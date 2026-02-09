Дорога высокого полета

Первый сдвиг в разрешении транспортной проблемы наметился в декабре 2007 года, когда между Правительством Нижегородской области и французской компанией «Poma» было подписано соглашение о строительстве канатной дороги. На снимке главный конструктор «Poma» Жан-Поль Юар и директор ОАО «Нижегородские канатные дороги» Павел Фомичев

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын