимир Путин подписал указ, которым наградил рыбинского космонавта Алексея Овчинина, артистов Волковского театра Виталия Даушева, Юрия Круглова, Елену Майзингер. Почетные звания были присвоены ассистенту режиссера Волковского театра Наталье Мундум, первому заместителю главы администрации Первомайского района Анатолию Бредникову и тренеру-преподавателю «Спортивной школы олимпийского резерва по спортивной борьбе им. В. Н. Лататуева» Сергею Самсонову. Фотографии и заслуги награжденных — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награжден инструктор-космонавт-испытатель отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» Алексей Овчинин. Награда присуждена за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа МКС. Уроженец Рыбинска Алексей Овчинин совершил три космических полета, из последнего вернулся 20 апреля 2025 года. Общее время налета превышает 595 суток. Дважды выходил в открытый космос, суммарная продолжительность — 13 часов 18 минут. Стал участником первой в истории современной России аварии в пилотируемой космонавтике

Фото: Роскосмос

Медалью «За труды в культуре и искусстве» награжден артист ФГБУК «Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова» Виталий Даушев. Виталий Даушев окончил Ярославский государственный театральный институт. С 2004 года артист Волковского театра, сыграл более 60 ролей: Лиходеев в спектакле «Маргарита» по роману Михаила Булгакова, Некрасов в спектакле «От Некрасова до Некрасова», медведь/муж продавщицы/полицейский в спектакле «Бегущая с волками»

Фото: Волковский театр

Медалью «За труды в культуре и искусстве» награждена артистка ФГБУК «Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова» Елена Майзингер (Шевчук). Елена Майзингер окончила Омский областной колледж культуры и искусства. С 1999 по 2010 год была актрисой Омского театра для детей и молодежи. С 2010 года — актриса Волковского театра. Сыграла Викторию в спектакле «Сирена и Виктория», жену Мендла в «Еврейском счастье» и Рыбку в «Летучем корабле»

Фото: Волковский театр

Медалью «За труды в культуре и искусстве» награжден артист ФГБУК «Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова» Юрий Круглов. Юрий Круглов окончил Ярославский театральный государственный институт. Работал в Ярославском театре юного зрителя. С 2010 года — артист Волковского театра. Сыграл Андрея Штольца в «Обломове», директора совхоза в «Калине красной» и ангела хранителя в спектакле «Айвазовский. Три стихии». В 2021 году стал лауреатом областной премии «За высокое служение театру и развитие традиций Федора Волкова»

Фото: Волковский театр

Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено ассистенту режиссера Волковского театра Наталье Мундум. Участвовала в создании спектаклей «Затейник», «Федор Волков. Восхождение», «Маргарита», «Венецианские близнецы», «Ледяное сердце», «Мы живём в чудесное время, Оля!» и других

Фото: Волковский театр

Почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» присвоено первому заместителю главы администрации Первомайского муниципального района Анатолию Бредникову. Анатолий Бредников — выпускник Первомайской средней школы 1980 года, более 20 лет возглавлял отдел культуры Первомайского района, является заместителем главы администрации более 11 лет

Фото: Администрация Первомайского округа

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» присвоено старшему тренеру-преподавателю ГУ ДО ЯО «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе им. В. Н. Лататуева» Сергею Самсонову. Сергей Самсонов окончил ЯГПИ им. К. Д. Ушинского. За 40 лет работы в области физической культуры и спорта подготовил мастера спорта международного класса, более 25 мастеров спорта и более 80 кандидатов в мастера спорта. На протяжении многих лет его воспитанники являются членами сборной команды России

Фото: ГУДОЯО «СШОР по спортивной борьбе им. Лататуева»

Фото: Роскосмос

Фото: Волковский театр

Фото: Волковский театр

Фото: Волковский театр

Фото: Волковский театр

Фото: Администрация Первомайского округа

Фото: ГУДОЯО «СШОР по спортивной борьбе им. Лататуева»

