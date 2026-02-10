Ни дать, ни взять
Чиновники и депутаты Кубани, оказавшиеся в центре коррупционных скандалов
В Краснодарском крае продолжается череда громких арестов: 10 февраля суд отправил под стражу депутата ЗСК Антона Аверьянова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Неделей ранее в Сочи арестовали участников дела о коррупции в дорожной отрасли региона, включая заместителя министра транспорта региона Александра Дашука. Кто еще из высокопоставленных должностных лиц Кубани оказался в центре коррупционных скандалов — в фотогалерее «Ъ-Кубань».
