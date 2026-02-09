09.02.2026, 11:21

Челябинск увидел «Солнце Аркаима» Третий зимний фестиваль исторической реконструкции прошел на Южном Урале

В минувшие выходные в Челябинске состоялся III исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». Реконструкторы и волонтеры погрузли гостей мероприятия в атмосферу разных эпох, от каменного века до средневековья. Программа включала выставки, лекции, выступления артистов, реконструкции обрядов. На интерактивных площадках гостей знакомили с древними ремеслами. За два дня фестиваль посетили около 8,6 тыс. человек. Яркие кадры в фотогалерее — „Ъ-Южный Урал“.