06.02.2026, 12:01

Оркестранты сыграли «Бюрократа» На уфимской сцене выступил худрук государственной капеллы Валерий Полянский

2 февраля Государственный академический симфонический оркестр Башкирии сыграл «производственную драму» Дмитрия Шостаковича — балет «Болт», рассказывающий о буднях советского рабочего и состоящий из польки «Бюрократ», танго «Танец Козелкова с приятелями», интермеццо, сцен «Соглашатель» и «Вариация». Также уфимские зрители услышали оптимистичную Симфонию №5 ре минор и концерт №2 для фортепиано с оркестром фа мажор. Дирижировал оркестром народный артист России, худрук Государственной академической симфонической капеллы России Валерий Полянский, а на фортепиано солировала заслуженная артистка России Татьяна Полянская. Как это было — в фотогалерее «Ъ-Уфа».