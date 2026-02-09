Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дорога высокого полета

Нижегородской канатной дороге исполнилось 14 лет

Канатная дорога и Печерский манастырь

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

До появления канатной дороги единственный путь из Нижнего Новгорода на Бор лежал по мосту. Летом из-за большого потока транспорта параллельно ему прокладывали дополнительный понтонный мост

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В разгар дачного сезона не спасал даже понтонный мост, и в 2007 году между Нижним Новгородом и Бором открыли паромное сообщение

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Первый сдвиг в разрешении транспортной проблемы наметился в декабре 2007 года, когда между Правительством Нижегородской области и французской компанией «Poma» было подписано соглашение о строительстве канатной дороги. На снимке главный конструктор «Poma» Жан-Поль Юар и директор ОАО «Нижегородские канатные дороги» Павел Фомичев

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В декабре 2010 года началось строительство канатки. На снимке: председатель правления коммерческого банка «Ассоциация» Михаил Гапонов и директор ОАО «Нижегородские канатные дороги» Павел Фомичев после подписания соглашения о финансировании

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

2 декабря 2011 года состоялся пробный рейс канатной дороги, в котором принял участие губернатор Валерий Шанцев и другие чиновники

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Жители Бора в предвкушении комфортных поездок

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Тем временем через Волгу начали строить еще один мост, дублирующий давно существующий

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Нижегородцы и борчане быстро привыкли к удобному средству транспорта

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

После запуска канатной дороги время на то, чтобы добраться из Нижнего Новгорода в Бор, сократилось в несколько раз

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Опоры канатной дороги превратились в неотъемлемую часть волжского ландшафта

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Строительство нижегородской станции канатной дороги потребовало кардинальной реконструкции и сноса нескольких деревянных домов

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

К 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода все прилегающие улицы у станции канатной дороги были благоустроены

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Постепенно Канатка стала туристической достопримечательностью. Очереди желающих прокатиться над Волгой резко удлинились

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Даже фестиваль «Столица закатов» не может обойтись без концертов у канатной дороги

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Так нижегородская станция канатной дороги выглядит с высоты

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

К 2023 году канатная дорога стала требовать регулярных перерывов в движении

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

В конце года было решено провести модернизацию канатной дороги и вдвое увеличить количество кабинок

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Результатом реконструкции стало обновление изношенных механизмов и замена кабинок новыми

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Первая канатная дорога продолжает работу, а в правительстве Нижегородской области уже приняли решение о строительстве еще одной

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

