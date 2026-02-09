Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Челябинск увидел «Солнце Аркаима»

Третий зимний фестиваль исторической реконструкции прошел на Южном Урале

В минувшие выходные в Челябинске состоялся III исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». Реконструкторы и волонтеры погрузли гостей мероприятия в атмосферу разных эпох, от каменного века до средневековья. Программа включала выставки, лекции, выступления артистов, реконструкции обрядов. На интерактивных площадках гостей знакомили с древними ремеслами. За два дня фестиваль посетили около 8,6 тыс. человек. Яркие кадры в фотогалерее — „Ъ-Южный Урал“.
III исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

III исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

III исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Наскальная живопись на III историческом фестивале «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

III исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Гостей фестиваля встречали музыканты

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

III исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

III исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

На открытии фестиваля 7 февраля побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной Текслер

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Представитель эпохи Средневековья на фестивале

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

В реконструкции жизни обитателей древнего Аркаима участвовали живые козы

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Предметы быта и оружие обитателей южноуральских степей

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

III исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Около 4,5 тыс. человек посетили фестиваль в первый день

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Директор музея-заповедника &quot;Аркаим&quot; Елена Кондрашина

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

III исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

III исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

III исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Реконструкция синташтинской боевой колесницы

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

III исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Макет городища Аркаим

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

&quot;Зимнее солнце Аркаима&quot; разместилось ТРК &quot;Таганай&quot;

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

На одной из площадок гостям предлагали пройти по гвоздям

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

III исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

III исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

III исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

III исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

III исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

III исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

III исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

III исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

III исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

