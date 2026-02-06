Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Оркестранты сыграли «Бюрократа»

На уфимской сцене выступил худрук государственной капеллы Валерий Полянский

2 февраля Государственный академический симфонический оркестр Башкирии сыграл «производственную драму» Дмитрия Шостаковича — балет «Болт», рассказывающий о буднях советского рабочего и состоящий из польки «Бюрократ», танго «Танец Козелкова с приятелями», интермеццо, сцен «Соглашатель» и «Вариация». Также уфимские зрители услышали оптимистичную Симфонию №5 ре минор и концерт №2 для фортепиано с оркестром фа мажор. Дирижировал оркестром народный артист России, худрук Государственной академической симфонической капеллы России Валерий Полянский, а на фортепиано солировала заслуженная артистка России Татьяна Полянская. Как это было — в фотогалерее «Ъ-Уфа».
Госоркестр Башкирии. Абонемент №8 «Приглашенные дирижеры». Государственный концертный зал «Башкортостан». Дирижер Валерий Полянский

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Госоркестр Башкирии. Абонемент №8 «Приглашенные дирижеры». Государственный концертный зал «Башкортостан». Дирижер Валерий Полянский и пианистка Татьяна Полянская

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Госоркестр Башкирии. Абонемент №8 «Приглашенные дирижеры». Государственный концертный зал «Башкортостан». Дирижер Валерий Полянский

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Госоркестр Башкирии. Абонемент №8 «Приглашенные дирижеры». Государственный концертный зал «Башкортостан». Дирижер Валерий Полянский и пианистка Татьяна Полянская

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Госоркестр Башкирии. Абонемент №8 «Приглашенные дирижеры». Государственный концертный зал «Башкортостан». Пианистка Татьяна Полянская

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Госоркестр Башкирии. Абонемент №8 «Приглашенные дирижеры». Государственный концертный зал «Башкортостан»

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Госоркестр Башкирии. Абонемент №8 «Приглашенные дирижеры». Государственный концертный зал «Башкортостан». Дирижер Валерий Полянский и пианистка Татьяна Полянская

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Госоркестр Башкирии. Абонемент №8 «Приглашенные дирижеры». Государственный концертный зал «Башкортостан».

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Госоркестр Башкирии. Абонемент №8 «Приглашенные дирижеры». Государственный концертный зал «Башкортостан».

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Госоркестр Башкирии. Абонемент №8 «Приглашенные дирижеры». Государственный концертный зал «Башкортостан». Дирижер Валерий Полянский

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Госоркестр Башкирии. Абонемент №8 «Приглашенные дирижеры». Государственный концертный зал «Башкортостан»

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Госоркестр Башкирии. Абонемент №8 «Приглашенные дирижеры». Государственный концертный зал «Башкортостан»

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Госоркестр Башкирии. Абонемент №8 «Приглашенные дирижеры». Государственный концертный зал «Башкортостан». Дирижер Валерий Полянский

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Госоркестр Башкирии. Абонемент №8 «Приглашенные дирижеры». Государственный концертный зал «Башкортостан». Дирижер Валерий Полянский

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Госоркестр Башкирии. Абонемент №8 «Приглашенные дирижеры». Государственный концертный зал «Башкортостан»

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Народный артист Башкирии, концертмейстер Госоркестра Башкирии, скрипач Ильшат Муслимов (второй слева) и народный артист России Валерий Полянский (справа)

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Госоркестр Башкирии. Абонемент №8 «Приглашенные дирижеры». Государственный концертный зал «Башкортостан». Дирижер Валерий Полянский

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

Госоркестр Башкирии. Абонемент №8 «Приглашенные дирижеры». Государственный концертный зал «Башкортостан». Пианистка Татьяна Полянская

Фото: Коммерсантъ / Идэль Гумеров

