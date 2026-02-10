Урал / Фото 10.02.2026, 21:31 Инаугурация главы Екатеринбурга Фоторепортаж «Ъ-Урал» Депутаты Екатеринбургской городской думы 10 февраля во второй раз избрали главой города Алексея Орлова. Как прошла инаугурация мэра — фоторепортаж «Ъ-Урал». Глава Екатеринбурга Алексей Орлов после принятия присяги Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Депутаты перед началом инаугурации Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Депутат Екатеринбургской городской думы Владимир Крицкий (справа) перед началом мероприятия Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Президент Группы "Синара" Михаил Ходоровский Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Депутаты Екатеринбургской городской думы Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Почетные граждане Екатеринбурга Андрей Козицын (слева) и Игорь Алтушкин (справа) Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Торжественная церемония вступления Алексея Орлова в должность мэра Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Председатель Общественной палаты Екатеринбурга, и.о. ректора УрГЭУ, экс-председатель Екатеринбургской городской думы Яков Силин (в центре) Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Торжественная церемония вступления Алексея Орлова в должность мэра Екатеринбурга. Артисты во время исполнения государственного гимна России Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Депутат законодательного собрания Свердловской области Валентин Лаппо Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Председатель городской думы Екатеринбурга Анна Гурарий Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Руководитель фракции "Единая Россия" в Екатеринбургской городской думе Алексей Вихарев (справа) Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Экс-генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов (справа) Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Участники мероприятия Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Торжественная церемония вступления Алексея Орлова в должность мэра Екатеринбурга Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время принятия присяги Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Цепь главы Екатеринбурга для инаугурации Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Гости мероприятия перед началом церемонии Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Губернатор Свердловской области Денис Паслер перед началом церемонии Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Участники церемонии Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Депутат законодательного собрания Свердловской области, кандидат на пост мэра Екатеринбурга Екатерина Есина Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Участники церемонии Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Губернатор Свердловской области Денис Паслер (слева) и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (справа) во время вручения удостоверения мэра Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская 