Ни дать, ни взять

20 января ТАСС сообщило об обысках у главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко. По данным агентства, обыск был связан с нарушениями, выявленными при строительстве социального объекта стоимостью около 2 млрд руб. На следующий день краевая прокуратура сообщила об отставке господина Бондаренко. В сообщении говорилось, что глава был снят с должности по инициативе надзорного ведомства в связи с утратой доверия по итогам проверки соблюдения им антикоррупционного законодательства

Фото: Telegram-канал Максима Бондаренко