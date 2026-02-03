Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зимний коллапс

В Ростове-на-Дону выпало 20 см снега, что практически остановило городской транспорт

В столице Дона выпало около 20 см снега. Начавшиеся днем 2 февраля осадки завершились только к середине ночи. Пик снегопада пришелся на вечерний час пик. По данным сервиса «Яндекс Карты», в центре Ростова образовались10-бальные автомобильные «пробки». Общественный транспорт буксовал на эстокадах и наиболее скользких участках городских дорог, перекрывал полосы движения. Поздней ночью коммунальные службы вывели на борьбу со стихией почти 200 машин, чтобы расчистить транспортные артерии. Однако некоторые из них были заблокированы до полудня 3 февраля. На дорогах города сохраняется сложная обстановка из-за снега и гололеда. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
Предыдущая фотография
Метель в южном мегаполисе. «Стелла Освободителям Ростова»

Метель в южном мегаполисе. «Стелла Освободителям Ростова»

Фото: Константин Соловьев

Колесо обозрения в Ростове-на-Дону. Видимость существенно снижена

Колесо обозрения в Ростове-на-Дону. Видимость существенно снижена

Фото: Константин Соловьев

Пробка в центре города — на ул. Большая Садовая в Ростове-на-Дону

Пробка в центре города — на ул. Большая Садовая в Ростове-на-Дону

Фото: Константин Соловьев

Ростовчане в ожидании автобуса

Ростовчане в ожидании автобуса

Фото: Константин Соловьев

Обстановка на дорогах в донской столице

Обстановка на дорогах в донской столице

Фото: Константин Соловьев

Пассажиры выходят из автобуса, застрявшего в пробке

Пассажиры выходят из автобуса, застрявшего в пробке

Фото: Константин Соловьев

Памятник атаману Матвею Платову в снегу

Памятник атаману Матвею Платову в снегу

Фото: Константин Соловьев

Работники коммунальных служб чистят от снега подземный переход в Ростове-на-Дону

Работники коммунальных служб чистят от снега подземный переход в Ростове-на-Дону

Фото: Константин Соловьев

В Ростове-на-Дону снежный покров достиг 20 см

В Ростове-на-Дону снежный покров достиг 20 см

Фото: Константин Соловьев

Пробки достигли 10 баллов в центре Ростова-на-Дону

Пробки достигли 10 баллов в центре Ростова-на-Дону

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Движение по улице Стадионной в Ростове-на-Дону было закрыто

Движение по улице Стадионной в Ростове-на-Дону было закрыто

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Регулировка движения во время 10-бальных пробок в центральной части Ростова-на-Дону

Регулировка движения во время 10-бальных пробок в центральной части Ростова-на-Дону

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Пробка на проспекте Буденновском

Пробка на проспекте Буденновском

Фото: Мария Хоперская

Снегопад закончился в Ростове-на-Дону только к середине ночи

Снегопад закончился в Ростове-на-Дону только к середине ночи

Фото: Мария Хоперская

Северный район Ростова-на-Дону во время сильного снегопада

Северный район Ростова-на-Дону во время сильного снегопада

Фото: Кирилл Саблин

Следующая фотография
1 / 15

Метель в южном мегаполисе. «Стелла Освободителям Ростова»

Фото: Константин Соловьев

Колесо обозрения в Ростове-на-Дону. Видимость существенно снижена

Фото: Константин Соловьев

Пробка в центре города — на ул. Большая Садовая в Ростове-на-Дону

Фото: Константин Соловьев

Ростовчане в ожидании автобуса

Фото: Константин Соловьев

Обстановка на дорогах в донской столице

Фото: Константин Соловьев

Пассажиры выходят из автобуса, застрявшего в пробке

Фото: Константин Соловьев

Памятник атаману Матвею Платову в снегу

Фото: Константин Соловьев

Работники коммунальных служб чистят от снега подземный переход в Ростове-на-Дону

Фото: Константин Соловьев

В Ростове-на-Дону снежный покров достиг 20 см

Фото: Константин Соловьев

Пробки достигли 10 баллов в центре Ростова-на-Дону

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Движение по улице Стадионной в Ростове-на-Дону было закрыто

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Регулировка движения во время 10-бальных пробок в центральной части Ростова-на-Дону

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Пробка на проспекте Буденновском

Фото: Мария Хоперская

Снегопад закончился в Ростове-на-Дону только к середине ночи

Фото: Мария Хоперская

Северный район Ростова-на-Дону во время сильного снегопада

Фото: Кирилл Саблин

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд