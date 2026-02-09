Дорога высокого полета

До появления канатной дороги единственный путь из Нижнего Новгорода на Бор лежал по мосту. Летом из-за большого потока транспорта параллельно ему прокладывали дополнительный понтонный мост
Коммерсантъ / Роман Яровицын
В разгар дачного сезона не спасал даже понтонный мост, и в 2007 году между Нижним Новгородом и Бором открыли паромное сообщение
Коммерсантъ / Роман Яровицын
Первый сдвиг в разрешении транспортной проблемы наметился в декабре 2007 года, когда между Правительством Нижегородской области и французской компанией «Poma» было подписано соглашение о строительстве канатной дороги. На снимке главный конструктор «Poma» Жан-Поль Юар и директор ОАО «Нижегородские канатные дороги» Павел Фомичев
Коммерсантъ / Роман Яровицын
В декабре 2010 года началось строительство канатки. На снимке: председатель правления коммерческого банка «Ассоциация» Михаил Гапонов и директор ОАО «Нижегородские канатные дороги» Павел Фомичев после подписания соглашения о финансировании
Коммерсантъ / Роман Яровицын
2 декабря 2011 года состоялся пробный рейс канатной дороги, в котором принял участие губернатор Валерий Шанцев и другие чиновники
Коммерсантъ / Роман Яровицын
Жители Бора в предвкушении комфортных поездок
Коммерсантъ / Роман Яровицын
Тем временем через Волгу начали строить еще один мост, дублирующий давно существующий
Коммерсантъ / Роман Яровицын
Нижегородцы и борчане быстро привыкли к удобному средству транспорта
Коммерсантъ / Роман Яровицын
После запуска канатной дороги время на то, чтобы добраться из Нижнего Новгорода в Бор, сократилось в несколько раз
Коммерсантъ / Роман Яровицын
Опоры канатной дороги превратились в неотъемлемую часть волжского ландшафта
Коммерсантъ / Роман Яровицын
Строительство нижегородской станции канатной дороги потребовало кардинальной реконструкции и сноса нескольких деревянных домов
Коммерсантъ / Роман Яровицын
К 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода все прилегающие улицы у станции канатной дороги были благоустроены
Коммерсантъ / Роман Яровицын
Постепенно Канатка стала туристической достопримечательностью. Очереди желающих прокатиться над Волгой резко удлинились
Коммерсантъ / Андрей Репин
Даже фестиваль «Столица закатов» не может обойтись без концертов у канатной дороги
Коммерсантъ / Роман Яровицын
Так нижегородская станция канатной дороги выглядит с высоты
Коммерсантъ / Роман Яровицын
К 2023 году канатная дорога стала требовать регулярных перерывов в движении