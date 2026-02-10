Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Инаугурация главы Екатеринбурга

Фоторепортаж «Ъ-Урал»

Депутаты Екатеринбургской городской думы 10 февраля во второй раз избрали главой города Алексея Орлова. Как прошла инаугурация мэра — фоторепортаж «Ъ-Урал».
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов после принятия присяги

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов после принятия присяги

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Депутаты перед началом инаугурации

Депутаты перед началом инаугурации

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Депутат Екатеринбургской городской думы Владимир Крицкий (справа) перед началом мероприятия

Депутат Екатеринбургской городской думы Владимир Крицкий (справа) перед началом мероприятия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Президент Группы &quot;Синара&quot; Михаил Ходоровский

Президент Группы "Синара" Михаил Ходоровский

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Депутаты Екатеринбургской городской думы

Депутаты Екатеринбургской городской думы

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Почетные граждане Екатеринбурга Андрей Козицын (слева) и Игорь Алтушкин (справа)

Почетные граждане Екатеринбурга Андрей Козицын (слева) и Игорь Алтушкин (справа)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония вступления Алексея Орлова в должность мэра Екатеринбурга

Торжественная церемония вступления Алексея Орлова в должность мэра Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Председатель Общественной палаты Екатеринбурга, и.о. ректора УрГЭУ, экс-председатель Екатеринбургской городской думы Яков Силин (в центре)

Председатель Общественной палаты Екатеринбурга, и.о. ректора УрГЭУ, экс-председатель Екатеринбургской городской думы Яков Силин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Торжественная церемония вступления Алексея Орлова в должность мэра Екатеринбурга. Артисты во время исполнения государственного гимна России

Торжественная церемония вступления Алексея Орлова в должность мэра Екатеринбурга. Артисты во время исполнения государственного гимна России

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Депутат законодательного собрания Свердловской области Валентин Лаппо

Депутат законодательного собрания Свердловской области Валентин Лаппо

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Председатель городской думы Екатеринбурга Анна Гурарий

Председатель городской думы Екатеринбурга Анна Гурарий

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Руководитель фракции &quot;Единая Россия&quot; в Екатеринбургской городской думе Алексей Вихарев (справа)

Руководитель фракции "Единая Россия" в Екатеринбургской городской думе Алексей Вихарев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Экс-генеральный директор авиакомпании &quot;Уральские авиалинии&quot; Сергей Скуратов (справа)

Экс-генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники мероприятия

Участники мероприятия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественная церемония вступления Алексея Орлова в должность мэра Екатеринбурга

Торжественная церемония вступления Алексея Орлова в должность мэра Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время принятия присяги

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время принятия присяги

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Цепь главы Екатеринбурга для инаугурации

Цепь главы Екатеринбурга для инаугурации

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Гости мероприятия перед началом церемонии

Гости мероприятия перед началом церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Губернатор Свердловской области Денис Паслер перед началом церемонии

Губернатор Свердловской области Денис Паслер перед началом церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники церемонии

Участники церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Депутат законодательного собрания Свердловской области, кандидат на пост мэра Екатеринбурга Екатерина Есина

Депутат законодательного собрания Свердловской области, кандидат на пост мэра Екатеринбурга Екатерина Есина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники церемонии

Участники церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Губернатор Свердловской области Денис Паслер (слева) и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (справа) во время вручения удостоверения мэра

Губернатор Свердловской области Денис Паслер (слева) и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (справа) во время вручения удостоверения мэра

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

